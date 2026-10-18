Ο Παύλος Μαρινάκης θέτει ερωτήματα στην εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ για τον Ποινικό Κώδικα και τη Χρυσή Αυγή

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απευθύνθηκε με ανάρτησή του στην εκπρόσωπο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κυρία Κουφονικολάκου, θέτοντας μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα. Τα ερωτήματα αυτά αφορούν τον Ποινικό Κώδικα του 2019, τον αποκλεισμό κομμάτων από τις εκλογές, καθώς και την ολοκλήρωση της δίκης της Χρυσής Αυγής. Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε την κυρία Κουφονικολάκου ότι παρουσιάζει αποσπασματικά τις απαντήσεις του, καλώντας την να τοποθετηθεί επί των επιλογών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το νομικό πλαίσιο που αφορά την εγκληματική οργάνωση και τη Χρυσή Αυγή.

Κατηγορίες για αποσπασματική παρουσίαση απαντήσεων

Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκίνησε την ανάρτησή του εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που η εκπρόσωπος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κυρία Κουφονικολάκου, χειρίζεται τις δηλώσεις του. Συγκεκριμένα, την κατηγόρησε ότι παρουσιάζει αποσπασματικά τις απαντήσεις του, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ανεβάζει «κομμένες και ραμμένες» τις δηλώσεις του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε την κυρία Κουφονικολάκου, αφού αποφάσισε να ασχοληθεί με την ακροδεξιά και τις εγκληματικές πράξεις των άκρων, να απαντήσει σε συγκεκριμένα ζητήματα. Την προέτρεψε να τοποθετηθεί για τις επιλογές της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες σχετίζονται με το νομικό πλαίσιο που αφορά την εγκληματική οργάνωση και ειδικότερα τη Χρυσή Αυγή.

Η μείωση ποινών στον Ποινικό Κώδικα του 2019

Το πρώτο ερώτημα που έθεσε ο Παύλος Μαρινάκης αφορά τον Ποινικό Κώδικα που ψηφίστηκε το 2019. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρώτησε ευθέως την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ εάν θα ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους του προέδρου της για ένα συγκεκριμένο γεγονός. Αυτό το γεγονός είναι η μείωση του πλαισίου ποινής για το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Μαρινάκης, στον «φωτογραφικό» Ποινικό Κώδικα του 2019, το πλαίσιο ποινής για το εν λόγω αδίκημα μειώθηκε σημαντικά. Συγκεκριμένα, από τα 10 έως 20 έτη κάθειρξης, η ποινή μειώθηκε σε 5 έως 15 έτη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι αυτή η αλλαγή είχε ως συνέπεια να επωφεληθούν αυτών των διατάξεων και οι καταδικασθέντες για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.

Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ για τον αποκλεισμό κομμάτων

Το δεύτερο ερώτημα του Παύλου Μαρινάκη επικεντρώθηκε στη στάση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναφορικά με τον αποκλεισμό κομμάτων από τις εκλογές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε από την κυρία Κουφονικολάκου να εξηγήσει γιατί το κόμμα του προέδρου της, με την προηγούμενη ονομασία του, δεν ψήφισε στη Βουλή τις επίμαχες διατάξεις.

Οι διατάξεις αυτές είναι κρίσιμες, καθώς με βάση αυτές δύναται ο Άρειος Πάγος να αποκλείσει από τις εκλογές ένα κόμμα. Ο αποκλεισμός αφορά περιπτώσεις όπου ο κρυπτόμενος αρχηγός του κόμματος είναι καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Ο κ. Μαρινάκης ζήτησε απαντήσεις για τους λόγους αυτής της μη ψήφισης.

Η δυσκολία εύρεσης αίθουσας για τη δίκη της Χρυσής Αυγής

Το τρίτο και τελευταίο ερώτημα που έθεσε ο Παύλος Μαρινάκης αφορούσε την πρακτική πτυχή της ολοκλήρωσης της δίκης της Χρυσής Αυγής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρώτησε την κυρία Κουφονικολάκου πόσο δύσκολο ήταν, τελικά, να βρεθεί μια κατάλληλη αίθουσα προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη δίκη.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο κ. Μαρινάκης απηύθυνε μια σαφή προτροπή προς την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Την κάλεσε, πριν «κουνήσει το δάχτυλο» στους άλλους, να ρωτήσει τον κ. Τσίπρα για «τα έργα και τις ημέρες του». Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη να αφεθούν οι αστυνομικές αρχές και η Δικαιοσύνη να επιτελέσουν ανεπηρέαστα το έργο τους, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέθεσε επίσης έναν σύνδεσμο προς την ολόκληρη απάντηση που είχε δώσει στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, για την ιστορία του θέματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki