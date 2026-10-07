Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας πρόσφερε τον «Επιτάφιο του Περικλέους» στον Μάρκο Ρούμπιο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, πρόσφερε ένα συμβολικό δώρο στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια των επαφών τους. Η χειρονομία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των διπλωματικών συναντήσεων και των πρωτοκόλλων που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Το δώρο που επιλέχθηκε ήταν ένα βιβλίο, το οποίο παραδόθηκε στον Αμερικανό υπουργό.

Η επιλογή του συμβολικού δώρου

Η επιλογή του δώρου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, είχε ιδιαίτερο συμβολισμό. Πρόκειται για ένα βιβλίο, το οποίο παραδόθηκε στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μέσα σε έναν ειδικό φάκελο. Η παρουσίαση του δώρου με αυτόν τον τρόπο υπογράμμισε τον επίσημο χαρακτήρα της χειρονομίας και την προσοχή στη λεπτομέρεια.

Το περιεχόμενο του βιβλίου είναι ο «Επιτάφιος του Περικλέους». Αυτό το ιστορικό κείμενο, γνωστό για τη ρητορική του δεινότητα και το πολιτικό του βάθος, προσφέρθηκε στην αγγλική του μετάφραση. Η επιλογή της αγγλικής μετάφρασης διασφαλίζει την άμεση κατανόηση του περιεχομένου από τον Αμερικανό αξιωματούχο, επιτρέποντας την πλήρη πρόσληψη του μηνύματος που αυτό μεταφέρει.

Η προέλευση της έκδοσης

Η συγκεκριμένη έκδοση του «Επιταφίου του Περικλέους» αποτελεί έργο του Ιδρύματος της Βουλής. Το γεγονός αυτό προσδίδει στο δώρο έναν επιπλέον θεσμικό χαρακτήρα, καθώς προέρχεται από έναν φορέα συνδεδεμένο άμεσα με το ελληνικό κοινοβούλιο και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Το Ίδρυμα της Βουλής έχει ως αποστολή την ανάδειξη και τη διάδοση σημαντικών κειμένων και ιδεών που έχουν διαμορφώσει τον ελληνικό πολιτισμό.

Μέσω αυτής της επιλογής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν πρόσφερε απλώς ένα βιβλίο, αλλά ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και σκέψης, σε μια επίσημη και αναγνωρισμένη έκδοση. Αυτό ενισχύει τον διπλωματικό και πολιτιστικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών, αναδεικνύοντας τις κοινές αξίες που μπορούν να αντληθούν από την αρχαία ελληνική γραμματεία.

Η ιδιόχειρη αφιέρωση και το νόημά της

Στο εσωτερικό του βιβλίου υπήρχε μια ιδιόχειρη αφιέρωση, γραμμένη στην αγγλική γλώσσα. Η αφιέρωση αυτή δεν ήταν μια τυπική ευχή, αλλά ένα ουσιαστικό μήνυμα που εξηγούσε τη σημασία του δώρου. Συγκεκριμένα, η αφιέρωση υπογράμμιζε ότι ο «Επιτάφιος του Περικλέους» αποτελεί μια «μεγαλειώδη ομιλία».

Περαιτέρω, η αφιέρωση τόνιζε ότι αυτή η ομιλία «όρισε το μεγαλείο της αρχαίας Αθήνας». Η αναφορά στο μεγαλείο της αρχαίας Αθήνας παραπέμπει στην περίοδο της ακμής της πόλης-κράτους, κατά την οποία αναπτύχθηκαν η δημοκρατία, η φιλοσοφία, η τέχνη και η επιστήμη. Επιπλέον, η αφιέρωση επεσήμανε ότι το κείμενο αποτυπώνει «την ουσία του ελληνικού πνεύματος», υπογραμμίζοντας τη διαχρονική αξία των ιδεών και των αρχών που πηγάζουν από την αρχαία Ελλάδα.

Ο Περικλής και ο Χρυσός Αιώνας της Αθήνας

Η ιδιόχειρη αφιέρωση στο βιβλίο παρείχε και ιστορικό πλαίσιο, αναφέροντας συγκεκριμένα τον Περικλή ως τον ομιλητή του «Επιταφίου». Ο Περικλής χαρακτηριζόταν στην αφιέρωση ως «ο μεγάλος πολιτικός του Χρυσού Αιώνα». Αυτός ο χαρακτηρισμός αναφέρεται στην περίοδο της μέγιστης ακμής της αρχαίας Αθήνας, κατά τον 5ο αιώνα π.Χ., η οποία συνδέεται άρρηκτα με την ηγεσία και τις μεταρρυθμίσεις του Περικλή.

Ο Χρυσός Αιώνας της Αθήνας υπήρξε μια εποχή κατά την οποία η πόλη γνώρισε πρωτοφανή πολιτιστική, πολιτική και οικονομική ανάπτυξη. Η ομιλία του Περικλή, όπως αυτή καταγράφηκε από τον Θουκυδίδη, αποτελεί ένα μνημείο της αρχαίας ρητορικής και ένα κείμενο που περιγράφει τις αξίες της αθηναϊκής δημοκρατίας, την ισότητα ενώπιον του νόμου, την ελευθερία και την αφοσίωση στην πόλη. Η επιλογή αυτού του συγκεκριμένου έργου ως δώρου φέρει ένα ισχυρό μήνυμα για τις διαχρονικές αξίες της δημοκρατίας και του πολιτισμού.

Με πληροφορίες από: Topontiki