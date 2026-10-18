Υπόθεση Γκίλφοϊλ: Πληροφορίες από κυβερνητικά στελέχη στη «WSJ» για τη δράση της πρώην πρέσβεως

Οι δημοσιογράφοι της «Wall Street Journal» είχαν ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2026 έρευνα σχετικά με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, εστιάζοντας στη ζωή της στην Αθήνα και στις επαφές της με επιχειρηματίες και λομπίστες τόσο στην ελληνική πρωτεύουσα όσο και στην Ουάσινγκτον. Οι αποκαλύψεις της αμερικανικής εφημερίδας οδήγησαν τελικά στην απομάκρυνσή της από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ενώ οι έρευνες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνεχίζονται.

Το «βαθύ λαρύγγι» στην Ελλάδα

Η εφημερίδα «Τα Νέα» φέρνει στο φως λεπτομέρειες για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αποκαλύπτοντας την ύπαρξη ενός ελληνικού «βαθέος λαρυγγιού» που φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να την απομακρύνει. Οι δημοσιογράφοι της «WSJ» είχαν λάβει πληροφορίες από κυβερνητικά στελέχη σχετικά με τη δράση της πρώην πρέσβεως.

Σύμφωνα με πηγές των «Νέων», οι δημοσιογράφοι της «Wall Street Journal» επιδίωξαν να συνομιλήσουν με στελέχη διπλωματικών αποστολών, επιχειρηματίες και τους εκπροσώπους τους, καθώς και με πολιτικά πρόσωπα, ειδικότερα με κυβερνητικά στελέχη.

Οι συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη

Ενώ οι πόρτες των επιχειρηματιών παρέμειναν κλειστές, καθώς κανείς δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα της «WSJ» για συνομιλία, η κατάσταση ήταν διαφορετική με τα κυβερνητικά γραφεία. Πληροφορίες κάνουν λόγο για συναντήσεις με δύο κυβερνητικά στελέχη. Ένας από αυτούς τους αξιωματούχους συναντήθηκε περισσότερες από μία φορές με τους δημοσιογράφους της εφημερίδας.

Ο εν λόγω αξιωματούχος λειτούργησε ως «βαθύ λαρύγγι», συνεισφέροντας στο ρεπορτάζ και επηρεάζοντας τον τρόπο παρουσίασης προσώπων και γεγονότων στις αφηγήσεις που δημοσιεύτηκαν παγκοσμίως.

Το δείπνο στην πρεσβεία και οι δηλώσεις

Το νήμα του ρεπορτάζ ξεκίνησε επίσης από έναν διάλογο που είχε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Σταύρο Παπασταύρου. Ο διάλογος αυτός έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια δείπνου στην αμερικανική πρεσβεία στις 18 Μαρτίου. Με αφορμή την πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης, η τότε Αμερικανίδα πρέσβης φέρεται να δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να ανατρέψει οποιαδήποτε κυβέρνηση αν το επιθυμεί, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί και στην Αθήνα.

Ο Σταύρος Παπασταύρου, ωστόσο, διέψευσε τις συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον διάλογο.

Η αντίδραση της κυβέρνησης και οι συνεχιζόμενες έρευνες

Σχετικά με την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση απάντησε άμεσα στο κομμάτι που αφορούσε την υποτιθέμενη απειλή προς τον κύριο Παπασταύρου. Τόνισε ότι ούτε υπήρξε θέμα απειλής, ούτε θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο ανεκτό.

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι υπάρχουν και ζητήματα που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ελληνικής κυβέρνησης, όπως το ποιος θα είναι ο πρέσβης μιας άλλης χώρας. Παρ’ όλα αυτά, η παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν σήμανε το τέλος των ερευνών για την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: news.gr