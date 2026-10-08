Κυβερνητικές πηγές απαντούν στον Αλέξη Τσίπρα για τα F-35 και τις «εθνικές ήττες»

Κυβερνητικές πηγές απάντησαν σκληρά στον Αλέξη Τσίπρα, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του περί «εθνικής ήττας» και ότι η Τουρκία βρίσκεται σε διαδικασία απόκτησης μαχητικών αεροσκαφών F-35. Η απάντηση δόθηκε με αφορμή ανακοίνωση του Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ., η οποία έκανε λόγο για «πατριδοκάπηλες επιθέσεις» στον πρώην πρωθυπουργό. Οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν ότι η Τουρκία παραμένει εκτός του προγράμματος των F-35, ενώ η Ελλάδα προχωρά στην απόκτησή τους.

Η αντίδραση των κυβερνητικών πηγών

«Η διαστρέβλωση της αλήθειας έχει γίνει πλέον κανόνας για τον κ. Τσίπρα και το κόμμα του», αναφέρουν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές. Οι πηγές αυτές απέρριψαν κατηγορηματικά τον ισχυρισμό περί «εθνικής ήττας», καθώς και την άποψη ότι η Τουρκία βρίσκεται σε διαδικασία απόκτησης μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Η απάντηση των κυβερνητικών πηγών ήρθε σε συνέχεια ανακοίνωσης του Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ., στην οποία το κόμμα έκανε λόγο για «πατριδοκάπηλες επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα από την κυβέρνηση για να καλύψει τις αποτυχίες της επίσκεψης Ρούμπιο». Οι κυβερνητικές πηγές τόνισαν ότι τα θέματα άμυνας και ασφάλειας δεν προσφέρονται για «φθηνή αντιπολίτευση», όπως, κατά την εκτίμησή τους, συστηματικά κάνει ο κ. Τσίπρας.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο

Στο πλαίσιο της απάντησής τους, οι κυβερνητικές πηγές παρέπεμψαν στη σημερινή συνέντευξη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην εφημερίδα «Καθημερινή». Ο κ. Ρούμπιο, ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία, σημείωσε ότι «υπάρχει νόμος που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, υπάρχει επίσης μια διάταξη στον νόμο NDAA που θέτει πολύ αυστηρούς όρους».

Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, «μέχρι να ικανοποιηθούν αυτοί οι όροι, η πώληση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί», προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο «απέχει πολλά χρόνια από το σήμερα». Οι κυβερνητικές πηγές σχολίασαν χαρακτηριστικά ότι «δεν γίνεται ένας πολιτικός αρχηγός να παρουσιάζει την κατάσταση ευνοϊκότερη για τη γείτονα χώρα από ό,τι, όχι ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, αλλά ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο».

Η πορεία των εξοπλιστικών προγραμμάτων για Ελλάδα και Τουρκία

Οι κυβερνητικές πηγές υπογράμμισαν τη διαφορά στην πορεία των δύο χωρών όσον αφορά τα μαχητικά F-35. Ειδικότερα, ανέφεραν ότι έως το 2019 η Τουρκία συμμετείχε ως συμπαραγωγός στο αμερικανικό πρόγραμμα των F-35. Ωστόσο, σήμερα η Τουρκία παραμένει εκτός του προγράμματος.

Αντίθετα, η Ελλάδα έχει προχωρήσει στην απόκτηση των συγκεκριμένων μαχητικών αεροσκαφών. Συγκεκριμένα, η χώρα μας παρήγγειλε τα F-35 το 2022, ενώ η απόκτησή τους εγκρίθηκε από τη Βουλή το 2024. Τα πρώτα μαχητικά αναμένεται να παραληφθούν από την Ελλάδα το 2029.

Ο εκσυγχρονισμός των F-16 και η πολιτική αντιπαράθεση

Εκτός από τα F-35, οι κυβερνητικές πηγές αναφέρθηκαν και στα μαχητικά F-16. Σημείωσαν ότι οι διαδικασίες για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών οριστικοποιήθηκαν με νόμο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Η ανακοίνωση του Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ. κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι «ψεύδεται για άλλη μία φορά σε ό,τι αφορά την εξωτερική μας πολιτική και την εθνική άμυνα». Η ΕΛ.Α.Σ. χαρακτήρισε αυτή την τακτική ως «προσφιλή τακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέροντας παραδείγματα από την οικονομία, τα σκάνδαλα και τις «εθνικές υποχωρήσεις».

Με πληροφορίες από: Topontiki