Μαρινάκης σε Κουφονικολάκου: «Πριν “κουνήσετε το δάχτυλο” στους άλλους, καλύτερα να ρωτήσετε τον κ. Τσίπρα για τα έργα και τις ημέρες του»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε σκληρά στην εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, αργά το απόγευμα της Κυριακής 18 Οκτωβρίου 2026. Η απάντηση δόθηκε με ανάρτησή του στο Facebook και αφορούσε την κριτική που του άσκησε η κ. Κουφονικολάκου για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην ακροδεξιά. Ο κ. Μαρινάκης προέτρεψε την κ. Κουφονικολάκου να ρωτήσει τον κ. Τσίπρα για τα πεπραγμένα του, πριν απευθύνει κριτική σε άλλους.

Η αφορμή της αντιπαράθεσης

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε με αφορμή την κριτική που άσκησε η Θεώνη Κουφονικολάκου, η οποία είναι επίσης εκπρόσωπος του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ., προς την κυβέρνηση και τα στελέχη της. Η κριτική αυτή εκφράστηκε μέσω βιντεοσκοπημένης ανασκόπησης της εβδομάδας, την οποία δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο αυτό, η κ. Κουφονικολάκου αναφέρθηκε σε ερώτηση που είχε τεθεί στον Παύλο Μαρινάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ειδικότερα, ανέφερε ότι ο δημοσιογράφος Χρήστος Αβραμίδης επιχείρησε να ρωτήσει εάν η Νέα Δημοκρατία καταδίκασε τη δολοφονική νεοναζιστική επίθεση σε βάρος αντιφασίστα στην Ελευσίνα. Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε απόσπασμα από την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ερωτήματα για τον Ποινικό Κώδικα του 2019

Στην απάντησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έθεσε σειρά ερωτημάτων προς την κ. Κουφονικολάκου, ζητώντας της να απαντήσει, αντί να ανεβάζει «κομμένες και ραμμένες» τις δικές του απαντήσεις. Το πρώτο ερώτημα αφορούσε τον Ποινικό Κώδικα του 2019.

Ο κ. Μαρινάκης ρώτησε εάν η εκπρόσωπος θα ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους του προέδρου της για το γεγονός ότι στον «φωτογραφικό» Ποινικό Κώδικα του 2019 μειώθηκε το πλαίσιο ποινής για το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Συγκεκριμένα, η ποινή μειώθηκε από 10 έως 20 έτη κάθειρξης σε 5 έως 15 έτη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι αυτή η μείωση είχε ως αποτέλεσμα να επωφεληθούν των διατάξεων αυτών και οι καταδικασθέντες για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.

Η στάση του κόμματος στις εκλογικές διατάξεις

Το δεύτερο ερώτημα που έθεσε ο Παύλος Μαρινάκης αφορούσε τη στάση του κόμματος του κ. Τσίπρα, με την προηγούμενη ονομασία του, σε κρίσιμες διατάξεις. Ζήτησε να εξηγηθεί γιατί το κόμμα αυτό δεν ψήφισε στη Βουλή τις επίμαχες διατάξεις.

Οι διατάξεις αυτές αφορούσαν τη δυνατότητα του Αρείου Πάγου να αποκλείσει από τις εκλογές ένα κόμμα του οποίου ο κρυπτόμενος αρχηγός είναι καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε διευκρινίσεις για αυτή την πολιτική επιλογή.

Το ζήτημα της αίθουσας για τη δίκη της Χρυσής Αυγής

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης έθεσε ένα τρίτο ερώτημα σχετικά με τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ρώτησε την κ. Κουφονικολάκου να απαντήσει πόσο δύσκολο ήταν τελικά να βρεθεί αίθουσα για να ολοκληρωθεί η δίκη της εγκληματικής οργάνωσης.

Με αυτό το ερώτημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε ένα θέμα που είχε απασχολήσει την κοινή γνώμη και τη δικαιοσύνη, υποδεικνύοντας ότι υπήρχαν δυσκολίες στην ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Το μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου

Ο Παύλος Μαρινάκης έκλεισε την απάντησή του προς την Θεώνη Κουφονικολάκου με μια γενική προτροπή. Τόνισε ότι την επόμενη φορά, πριν «κουνήσει το δάχτυλο» σε άλλους, θα ήταν καλύτερο να ρωτήσει τον κ. Τσίπρα για τα δικά του «έργα και ημέρες».

Επιπλέον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε να αφεθούν οι αστυνομικές αρχές και η Δικαιοσύνη να κάνουν τη δουλειά τους, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Στην ανάρτησή του, ο κ. Μαρινάκης παραθέτει και ολόκληρη την απάντηση που είχε δώσει στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η οποία είχε αποτελέσει μέρος της αρχικής κριτικής της κ. Κουφονικολάκου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit