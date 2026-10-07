Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο MED9: Η Ευρώπη να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια

Στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του σχήματος MED9, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σπλιτ της Κροατίας, έλαβε μέρος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεών του στην ολομέλεια, ο πρωθυπουργός επανέλαβε την πάγια θέση ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στη σημερινή συγκυρία, αναζητώντας λύσεις για την αντιμετώπιση των πιέσεων που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων απέναντι στις σημαντικά αυξημένες τιμές της ενέργειας. Οι τιμές αυτές, όπως σημείωσε, ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις, δημιουργώντας ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Η προσπάθεια αυτή, τόνισε, πρέπει να ενταχθεί πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας των κρατών μελών.

Ενεργειακή ακρίβεια και στήριξη πολιτών

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε με έμφαση ότι η Ευρώπη έχει την υποχρέωση να ανταποκριθεί στις τρέχουσες προκλήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δημοσιονομική σταθερότητα. Η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας αποτελεί κεντρικό ζήτημα, καθώς αυτές οι αυξήσεις τροφοδοτούν τις πληθωριστικές πιέσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, η αναζήτηση τρόπων για την ανακούφιση από το βάρος της ενεργειακής ακρίβειας είναι επιτακτική. Αυτό πρέπει να γίνει με τρόπο που να μην υπονομεύει τη δημοσιονομική βιωσιμότητα των κρατών μελών, αλλά να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε όσους πλήττονται περισσότερο από τις διαρκώς αυξανόμενες τιμές.

Διασφάλιση ανταγωνιστικότητας και διύλισης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η προσπάθεια για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων συνδέεται άμεσα με τη διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διατήρηση ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος εντός της ΕΕ κρίνεται απαραίτητη για την ευημερία και την ανάπτυξη.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στο ενεργειακό τοπίο αποδεικνύουν την κρίσιμη σημασία της λήψης ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της δυνατότητας διύλισης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα ζήτημα που έχει αναδειχθεί ως κομβικό για την ενεργειακή αυτονομία και ασφάλεια.

Το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Στο πλαίσιο των τοποθετήσεών του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε και στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλαίσιο αυτό αποτελεί τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, καθορίζοντας τις δαπάνες της για μια περίοδο αρκετών ετών.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι ο νέος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι ανάλογος και εφάμιλλος των φιλοδοξιών της. Αυτό σημαίνει ότι οι οικονομικοί πόροι που θα διατεθούν θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τους στόχους και τις προτεραιότητες της ΕΕ, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και να υλοποιήσει τα σχέδιά της για το μέλλον.

Η ελληνική πρόταση για το μεταναστευτικό

Αναφορικά με το μείζον ζήτημα του μεταναστευτικού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θετική στάση που επέδειξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η στάση αυτή αφορά την ελληνική πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης, ο οποίος θα ενεργοποιείται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Ο προτεινόμενος μηχανισμός θα παρέχει στήριξη σε καταστάσεις αυξημένων μεταναστευτικών ροών, καθώς και σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού ζητήματος. Επίσης, θα καλύπτει την εκδήλωση υβριδικών απειλών, προσφέροντας ένα πλαίσιο συντονισμένης ευρωπαϊκής αντίδρασης σε κρίσιμες στιγμές.

Με πληροφορίες από: Topontiki