Ο Άδωνις Γεωργιάδης αποδίδει τις διαδηλώσεις στη Γαλλία σε μετανάστες και ακροαριστερούς

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απέδωσε τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στη Γαλλία το βράδυ του Σαββάτου σε «σύμμειξη μεταναστών διαφόρων γενεών» και τους «ακροαριστερούς συμμάχους» τους. Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Γεωργιάδης συνέδεσε τις σκηνές χάους με την εγχώρια πολιτική αντιπαράθεση, στέλνοντας μήνυμα σε όσους «επενδύουν στην πολιτική αστάθεια».

Επεισόδια και καταστροφές στη Γαλλία

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε πως το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ κάηκε ολοσχερώς. Για την καταστροφή αυτή, ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για «κουκουλοφόρους της Άκρας Αριστεράς» ως υπεύθυνους.

Περιγράφοντας την κατάσταση στη Γαλλία, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι «η υπέροχη χώρα που λέγεται Γαλλία δεν υπάρχει πλέον όπως την ξέραμε». Συμπλήρωσε πως «μία σύμμειξη μεταναστών διαφόρων γενεών, με τους ακροαριστερούς τους συμμάχους έχουν εξεγερθεί εδώ και μέρες, καταστρέφοντας την και εξευτελίζοντας την».

Σύνδεση με την εγχώρια πολιτική σκηνή

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν περιορίστηκε στην περιγραφή των γεγονότων στη Γαλλία, αλλά προχώρησε σε σύνδεση των σκηνών χάους με την πολιτική αντιπαράθεση που παρατηρείται στην Ελλάδα. Διαμήνυσε ένα σαφές μήνυμα, απευθυνόμενος σε όσους «επενδύουν στην πολιτική αστάθεια και στο χάος».

Στο πλαίσιο αυτής της σύνδεσης, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι «λίγο χρειάζεται μία χώρα για να πέσει τελικά». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ανησυχία του για τις συνέπειες της πολιτικής αστάθειας, τόσο στο εξωτερικό όσο και ενδεχομένως στο εσωτερικό.

Οι αγορές και η ευρωπαϊκή διάσταση

Στις επιπτώσεις των γεγονότων, ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι «οι αγορές θα την βάλουν στο στόχαστρο ακόμη πιο σκληρά». Αυτή η αναφορά υποδηλώνει την ανησυχία του για τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να έχουν τα βίαια επεισόδια και η αστάθεια σε μια χώρα.

Ο υπουργός Υγείας εξέφρασε επίσης την ευχή του για τη Γαλλία, δηλώνοντας: «Εύχομαι πραγματικά να βρει τον δρόμο της, διότι Ευρώπη χωρίς Γαλλία δεν νοείται». Κατέληξε την ανάρτησή του με μια προτροπή για προσευχή, αναφέροντας: «Ας προσευχηθούμε για την φίλη μας Γαλλία να ξεφύγει από αυτή την παρακμή».

Το μήνυμα του υπουργού Υγείας

Το μήνυμα του Άδωνι Γεωργιάδη, όπως αυτό διατυπώθηκε στην ανάρτησή του, αφορά τόσο την κατάσταση στη Γαλλία όσο και τις πιθανές επιπτώσεις για την Ελλάδα. Η δήλωσή του για τη «σύμμειξη μεταναστών διαφόρων γενεών» και τους «ακροαριστερούς συμμάχους» τους ως υπεύθυνους για τα επεισόδια, αποτελεί κεντρικό σημείο της τοποθέτησής του.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας στο Χ, με την οποία απέδωσε την ευθύνη για τα βίαια επεισόδια στη Γαλλία, ολοκληρώθηκε με την έκφραση ανησυχίας για την πορεία της χώρας και την ευχή για την ανάκαμψή της. Η δήλωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των δημόσιων τοποθετήσεων πολιτικών προσώπων σχετικά με διεθνή γεγονότα και τις πιθανές τους συνδέσεις με την εγχώρια πολιτική συζήτηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki