ΠΑΣΟΚ: 45 χρόνια από την ιστορική εκλογική νίκη του 1981 και η ομιλία Ανδρουλάκη στο Αιγάλεω

Η 18η Οκτωβρίου σηματοδοτεί μια σημαντική επέτειο για το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, καθώς συμπληρώνονται 45 χρόνια από την ημέρα που το κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου κατέκτησε την εξουσία. Το 1981, το ΠΑΣΟΚ αναδείχθηκε νικητής των βουλευτικών εκλογών, αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά τη διακυβέρνηση της χώρας. Με αφορμή αυτή την ιστορική επέτειο, ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα απευθύνει ομιλία σήμερα, Κυριακή, στο Αιγάλεω.

Η ιστορική εκλογική νίκη του 1981

Η 18η Οκτωβρίου του 1981 έχει καταγραφεί ως μια ημερομηνία-ορόσημο στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας και ειδικότερα για το ΠΑΣΟΚ. Πριν από ακριβώς 45 χρόνια, το κόμμα, με επικεφαλής τον Ανδρέα Παπανδρέου, κατάφερε να κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη χώρα. Η νίκη αυτή έφερε το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, εκπληρώνοντας ένα μεγάλο μέρος των προσδοκιών που είχαν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Τα εκλογικά αποτελέσματα εκείνης της αναμέτρησης ήταν εντυπωσιακά για το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα συγκέντρωσε ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 48,07%, γεγονός που του εξασφάλισε την αυτοδυναμία στη Βουλή. Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ κέρδισε 172 έδρες, ενώ ο συνολικός αριθμός των ψήφων που έλαβε ανήλθε σε 2.726.309. Στον αντίποδα, η Νέα Δημοκρατία, με επικεφαλής τον Γεώργιο Ράλλη, βρέθηκε στη δεύτερη θέση, συγκεντρώνοντας ποσοστό 35,87% των ψήφων.

Τα κεντρικά συνθήματα της «Αλλαγής»

Η προεκλογική εκστρατεία του ΠΑΣΟΚ το 1981 χαρακτηρίστηκε από ορισμένα κεντρικά συνθήματα που έμειναν στην ιστορία και συνδέθηκαν άρρηκτα με την εκλογική του επιτυχία. Το πιο χαρακτηριστικό από αυτά ήταν το σύνθημα της «Αλλαγής», το οποίο εξέφραζε την επιθυμία για ριζικές μεταβολές στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Αυτό το σύνθημα κατάφερε να συσπειρώσει μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος γύρω από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα με την «Αλλαγή», ένα άλλο ισχυρό σύνθημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το «ΠΑΣΟΚ – Λαός στην εξουσία». Αυτό το μήνυμα υπογράμμιζε τη λαϊκή βάση του κινήματος και την προσδοκία για μια διακυβέρνηση που θα εκπροσωπούσε άμεσα τα συμφέροντα των πολιτών. Και τα δύο αυτά συνθήματα δεν ήταν απλώς προεκλογικές διακηρύξεις, αλλά συνδέθηκαν άμεσα με την εκλογική νίκη του κόμματος και σηματοδότησαν την έναρξη της πρώτης κυβερνητικής του θητείας, καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την ατζέντα των επόμενων ετών.

Η επέτειος και η ομιλία του προέδρου

Η φετινή επέτειος των 45 ετών από την ιστορική νίκη του 1981 βρίσκει το ΠΑΣΟΚ να τιμά εκείνη την ημέρα με μια ειδική εκδήλωση. Στο πλαίσιο των εορτασμών, ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, θα πραγματοποιήσει μια κεντρική ομιλία. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μια ευκαιρία για το κόμμα να ανατρέψει στο παρελθόν του και να αναδείξει τις ιστορικές του ρίζες, καθώς και να απευθυνθεί στα μέλη και τους φίλους του.

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Κυριακή, στις 12:00 το μεσημέρι. Η επιλογή της συγκεκριμένης ημέρας και ώρας υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει το ΠΑΣΟΚ στην επέτειο της 18ης Οκτωβρίου. Αναμένεται να αναφερθεί στα επιτεύγματα και την κληρονομιά της πρώτης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, καθώς και στις σύγχρονες προκλήσεις.

Ο χώρος που επιλέχθηκε για την πραγματοποίηση της ομιλίας είναι το κλειστό γήπεδο του Αιγάλεω, το οποίο φέρει την ονομασία «Σταύρος Βενέτης». Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου στο Αιγάλεω προσδίδει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στην εκδήλωση, καθώς αποτελεί έναν τόπο με ισχυρούς δεσμούς με τη λαϊκή βάση και την ιστορία του σοσιαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis