Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τοποθετήθηκε πρόσφατα επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων, δίνοντας συνέντευξη στο ERT News. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κ. Γεωργιάδης κλήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά. Επιπλέον, αναφέρθηκε και στον Ηλία Κασιδιάρη, χαρακτηρίζοντάς τον ως ένα «πολύ επικίνδυνο πολιτικό πρόσωπο».

Το ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά

Ειδικότερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης ερωτήθηκε για την πιθανότητα ο Αντώνης Σαμαράς να προχωρήσει στη δημιουργία ενός δικού του πολιτικού σχηματισμού. Η ερώτηση τέθηκε στον υπουργό Υγείας κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, εστιάζοντας στις πολιτικές εξελίξεις και τα σενάρια που κυκλοφορούν στον δημόσιο διάλογο.

Ο κ. Γεωργιάδης κλήθηκε να εκφράσει την άποψή του για το αν ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία και τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας. Η απάντησή του έδωσε το στίγμα της θέσης του κυβερνητικού στελέχους απέναντι σε αυτό το σενάριο.

Η στάση απέναντι σε ανύπαρκτα σενάρια

Αναφορικά με την πιθανή επίδραση ενός κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι θεωρεί «άκομψο να μιλάμε για κάτι που δεν υπάρχει». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την άποψή του ότι δεν είναι σκόπιμο να γίνονται συζητήσεις για πολιτικά σχήματα που δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί ή ανακοινωθεί επίσημα.

Με αυτή τη φράση, ο Άδωνις Γεωργιάδης θέλησε να αποστασιοποιηθεί από την εικασιολογία, εστιάζοντας στην παρούσα πολιτική πραγματικότητα και αποφεύγοντας να σχολιάσει υποθέσεις που δεν έχουν λάβει συγκεκριμένη μορφή. Η τοποθέτησή του αυτή δείχνει μια προσπάθεια να περιοριστεί ο δημόσιος διάλογος σε υπαρκτά και απτά πολιτικά δεδομένα.

Το όριο του γκροτέσκου στη συζήτηση

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του για το θέμα του Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για ένα «όριο» στη συζήτηση πολιτικών ενδεχομένων. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι υπάρχει ένα σημείο όπου ένα φαινόμενο μπορεί να συζητείται ως πιθανότητα, αλλά στη συνέχεια φτάνει σε ένα στάδιο όπου γίνεται «γκροτέσκο».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ρητά ότι, όσον αφορά το ενδεχόμενο κόμματος του κ. Σαμαρά, «είμαστε σε αυτό το όριο». Με αυτή τη δήλωση, ο υπουργός υπονόησε ότι η συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα έχει πλέον υπερβεί τα όρια της σοβαρότητας και της πολιτικής σκοπιμότητας, αποκτώντας χαρακτηριστικά που αγγίζουν το παράλογο ή το υπερβολικό.

Οι δηλώσεις για τον Ηλία Κασιδιάρη

Πέρα από τις αναφορές του στον Αντώνη Σαμαρά, ο Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε και σε δηλώσεις σχετικά με τον Ηλία Κασιδιάρη. Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε τον Ηλία Κασιδιάρη ως ένα «πολύ επικίνδυνο πολιτικό πρόσωπο». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ανησυχία του για την παρουσία και τη δράση του συγκεκριμένου προσώπου στο πολιτικό σκηνικό.

Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι η επικινδυνότητα του Ηλία Κασιδιάρη εκτείνεται «πέραν της ιδεολογίας του». Αυτό σημαίνει ότι, κατά την άποψή του, η απειλή που εκπροσωπεί δεν περιορίζεται μόνο στις πολιτικές του θέσεις, αλλά αφορά και την εν γένει επίδρασή του στο κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον.

Η ανάγκη για μετωπική αντιμετώπιση

Ο υπουργός Υγείας εξήγησε περαιτέρω τους λόγους για τους οποίους θεωρεί τον Ηλία Κασιδιάρη επικίνδυνο, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «κάνει γκελ». Αυτή η έκφραση υποδηλώνει ότι ο Κασιδιάρης έχει απήχηση σε ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος ή της κοινής γνώμης, γεγονός που καθιστά την παρουσία του πιο ανησυχητική.

Καταλήγοντας στις δηλώσεις του για τον Ηλία Κασιδιάρη, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε την αναγκαιότητα για μια «μετωπική» αντιμετώπιση. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «δεν θέλει χάιδεμα», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια σκληρή και αποφασιστική στάση απέναντι στις ενέργειες και τις τοποθετήσεις του, χωρίς υποχωρήσεις ή κατευναστικές προσεγγίσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki