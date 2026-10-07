Μάρκο Ρούμπιο από την Πνύκα: «Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την Ιστορία, μας την χάρισαν»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απηύθυνε ομιλία από την Πνύκα, με φόντο την Ακρόπολη, στέλνοντας ένα μήνυμα για μια νέα αναγέννηση της Δύσης. Στην ομιλία του, υπογράμμισε την καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού, ειδικότερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, χαρακτήρισε την Ελλάδα «υπόδειγμα συμμάχου» και «απαραίτητο φίλο» για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, τονίζοντας τη σημασία της ελληνικής κληρονομιάς.

Η διαχρονική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Υπογράμμισε ότι η Ακρόπολη, σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου.

Όπως σημείωσε, ο πολιτισμός που δημιούργησε όσα στέκουν στην Ακρόπολη «εδώ και χιλιάδες χρόνια αιχμαλωτίζει τη φαντασία του δυτικού κόσμου». Γενιές πολιτικών ηγετών, καλλιτεχνών και φιλοσόφων στράφηκαν προς αυτόν «με θαυμασμό και δέος». Ο Ρούμπιο παρατήρησε ότι το πέρασμα του χρόνου συχνά μετατρέπει ακόμη και μεγάλες νίκες και καταστροφικές ήττες σε απλές υποσημειώσεις των βιβλίων της Ιστορίας. Δεν συνέβη όμως το ίδιο με τους αρχαίους Έλληνες.

«Οι Έλληνες της αρχαιότητας φαίνεται να ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική δύναμη πάνω στη μνήμη μας. Μας καλούν να επιστρέφουμε σε αυτούς ξανά και ξανά», τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, επισημαίνοντας τη διαχρονική τους παρουσία.

Μήνυμα για μια νέα αναγέννηση της Δύσης

Από την Πνύκα, ο Μάρκο Ρούμπιο έστειλε ένα σαφές μήνυμα για μια νέα αναγέννηση της Δύσης. Στο επίκεντρο αυτού του μηνύματος βρίσκονται οι κοινές αξίες που μοιράζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η Ευρώπη μπορεί να «ξυπνήσει από τη νάρκη» και να αναζωπυρώσει τη φωτιά που άναψε πριν από χιλιάδες χρόνια. Τόνισε επίσης ότι οι αρχαίοι Έλληνες κατανοούσαν πως τα μέσα συμβαδίζουν με την ισχύ, ένα στοιχείο που παραμένει επίκαιρο.

Η Ελλάδα ως υπόδειγμα συμμάχου

Στην ομιλία του, ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε την ισχυρή συμμαχική σχέση που συνδέει την Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η σημασία αυτής της σχέσης αναδείχθηκε μέσα από τα λόγια του Αμερικανού αξιωματούχου.

Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα «υπόδειγμα συμμάχου», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι αποτελεί έναν «απαραίτητο φίλο» τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για την Ευρώπη. Επισήμανε τη μεγάλη σημασία της Αθήνας και της ελληνικής κληρονομιάς για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναδεικνύοντας τον ρόλο της χώρας στην παγκόσμια σκηνή.

Η ιστορική αντίσταση των Αθηναίων το 480 π.Χ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έκανε εκτενή αναφορά στα ιστορικά γεγονότα του 480 π.Χ. Εκείνη την περίοδο, οι στρατιές του Ξέρξη έφθασαν στην Αθήνα και προχώρησαν στην πυρπόληση των ιερών της πόλης, δημιουργώντας μια κρίσιμη κατάσταση.

Οι περισσότεροι Αθηναίοι είχαν ήδη εγκαταλείψει την πόλη με πλοία, αναζητώντας καταφύγιο σε ένα κοντινό νησί για να σωθούν. Ωστόσο, μια μικρή ομάδα πολιτών αρνήθηκε να εγκαταλείψει την πόλη και οχυρώθηκε στην Ακρόπολη, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη αποφασιστικότητα.

Όπως περιέγραψε ο Ρούμπιο, οι Αθηναίοι προέβαλαν μια ύστατη αντίσταση. Ρίχνοντας τεράστιους βράχους από τους γκρεμούς πάνω στους Πέρσες εισβολείς, κατάφεραν για ημέρες να κρατήσουν σε απόσταση «τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία εκείνης της εποχής», αναδεικνύοντας το σθένος τους απέναντι σε έναν υπέρτερο εχθρό.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis