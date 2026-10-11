Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ισχυρίζεται ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα του Brexit

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ προέβη σε μια δήλωση που προκάλεσε αίσθηση, υποστηρίζοντας ότι οι αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσαν ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα του 2016. Το δημοψήφισμα αφορούσε την αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωστή ως Brexit.

Η δήλωση του κ. Μπέρναμ έρχεται να αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την εξωτερική επιρροή σε κρίσιμες πολιτικές διαδικασίες, με τον ίδιο να τονίζει την ανάγκη για διαφάνεια. Το ζήτημα συνδέεται και με τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη, όπου οι ξένες παρεμβάσεις και η παραπληροφόρηση αποτελούν αυξανόμενη ανησυχία.

Η αποκάλυψη του πρωθυπουργού

Μιλώντας στο podcast «The Rest Is Politics», ο κ. Μπέρναμ αποκάλυψε ότι, μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του στην Ντάουνινγκ Στριτ, ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά με την πιθανή εμπλοκή της Μόσχας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απάντηση που έλαβε από τους αρμόδιους αξιωματούχους ήταν ξεκάθαρη: υπήρξε παρέμβαση.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια, ώστε οι πολίτες να κατανοήσουν πώς εξωτερικές δυνάμεις προσπαθούν να επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις. Αυτή η θέση του κ. Μπέρναμ αναδεικνύει την ανησυχία για την ακεραιότητα των δημοκρατικών διαδικασιών απέναντι σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις.

Προηγούμενες καταγγελίες και ο ρόλος των διαδικτυακών δικτύων

Οι καταγγελίες για ρωσική δραστηριότητα κατά την προεκλογική περίοδο του Brexit δεν είναι καινούργιες. Στο επίκεντρο αυτών των αναφορών βρίσκονται η χρήση ψεύτικων λογαριασμών και διαδικτυακών δικτύων, με στόχο τη διάδοση παραπλανητικών μηνυμάτων και την ενίσχυση της πόλωσης μεταξύ των ψηφοφόρων.

Ήδη από το 2020, η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή πληροφοριών και ασφάλειας είχε επισημάνει ότι η βρετανική κυβέρνηση δεν είχε αξιολογήσει επαρκώς τον πιθανό αντίκτυπο των ρωσικών κρατικών μέσων ενημέρωσης και των διαδικτυακών λογαριασμών στην ψηφοφορία. Αυτή η προηγούμενη επισήμανση προσδίδει βάρος στις σημερινές δηλώσεις του πρωθυπουργού.

Σύνδεση με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και συνάντηση στο Βερολίνο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός συνέδεσε το ζήτημα της ρωσικής παρέμβασης με τις σημερινές πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη. Αυτή η σύνδεση αναδεικνύει μια ευρύτερη ανησυχία για την επιρροή εξωτερικών παραγόντων στις δημοκρατικές διαδικασίες σε όλη την ήπειρο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μπέρναμ συναντήθηκε στο Βερολίνο με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Κατά τη συνάντησή τους, συζητήθηκαν οι κίνδυνοι που δημιουργούν οι ξένες παρεμβάσεις και η παραπληροφόρηση, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου παρατηρείται άνοδος των ακροδεξιών πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη.

Η στάση της Ντάουνινγκ Στριτ και η σημασία των δηλώσεων

Η Ντάουνινγκ Στριτ απέφυγε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες της ενημέρωσης που έλαβε ο πρωθυπουργός. Ωστόσο, επανέλαβε ότι η προστασία της εθνικής ασφάλειας και των δημοκρατικών θεσμών αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη βρετανική κυβέρνηση, μια στάση που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του θέματος.

Οι δηλώσεις του κ. Μπέρναμ αποκτούν πρόσθετη σημασία καθώς η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει τρόπους στενότερης συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναφορά σε εξωτερικές παρεμβάσεις σε ένα τόσο κομβικό ζήτημα όπως το Brexit μπορεί να επηρεάσει τις συζητήσεις για τη μελλοντική σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ένωση.

Ανοιχτά ερωτήματα για την έκταση της παρέμβασης

Παρόλο που ο Βρετανός πρωθυπουργός επιβεβαίωσε την ύπαρξη ρωσικής παρέμβασης, η επιβεβαίωση αυτή δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι η παρέμβαση καθόρισε το τελικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του 2016. Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό ως προς την έκταση και τις πραγματικές συνέπειες αυτής της εμπλοκής.

Τα κρίσιμα ερωτήματα για το πόσο επηρέασε η ρωσική δραστηριότητα τη βούληση των ψηφοφόρων και το τελικό αποτέλεσμα του Brexit παραμένουν αναπάντητα. Η δήλωση του κ. Μπέρναμ ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω διερεύνηση και συζήτηση σχετικά με την ακεραιότητα των δημοκρατικών διαδικασιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki