Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο Λουξεμβούργο για Eurogroup και ECOFIN

Στο Λουξεμβούργο βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος ως πρόεδρος του Eurogroup, προεδρεύει σήμερα Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης. Αύριο, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, θα λάβει μέρος στις εργασίες του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστού ως ECOFIN. Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή οικονομία, με έμφαση στην ενέργεια και τις επενδύσεις.

Οι συζητήσεις του Eurogroup

Κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup, οι υπουργοί Οικονομικών θα εξετάσουν τις επιπτώσεις των εξελίξεων στις αγορές ενέργειας στην οικονομία της ευρωζώνης. Οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας αποτελούν ένα κεντρικό θέμα, καθώς επηρεάζουν άμεσα τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, στην ατζέντα περιλαμβάνεται και η αποτελεσματικότητα των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών.

Την Ελλάδα στο Eurogroup θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς. Σε διευρυμένη σύνθεση, οι υπουργοί θα αξιολογήσουν την πρόοδο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, συζητώντας πρωτοβουλίες για την εμβάθυνση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Επενδύσεις και χρηματοδοτικές επιλογές

Στο πλαίσιο της ετήσιας αποτίμησης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην καλύτερη διοχέτευση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις. Ένας επιπλέον στόχος είναι η διεύρυνση των χρηματοδοτικών επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η καινοτομία.

Επιπλέον, στο Eurogroup θα εξεταστούν οι συναλλαγματικές εξελίξεις, ενόψει των επόμενων διεθνών οικονομικών συναντήσεων. Αυτές οι συζητήσεις κρίνονται σημαντικές για τον συντονισμό των ευρωπαϊκών θέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και την αντιμετώπιση πιθανών προκλήσεων.

Η ατζέντα του ECOFIN

Η ενέργεια θα βρεθεί ψηλά και στις συζητήσεις του Συμβουλίου ECOFIN. Κεντρικό θέμα του οργάνου θα είναι επίσης η δέσμη μέτρων για την ολοκλήρωση και την εποπτεία των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, γνωστή ως MISP (Market Integration and Supervision Package). Το Συμβούλιο θα επιδιώξει να καταλήξει σε συμφωνία επί της γενικής προσέγγισης για το συγκεκριμένο πακέτο μέτρων.

Στην ατζέντα του ECOFIN περιλαμβάνεται και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο θα είναι ικανό να κινητοποιεί περισσότερα ευρωπαϊκά κεφάλαια για την προώθηση επενδύσεων, καινοτομίας και ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ενημέρωση και συντονισμός

Οι υπουργοί Οικονομικών θα ενημερωθούν ακόμη για την πορεία υλοποίησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα συζητηθούν επίσης τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, καθώς και η εφαρμογή του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν, παράλληλα, οι οικονομικές και χρηματοοικονομικές επιπτώσεις του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Οι υπουργοί θα συντονίσουν τις ευρωπαϊκές θέσεις ενόψει των συναντήσεων της G20 και των ετήσιων συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, επιδιώκοντας μια ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση στα διεθνή οικονομικά ζητήματα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis