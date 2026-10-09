Οι εκτιμήσεις του Αλέξη Τσίπρα για την πορεία της ΕΛΑΣ και το πολιτικό σκηνικό

Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να αντιμετωπίζει με αισιοδοξία τον νέο κύκλο που ανοίγει για την ΕΛΑΣ, καθώς το κόμμα εισέρχεται σε προεκλογική διάταξη μάχης με εξορμήσεις στην κοινωνία. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, έχοντας μελετήσει τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, εκτιμά ότι μετά από μια αρχική δυναμική είσοδο και ένα «peak» γύρω στο 20%, η δημοσκοπική καμπύλη θα ανακάμψει μετά από μια αναμενόμενη «διόρθωση». Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας αναλύει τις προοπτικές του ΠΑΣΟΚ, τις πιέσεις που δέχεται η Νέα Δημοκρατία, καθώς και τον ρόλο της αποχής στις επερχόμενες εκλογές.

Η πορεία της ΕΛΑΣ και οι δημοσκοπήσεις

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ΕΛΑΣ, η οποία θεωρείται ότι κορυφώθηκε με την παρουσία στη ΔΕΘ, ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει να είναι αισιόδοξος για τον επόμενο κύκλο. Το κόμμα έχει τεθεί σε προεκλογική διάταξη μάχης, με τον ίδιο τον πρόεδρο στην πρώτη γραμμή, προγραμματίζοντας εξορμήσεις και περιοδείες σε όλη την κοινωνία το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από συνομιλητές του, ο κ. Τσίπρας, έχοντας μελετήσει ενδελεχώς τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, τονίζει ότι μετά την αρχική δυναμική είσοδος της ΕΛΑΣ στο προσκήνιο, όπου σημείωσε ένα πρώτο «peak» με ποσοστά που κυμαίνονταν γύρω στο 20%, παρατηρήθηκε μια «διόρθωση». Αυτή η διόρθωση, όπως εκτιμά ο ίδιος, ήταν αναμενόμενη και πιστεύει πως στη συνέχεια η δημοσκοπική καμπύλη του κόμματος θα ανέβει ξανά, με την εκστρατεία στην κοινωνία να αναμένεται να συμβάλει σε αυτή την άνοδο.

Παρόλο που το επιτελείο της ΕΛΑΣ αναμένει με ενδιαφέρον και τις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου για να εξαγάγει περαιτέρω συμπεράσματα, ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να μην ανησυχεί. Θεωρεί ότι το πολιτικό τοπίο ξεκαθαρίζει όσο πλησιάζει η κάλπη, ενώ εκτιμά πως ένα σημαντικό ποσοστό, περίπου 20%, των ψηφοφόρων αποφασίζει την τελευταία στιγμή, στο «παραβάν».

Το κεντροαριστερό ακροατήριο και η αποχή

Στις συζητήσεις του με συνεργάτες, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ εκτιμά ότι το κεντροαριστερό ακροατήριο είναι εν πολλοίς κερδισμένο για το κόμμα του. Παράλληλα, θεωρεί ότι δεν έχει κλείσει ακόμα το περιθώριο για εισροές ψηφοφόρων από τα αριστερά.

Ωστόσο, η σταθερή εστίαση του κ. Τσίπρα παραμένει στο κοινό του «καναπέ» και της αποχής. Αυτή η κατηγορία ψηφοφόρων θεωρείται από τον ίδιο ως αυτή που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τους συσχετισμούς δυνάμεων και τη δυνατότητα για μια εκλογική ανατροπή. Μάλιστα, γίνεται λόγος για μετρήσεις που έχει στη διάθεσή της η ΕΛΑΣ, οι οποίες δείχνουν ότι ένα ποσοστό 15% των πολιτών που απείχαν από τις εκλογές του 2023, αυτή τη φορά θα προσέλθει στις κάλπες.

Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να συμμερίζεται αυτό το ενδεχόμενο, καθώς εκτιμά ότι ο κόσμος δεν περνάει καλά στην καθημερινότητά του και αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει να περιμένει ουσιαστική βελτίωση από την παρούσα κυβέρνηση. Συνεπώς, θεωρεί ότι οι πολίτες θα την καταψηφίσουν.

Οι εκλογές και η κυβέρνηση

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ πιστεύει ότι ο πρωθυπουργός «αναγκάστηκε» να μεταθέσει τις εκλογές για το τέλος της τετραετίας, κυρίως λόγω της ίδρυσης της ΕΛΑΣ. Ωστόσο, κατά την εκτίμησή του, ο πρωθυπουργός έχει πλέον μετανιώσει για αυτή την απόφαση.

Ο λόγος για αυτή τη μεταμέλεια, σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, είναι ο πολύ δύσκολος χειμώνας που έχει μπροστά της η κυβέρνηση. Η ακρίβεια, που πλήττει τα καύσιμα, τα αγαθά αλλά και τη στέγη, δημιουργεί ένα δυσμενές κλίμα για την κυβερνητική πολιτική.

Ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά και η Νέα Δημοκρατία

Ένας επιπλέον παράγοντας που, κατά τον Αλέξη Τσίπρα, επιβαρύνει την εικόνα του πρωθυπουργού είναι ο Αντώνης Σαμαράς και το ενδεχόμενο κυοφορούμενο κόμμα του. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με τους συνεργάτες του, εκτιμά ότι ο κ. Σαμαράς μπορεί να «πιάσει» ένα ποσοστό της τάξης του 7%.

Αυτό το ποσοστό, όπως αναλύεται, θα επιφέρει σημαντικές απώλειες στη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Τσίπρας φαίνεται να θεωρεί πως και ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς θα δεχθεί πίεση από ένα «κόμμα Κασιδιάρη».

Σε ένα σενάριο «τρικομματικής» κυβέρνησης, ο Αλέξης Τσίπρας δεν αποκλείει τη συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας, υπό άλλον αρχηγό όπως ο Νίκος Δένδιας, με το ΠΑΣΟΚ και τον Αντώνη Σαμαρά.

Οι προοπτικές του ΠΑΣΟΚ

Σε σχέση με τον «ανταγωνισμό», και συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να εξακολουθεί να πιστεύει, όπως έχει δηλώσει και δημόσια, ότι το κόμμα θα συνεχίσει απλώς να «τσιμπολογάει» από μισή έως μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Σε καμία περίπτωση δεν βλέπει μια «εκτίναξη» της δύναμής του.

Μάλιστα, στους στενούς συνεργάτες του, ο κ. Τσίπρας αναφέρει ως επιχείρημα ότι το ΠΑΣΟΚ «εδώ έχασε από τον Κασσελάκη», εννοώντας τις ευρωεκλογές του 2024, όπου το κόμμα δεν κατάφερε να υπερβεί τον ΣΥΡΙΖΑ.

Με πληροφορίες από: Topontiki