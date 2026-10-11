Η ευρωβουλευτής και πρόεδρος του πολιτικού σχηματισμού «Φωνή Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, προέβη σε μια σειρά εκτενών δηλώσεων κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «Mega Non Stop». Η παρουσία της στην τηλεοπτική εκπομπή το πρωί της Κυριακής σηματοδοτήθηκε από τοποθετήσεις που άγγιξαν διάφορα ζητήματα της επικαιρότητας. Μεταξύ άλλων, η κυρία Λατινοπούλου επανέφερε τη θεωρία των δύο άκρων, διατύπωσε ισχυρισμούς σχετικά με τις δολοφονίες από την Αριστερά και κάλεσε σε καταδίκη συγκεκριμένων αναρτήσεων που προέρχονται από ομάδες Antifa.

Οι τοποθετήσεις στην εκπομπή «Mega Non Stop»

Κατά την έναρξη της εμφάνισής της στην τηλεοπτική εκπομπή, η κυρία Λατινοπούλου καταδίκασε την επίθεση που είχε σημειωθεί στην Ελευσίνα. Στη συνέχεια, επανέλαβε τη γνωστή της θέση σχετικά με το ζήτημα της θανατικής ποινής, ένα θέμα για το οποίο έχει εκφραστεί δημόσια και στο παρελθόν. Οι τοποθετήσεις της εντάχθηκαν σε μια ευρύτερη συζήτηση για κοινωνικά και πολιτικά θέματα, προσφέροντας την οπτική της «Φωνής Λογικής».

Στο πλαίσιο των δηλώσεών της, η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» επανέφερε τη θεωρία των δύο άκρων, μια προσέγγιση που συχνά χρησιμοποιεί στις δημόσιες παρεμβάσεις της. Προχωρώντας σε πιο συγκεκριμένους ισχυρισμούς, αποφάνθηκε ότι «Τις περισσότερες δολοφονίες, πάντως, τις έχει κάνει η Αριστερά». Παρά την εμφανή αντίδραση των δημοσιογράφων που συμμετείχαν στο πάνελ της εκπομπής, η κυρία Λατινοπούλου συνέχισε την τοποθέτησή της, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Δηλαδή θα ξεχάσουμε τώρα τι ήταν η “17 Νοέμβρη”».

Κάλεσμα για καταδίκη αναρτήσεων των Antifa

Ένα άλλο σημείο των δηλώσεων της Αφροδίτης Λατινοπούλου αφορούσε τις ομάδες Antifa και τις διαδικτυακές τους αναρτήσεις. Η ευρωβουλευτής κάλεσε το τηλεοπτικό πάνελ να καταδικάζει τις αναρτήσεις που περιέχουν φράσεις όπως «τσακίστε τους νεοναζί», όταν αυτές προέρχονται από τις εν λόγω ομάδες και διακινούνται στο διαδίκτυο. Η τοποθέτηση αυτή υπογράμμισε την ανάγκη, κατά την άποψή της, για την καταδίκη τέτοιων μηνυμάτων.

Η κυρία Λατινοπούλου επέμεινε στην άποψη ότι οι συγκεκριμένες φράσεις, όπως το «τσακίστε τους νεοναζί», θα πρέπει να καταδικάζονται ανεξαρτήτως του πλαισίου ή της προέλευσής τους, εφόσον δημοσιεύονται από ομάδες Antifa στο διαδίκτυο. Η παρέμβασή της αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη συζήτηση για τη ρητορική μίσους και τις ακραίες εκφράσεις στον δημόσιο διάλογο.

Η πρόσφατη απώλεια της ευρωβουλευτικής ασυλίας

Οι παραπάνω δηλώσεις της Αφροδίτης Λατινοπούλου έλαβαν χώρα λίγες μόλις ημέρες μετά από μία σημαντική εξέλιξη στην πολιτική της πορεία. Συγκεκριμένα, η ευρωβουλευτής έχασε την ασυλία της, κατόπιν απόφασης που ελήφθη από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η άρση της ασυλίας αποτελεί μια διαδικασία που μπορεί να έχει επιπτώσεις σε ενδεχόμενες νομικές υποθέσεις που την αφορούν.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ως πρόεδρος του πολιτικού κόμματος «Φωνή Λογικής» και εκλεγμένη ευρωβουλευτής, συνεχίζει να εκφράζει τις απόψεις της δημόσια, παρά την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η απώλεια της ασυλίας της αποτελεί ένα γεγονός που έχει συζητηθεί στον πολιτικό χώρο, αλλά δεν την εμπόδισε από το να συμμετάσχει στην τηλεοπτική εκπομπή και να διατυπώσει τις απόψεις της.

Με πληροφορίες από: Topontiki