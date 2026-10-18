Ο Τραμπ στηρίζει Νετανιάχου ενόψει των εκλογών στο Ισραήλ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι προσφέρει την «απόλυτη και πλήρη στήριξή» του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η δήλωση αυτή έρχεται περίπου δέκα ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τις 27 Οκτωβρίου 2026. Ο Τραμπ τόνισε τη σημασία της παραμονής του Νετανιάχου στην πρωθυπουργία, χαρακτηρίζοντάς τον ως κρίσιμο εταίρο.

Η δήλωση στήριξης του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε την υποστήριξή του μέσω ανάρτησης στο κοινωνικό του δίκτυο, Truth Social, στις 18 Οκτωβρίου 2026. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος απευθύνθηκε στον ισραηλινό λαό, εκφράζοντας την «απόλυτη και πλήρη στήριξή» του στην εκλογική προσπάθεια του Νετανιάχου για την επανεκλογή του.

Ο Τραμπ περιέγραψε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ως «σπουδαίο πρωθυπουργό-πολεμιστή» και έναν «ακόμη σπουδαιότερο εταίρο για την ειρήνη». Η στήριξη αυτή συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική των ΗΠΑ απέναντι στην Τεχεράνη, παρουσιάζοντας τον Νετανιάχου ως βασικό σύμμαχο στην αντιπαράθεση με το Ιράν.

Ο Νετανιάχου ως εταίρος στον πόλεμο κατά του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε τον ρόλο του Νετανιάχου στον «πόλεμο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν». Αναφέρθηκε στις διακηρύξεις του ιρανικού καθεστώτος επί 51 χρόνια, όπως «Θάνατος στο Ισραήλ, θάνατος στην Αμερική! Θα καταστρέψουμε τον Μικρό Σατανά και τον Μεγάλο Σατανά».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν έχει υποστεί συστηματική καταστροφή, τόσο στρατιωτικά όσο και οικονομικά. Προειδοποίησε ότι, αν το Ιράν δεν αλλάξει γρήγορα τον τρόπο του, οι ΗΠΑ θα «τελειώσουν τη δουλειά», υπονοώντας την ολοκλήρωση της αποστολής τους.

Προειδοποίηση για την ηγεσία του Ισραήλ

Ένα από τα πιο αιχμηρά σημεία της παρέμβασης του Τραμπ αφορούσε το ενδεχόμενο να αναδειχθεί άλλος πρωθυπουργός στο Ισραήλ. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι «αν το Ισραήλ αποκτήσει λάθος ηγέτη, δηλαδή οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον Μπίμπι, τότε η Αμερική θα αναγκαστεί να αναλάβει η ίδια αυτή την αποστολή, κάτι που προσωπικά δεν επιθυμώ να συμβεί».

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει ο Τραμπ στην παραμονή του Νετανιάχου στην εξουσία για τη διατήρηση της συνεργασίας των δύο χωρών απέναντι στην Τεχεράνη. Συνέδεσε τη στήριξή του με τις προσδοκίες της Ουάσιγκτον από το Ισραήλ, τονίζοντας ότι θεωρεί τον Νετανιάχου τον κατάλληλο εταίρο.

Η αντοχή του Νετανιάχου υπό πίεση

Ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ως έναν ηγέτη που στάθηκε δυνατός, θαρραλέος και ευφυής απέναντι σε τεράστια αντίσταση. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Νετανιάχου άντεξε ακόμη και την έντονη αντίδραση από το ίδιο το Ισραήλ.

«Έχω παρακολουθήσει τον Μπίμπι σε εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος, υπό τέτοιες συνθήκες, θα είχε λυγίσει από την πίεση. Ο Μπίμπι, όμως, όχι μόνο δεν λύγισε, αλλά δυνάμωσε και διατηρεί αυτή τη δύναμη μέχρι σήμερα», ανέφερε ο Τραμπ. Ολοκλήρωσε την παρέμβασή του διαβεβαιώνοντας τους Ισραηλινούς ψηφοφόρους ότι «Ο Μπίμπι Νετανιάχου ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙ ΠΟΤΕ!».

Η απάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την τεράστια υποστήριξή του. Η απάντηση του Νετανιάχου δόθηκε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ.

«Ευχαριστώ, Κύριε Πρόεδρε Τραμπ, για την τεράστια υποστήριξή σας και για το από κοινού έργο μας. Μαζί, θα φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας!», έγραψε ο Νετανιάχου, επιβεβαιώνοντας τη στενή συνεργασία των δύο ηγετών ενόψει των επικείμενων εκλογών.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Gazzetta