Ο Αλέξης Τσίπρας καλωσορίζει τον Άγγελο Κορωνιό στην ΕΛΑΣ με μπασκετικό μονάκι

Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε έναν πρωτότυπο τρόπο για να ανακοινώσει μια νέα πολιτική συνεργασία, καλωσορίζοντας τον Άγγελο Κορωνιό στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ). Ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας και νυν προπονητής, γνωστός για την πορεία του στα ελληνικά γήπεδα, εισέρχεται πλέον στον πολιτικό στίβο στο πλευρό του προέδρου της ΕΛΑΣ. Η ανακοίνωση έγινε μέσω ενός βίντεο που δημοσιεύτηκε, στο οποίο οι δύο άνδρες εμφανίζονται να παίζουν μπάσκετ, ανταλλάσσοντας πειράγματα και ατάκες που έδωσαν τον τόνο της νέας αυτής συνεργασίας.

Η πολιτική συνεργασία και η ανακοίνωση

Η ένταξη του Άγγελου Κορωνιού στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σηματοδοτεί μια νέα προσθήκη στο πολιτικό σκηνικό, με τον Αλέξη Τσίπρα να αξιοποιεί το πλούσιο μπασκετικό παρελθόν του Κορωνιού για την παρουσίαση της συνεργασίας τους. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, στην ανάρτησή του, έγραψε χαρακτηριστικά: «Η ομάδα μας μεγαλώνει και μάλιστα αποκτήσαμε και σουτέρ που σπάνια αστοχεί». Με αυτό τον τρόπο, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε την αξία του νέου στελέχους, παραπέμποντας στην ικανότητα του Άγγελου Κορωνιού ως σουτέρ στο μπάσκετ.

Το βίντεο που συνόδευσε την ανακοίνωση παρουσιάζει τους δύο άνδρες σε ένα γήπεδο μπάσκετ, όπου ανταλλάσσουν σουτ και πάσες, δημιουργώντας ένα κλίμα οικειότητας και χιούμορ. Αυτή η ασυνήθιστη προσέγγιση στην ανακοίνωση μιας πολιτικής ένταξης προσέλκυσε το ενδιαφέρον, συνδυάζοντας τον αθλητισμό με την πολιτική δράση.

Ο διάλογος στο γήπεδο

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, ο διάλογος μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Άγγελου Κορωνιού περιστρέφεται γύρω από το μπάσκετ και την πολιτική. Σε ένα σημείο, ο Άγγελος Κορωνιός εμφανίζεται να λέει: «Εγώ θα σε μάθω μπάσκετ κι εσύ θα μου μάθεις τα μυστικά της πολιτικής». Αυτή η φράση υποδηλώνει την αμοιβαία διάθεση για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των δύο ανδρών, ο καθένας στον τομέα εξειδίκευσής του.

Ο Αλέξης Τσίπρας, ανταποκρινόμενος, τονίζει την ανάγκη για ικανούς συνεργάτες, λέγοντας: «Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδερφέ». Ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας απαντά με αυτοπεποίθηση, δηλώνοντας: «Είναι η ειδικότητά μου!». Ο διάλογος αυτός αναδεικνύει τις προσδοκίες από την ένταξη του Κορωνιού στην ΕΛΑΣ, με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και την ικανότητα να «σκοράρει» στην πολιτική αρένα. Το βίντεο κλείνει με τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ να δίνει το σύνθημα «πάμε να τους νικήσουμε!», εκφράζοντας την αποφασιστικότητα της νέας συνεργασίας.

Η «σπόντα» για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ένα ιδιαίτερο σημείο του βίντεο αποτελεί ένας υπαινιγμός του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος φαίνεται να απευθύνεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ρωτά αρχικά τον Άγγελο Κορωνιό: «Αν δεις μαύρη γάτα τι κάνεις;». Η ερώτηση αυτή, που παραπέμπει σε λαϊκές προλήψεις, προετοιμάζει το έδαφος για την επόμενη ατάκα.

Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει με την ερώτηση: «αν δεις τον... (ο ήχος στο συγκεκριμένο σημείο έχει κοπεί στο μοντάζ);». Παρόλο που το όνομα δεν ακούγεται καθαρά λόγω του μοντάζ, το υπονοούμενο γίνεται αντιληπτό, με πολλούς να εικάζουν ότι η αναφορά αφορούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή η έμμεση αναφορά προσέθεσε μια νότα πολιτικής αντιπαράθεσης στην κατά τα άλλα ευχάριστη ανακοίνωση.

Η πορεία του Άγγελου Κορωνιού

Ο Άγγελος Κορωνιός έχει αφήσει το δικό του στίγμα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, αποτελώντας μια εμβληματική μορφή του αθλήματος. Είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία της Α1 κατηγορίας, ένα επίτευγμα που αναδεικνύει την εξαιρετική του ικανότητα στο σκοράρισμα. Η καριέρα του περιλαμβάνει σημαντικούς ρόλους, καθώς υπήρξε αρχηγός τόσο του Περιστερίου όσο και της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, εκπροσωπώντας τη χώρα σε διεθνείς διοργανώσεις.

Μετά από μια λαμπρή πορεία ως παίκτης και στη συνέχεια ως προπονητής, ο Άγγελος Κορωνιός ετοιμάζεται τώρα να δοκιμαστεί σε έναν εντελώς διαφορετικό τομέα: τον πολιτικό στίβο. Η απόφασή του να ενταχθεί στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στην επαγγελματική του διαδρομή, φέρνοντας την εμπειρία και την αναγνωρισιμότητά του στον χώρο της πολιτικής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta