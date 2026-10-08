Ο Κώστας Τσουκαλάς για τη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ και τα κεντρικά ζητήματα των εκλογών

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, προέβη σε δήλωση σχετικά με τον θάνατο της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, της 87χρονης συνταξιούχου που αποτέλεσε σύμβολο των μεγάλων διαδηλώσεων για το στεγαστικό ζήτημα στην Ισπανία. Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι η στέγαση, το ιδιωτικό χρέος και η ακρίβεια θα είναι τα κεντρικά ζητήματα στις επόμενες εθνικές εκλογές στην Ελλάδα. Τόνισε την ανάγκη για δίκαιες λύσεις και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την κατάργηση του προστατευτικού πλαισίου.

Η περίπτωση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στον θάνατο της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, σημειώνοντας ότι «δεν άντεξε την αδικία και “έφυγε”». Η 87χρονη συνταξιούχος είχε γίνει σύμβολο του αγώνα για να ξαναγίνει η στέγη δικαίωμα και να πάψει να είναι προνόμιο των λίγων, μέσα από τις μεγάλες διαδηλώσεις για το στεγαστικό στην Ισπανία.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι είναι χρέος των προοδευτικών ανθρώπων και δυνάμεων σε όλον τον κόσμο, ο αγώνας της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ να μην πάει χαμένος. Η περίπτωση της συνταξιούχου από την Ισπανία χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα για την ανάγκη υπεράσπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Τα κεντρικά ζητήματα των εθνικών εκλογών

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, η στέγαση, το ιδιωτικό χρέος και η ακρίβεια θα αποτελέσουν τα κεντρικά ζητήματα που θα απασχολήσουν την ελληνική κοινωνία και την πολιτική σκηνή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτά τα θέματα, όπως δήλωσε, βιώνει πολύ επώδυνα η Ελλάδα.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στη στεγαστική κρίση, την αναδιανομή της ακίνητης περιουσίας μέσω της διόγκωσης του ιδιωτικού χρέους, τη χαμηλή αγοραστική δύναμη των πολιτών, τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς στην ενέργεια και την εκτίναξη των τιμών των βασικών αγαθών.

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα

Ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι υπάρχουν και στην Ελλάδα χιλιάδες περιπτώσεις αντίστοιχες με αυτή της Μαρικάρμεν. Αυτοί οι πολίτες, όπως εξήγησε, ζουν με το άγχος της κατάσχεσης, του πλειστηριασμού και της έξωσης.

Αυτή η κατάσταση, σύμφωνα με τον ίδιο, προέκυψε μετά την αδράνεια και την κατάργηση του προστατευτικού πλαισίου από την κυβέρνηση. Για αυτούς τους ανθρώπους, το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι αγωνίζεται, με στόχο την προστασία τους από τις οικονομικές πιέσεις.

Η θέση του ΠΑΣΟΚ για δίκαιες λύσεις

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «η δίκαιη κοινωνία δεν είναι ουτοπία, είναι επιλογή» και ότι «είναι ευθύνη μας η υπεράσπιση του μέλλοντος της χώρας απέναντι σε όσους επιθυμούν τη διαιώνιση των κοινωνικών ανισοτήτων». Η δήλωση αυτή πλαισιώνει τη γενικότερη πολιτική στάση του κόμματος.

Ο κ. Τσουκαλάς έθεσε ένα δίλημμα, λέγοντας «ή με το ΠΑΣΟΚ και τη νέα αλλαγή για δίκαιες λύσεις στο στεγαστικό και το ιδιωτικό χρέος ή με την εμπορευματοποίηση των αγαθών, την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εργολάβων και την παρακμή της Νέας Δημοκρατίας». Με αυτόν τον τρόπο, αντιπαραθέτει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ με την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης.

Κάλεσμα για «νέα αλλαγή»

Ο Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι «η κοινωνία και η αγορά ζητούν ανάσα από το καθεστώς ασφυξίας που δημιούργησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη, κατά το ΠΑΣΟΚ, για άμεσες παρεμβάσεις στην οικονομία και την κοινωνία.

Καταλήγοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε εμφατικά ότι «η Ελλάδα δεν έχει άλλο χρόνο. Η ώρα για τη νέα Αλλαγή είναι τώρα», σηματοδοτώντας την επείγουσα φύση των προτάσεων του κόμματος για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, News.gr