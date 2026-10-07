Σημαντική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας υπεγράφη στην Αθήνα, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στην εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία αφορά τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, με την τελετή υπογραφής να πραγματοποιείται παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Η υπογραφή της συμφωνίας και οι παρόντες

Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας πραγματοποιήθηκε από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, και τον Διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, John Haas. Στην τελετή παρέστησαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι είχαν προηγουμένως τετ α τετ στην Αθήνα.

Η παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην ελληνική πρωτεύουσα υπογραμμίζει, σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια, τις στενές σχέσεις που διατηρούν οι δύο χώρες. Η νέα αυτή συμφωνία χαρακτηρίστηκε ως ένα επιπλέον βήμα στην ενίσχυση της συνεργασίας στον αμυντικό τομέα.

Ο μετασχηματισμός των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισήμανε ότι η συμφωνία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό που έχει τεθεί για τον μετασχηματισμό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο σχεδιασμός αυτός συνδέεται με την «Ατζέντα 2030», η οποία αποτελεί τον οδικό χάρτη για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα επιδιώκει την αξιοποίηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών. Στόχος είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία που μπορεί να προσφέρει η συνεργασία αυτή.

Μεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγή πληροφοριών

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε από τον Νίκο Δένδια στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο πλευρών. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ιδιαίτερα σημαντική για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς προσφέρει ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό.

Η συνεργασία αυτή αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες των ελληνικών δυνάμεων σε διάφορους τομείς, μέσω της αμοιβαίας μάθησης και της υιοθέτησης δοκιμασμένων πρακτικών.

Η πρακτική διάσταση της συνεργασίας

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στάθηκε στην πρακτική διάσταση της συνεργασίας. Τόνισε ότι η αμερικανική παρουσία αποτελεί ένα ακόμη δείγμα των στενών δεσμών που συνδέουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Ελλάδα. Ο κ. Ρούμπιο ανέδειξε τις δυνατότητες αμοιβαίας ανταλλαγής εμπειρίας, ειδικά στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Φλόριντα, την οποία χαρακτήρισε ως την «πατρίδα» του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της Εθνοφρουράς της πολιτείας σε αυτή τη συνεργασία.

Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Ο Μάρκο Ρούμπιο εξήγησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αξιοποιήσουν την ελληνική τεχνογνωσία σε θέματα διαχείρισης σεισμών και δασικών πυρκαγιών. Η Ελλάδα, με τη σειρά της, μπορεί να επωφεληθεί από την εμπειρία της Εθνοφρουράς της Φλόριντα στην αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.

Αυτή η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας στον τομέα των φυσικών καταστροφών αναδεικνύει την πολυδιάστατη φύση της αμυντικής συνεργασίας και την αμοιβαία ωφέλεια που προκύπτει για τις δύο χώρες.

Με πληροφορίες από: Topontiki