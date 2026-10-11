Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ένταξη του Άγγελου Κορωνιού στην ΕΛΑΣ

Ο Αλέξης Τσίπρας γνωστοποίησε την ένταξη του παλαίμαχου καλαθοσφαιριστή Άγγελου Κορωνιού στην ΕΛΑΣ, χρησιμοποιώντας μπασκετικούς όρους και αναφορές. Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στέλνοντας ένα μήνυμα πολιτικής διεύρυνσης. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε, οι δύο άνδρες βρέθηκαν σε γήπεδο μπάσκετ, συνδυάζοντας αθλητικές κινήσεις με σαφή πολιτικά μηνύματα.

Η ανακοίνωση μέσω social media

Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε έναν πρωτότυπο τρόπο για να ανακοινώσει τη συνεργασία με τον Άγγελο Κορωνιό. Μέσα από ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας και ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής εμφανίστηκαν μαζί σε ένα γήπεδο μπάσκετ. Η ατμόσφαιρα στο στιγμιότυπο χαρακτηρίστηκε χαλαρή, αλλά με έναν ξεκάθαρο πολιτικό στόχο, καθώς συνδυάστηκαν σουτ, πάσες και πολιτικά μηνύματα.

Με αυτή την κίνηση, ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε μήνυμα πολιτικής διεύρυνσης της ΕΛΑΣ, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα του μπάσκετ. Η ανάρτηση στα social media αποτέλεσε το όχημα για τη γνωστοποίηση της προσχώρησης του Άγγελου Κορωνιού, με τον πρώην πρωθυπουργό να αναφέρεται στον νέο συνεργάτη του με μπασκετικούς όρους.

Οι μπασκετικοί διάλογοι

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, υπήρξε ένας διάλογος μεταξύ των δύο ανδρών, ο οποίος είχε έντονο μπασκετικό χρώμα. Ο Άγγελος Κορωνιός σημείωσε χαρακτηριστικά στον Αλέξη Τσίπρα: «Εγώ θα σε μάθω μπάσκετ κι εσύ θα μου μάθεις τα μυστικά της πολιτικής». Η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν άμεση και επίσης με αθλητική ορολογία: «Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ».

Ο διάλογος αυτός υπογράμμισε τον τρόπο με τον οποίο επιλέχθηκε να γίνει η ανακοίνωση, συνδέοντας τον αθλητισμό με την πολιτική. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τον εμβληματικό σκόρερ να επιβεβαιώνει ότι το σκοράρισμα είναι η «ειδικότητά του», δίνοντας έτσι το σύνθημα για τις επόμενες πολιτικές μάχες.

Το μήνυμα διεύρυνσης της ΕΛΑΣ

Ο Αλέξης Τσίπρας, στην ανάρτησή του, έστειλε ένα σαφές μήνυμα για τη διεύρυνση της ΕΛΑΣ. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η ομάδα μας μεγαλώνει και μάλιστα αποκτήσαμε και σουτέρ που σπάνια αστοχεί». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πρόθεση για ενίσχυση του πολιτικού σχήματος με νέα πρόσωπα, χρησιμοποιώντας την εικόνα μιας αθλητικής ομάδας που ενδυναμώνεται.

Η αναφορά στον Άγγελο Κορωνιό ως «σουτέρ που σπάνια αστοχεί» δεν ήταν τυχαία, καθώς συνδέεται με την φήμη του παλαίμαχου καλαθοσφαιριστή για την ευστοχία του. Μέσα από αυτή την ανακοίνωση, ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει να επικοινωνήσει την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση της πολιτικής του προσπάθειας.

Η διαδρομή του Άγγελου Κορωνιού

Στην ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε εκτενώς στην πλούσια διαδρομή του Άγγελου Κορωνιού στον χώρο του μπάσκετ. Τον περιέγραψε ως τον αρχηγό του Περιστερίου και της Εθνικής ομάδας, αναδεικνύοντας την ηγετική του παρουσία και την προσφορά του στον ελληνικό αθλητισμό. Αυτές οι αναφορές ενισχύουν το προφίλ του Κορωνιού ως μιας αναγνωρίσιμης και επιτυχημένης προσωπικότητας.

Επιπλέον, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε τη θέση του Άγγελου Κορωνιού στην ιστορία των σκόρερ της πρώτης κατηγορίας του μπάσκετ, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών. Αυτό το στοιχείο αναδεικνύει το μέγεθος της αθλητικής του καριέρας και την αξία που φέρνει στην ΕΛΑΣ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πολιτικές μάχες με μπασκετικούς όρους

Η ανακοίνωση της ένταξης του Άγγελου Κορωνιού στην ΕΛΑΣ ολοκληρώθηκε με ένα μήνυμα που συνδύαζε την αθλητική ορολογία με τις πολιτικές προθέσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε χαρακτηριστικά: «Με τον αρχηγό του Περιστερίου και της Εθνικής, πρώτο σκόρερ στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας, πάμε να τους βάλουμε στα καλάθια». Αυτή η φράση υποδηλώνει μια διάθεση για δυναμική αντιπαράθεση στο πολιτικό πεδίο.

Ο ίδιος ο Άγγελος Κορωνιός, με την επιβεβαίωση πως το σκοράρισμα είναι η «ειδικότητά του», έδωσε το σύνθημα για τις επόμενες πολιτικές μάχες. Η χρήση μπασκετικών αναφορών καθ' όλη τη διάρκεια της ανακοίνωσης και των διαλόγων προσδίδει έναν ιδιαίτερο τόνο στην πολιτική κίνηση, συνδέοντας την επιτυχία στον αθλητισμό με τους στόχους στην πολιτική.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader