Φόβοι στην Premier League για κυβερνητική παρέμβαση στην υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι

Ανησυχία και σοκ προκλήθηκε στα ανώτατα στελέχη συλλόγων της Premier League, μετά από δηλώσεις του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ. Οι τοποθετήσεις του πρωθυπουργού αφορούσαν την πιθανή πώληση της Μάντσεστερ Σίτι, έπειτα από την καταδίκη της ομάδας για παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της λίγκας. Το ζήτημα έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις στην Αγγλία, με τους συλλόγους να εκφράζουν φόβους για ενδεχόμενη πολιτική παρέμβαση.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, μίλησε στο «BBC» και εξέφρασε την ανησυχία του για το μέλλον της Μάντσεστερ Σίτι. Συγκεκριμένα, δήλωσε πως θα ήταν «πραγματικά ανήσυχος» αν οι ιδιοκτήτες του συλλόγου αποφάσιζαν να τον πουλήσουν, μετά την καταδίκη της ομάδας για παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League.

Οι δηλώσεις του Μπέρναμ προκάλεσαν άμεσα αντιδράσεις, καθώς συνδέθηκαν με την εκκρεμή υπόθεση της τιμωρίας της Μάντσεστερ Σίτι. Ο πρωθυπουργός δέχεται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση για τη σχέση του με τους ιδιοκτήτες της Μάντσεστερ Σίτι από το Άμπου Ντάμπι, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως δήμαρχος του Μάντσεστερ.

Αντιδράσεις από συλλόγους της Premier League

Ανώτατα στελέχη συλλόγων της Premier League δήλωσαν σοκαρισμένα από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού. Διερωτήθηκαν ποιον σκοπό εξυπηρετούσαν οι τοποθετήσεις του και υποστήριξαν πως έφεραν τον Ανεξάρτητο Ρυθμιστή του Ποδοσφαίρου σε δύσκολη θέση. Πηγές από κορυφαία στελέχη συλλόγων χαρακτήρισαν στο «BBC» τις δηλώσεις «εντελώς παράξενες».

Οι ίδιες πηγές έκαναν λόγο για μια τοποθέτηση που ήταν «στην καλύτερη περίπτωση αφελή και στη χειρότερη αρκετά χειριστική, κάτι που σίγουρα δεν αποτελεί καλή εικόνα». Μία άλλη πηγή χαρακτήρισε τα σχόλια «άστοχα», ενώ μία ακόμη δήλωσε έκπληκτη που ο πρωθυπουργός «διατύπωσε λανθασμένα» τη θέση του, σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα.

Πολιτική πίεση και αιτήματα διαφάνειας

Η υπόθεση έχει προκαλέσει τόσο έντονο έλεγχο, ώστε η αρχηγός των Συντηρητικών, Κέμι Μπέιντοκ, ζήτησε από τη Ντάουνινγκ Στριτ να δημοσιοποιήσει όλες τις λεπτομέρειες των συναντήσεων του πρωθυπουργού με κορυφαία στελέχη του συλλόγου. Αυτό υπογραμμίζει την πολιτική διάσταση που έχει λάβει το θέμα και την ανάγκη για διαφάνεια.

Ο Άντι Μπέρναμ κλήθηκε να απαντήσει στις ανησυχίες ότι υποβάθμισε τη σοβαρότητα των ευρημάτων κατά της Μάντσεστερ Σίτι. Ο ίδιος δήλωσε πως «δεν υποβάθμισα τη σοβαρότητα των ευρημάτων», προσπαθώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν από τις αρχικές του τοποθετήσεις.

Η ανεξάρτητη διαδικασία και η έφεση της Σίτι

Η διαδικασία που αφορά τις κατηγορίες εις βάρος της Μάντσεστερ Σίτι είναι πλήρως ανεξάρτητη από την Premier League. Μια ανεξάρτητη επιτροπή εξέτασε την υπόθεση σε ακροαματική διαδικασία διάρκειας 42 ημερών το 2024. Η ακροαματική διαδικασία οδήγησε στην απόφαση που ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα, βρίσκοντας την ομάδα ένοχη για παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών.

Η διαδικασία επιβολής κυρώσεων εκκρεμεί ακόμη, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Την έφεση του συλλόγου θα εξετάσει ένα ξεχωριστό, ανεξάρτητο εφετείο. Ο σύλλογος εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε παράβαση, διατηρώντας τη θέση του καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Athletiko