Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παραχώρησε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN το πρωί της Τετάρτης (7/10), όπου τοποθετήθηκε για μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, οι εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, αλλά και τα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας.

Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα

Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε την παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα ως ιδιαίτερα σημαντική. Υπογράμμισε ότι η επίσκεψη αυτή έχει τόσο τεράστιο συμβολισμό όσο και πολύ μεγάλη ουσιαστική αξία, δεδομένου ότι πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέδεσε την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο με την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, τονίζοντας τη δυναμική της διμερούς συνεργασίας.

Όπως ανέφερε, η ατζέντα των συζητήσεων περιλαμβάνει την αμυντική και ενεργειακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ειδικότερα, συζητούνται θέματα όπως η αναβάθμιση των μαχητικών αεροσκαφών F-16, η προώθηση της απόκτησης των F-35, καθώς και η στρατηγική μεταφορά αμερικανικού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) μέσω της Ελλάδας προς τις χώρες των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενισχύοντας έτσι τον ενεργειακό ρόλο της χώρας.

Στην ίδια ατζέντα εντάσσονται, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Μαρινάκη, οι επενδύσεις μεγάλων εταιρειών όπως η Chevron και η ExxonMobil στην Ελλάδα. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην έναρξη του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, γεγονός που υπογραμμίζει το βάθος και την πολυεπίπεδη φύση των διμερών σχέσεων.

Ελληνοτουρκικές σχέσεις και διεθνές δίκαιο

Αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά ζητήματα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η Αθήνα επιμένει σταθερά στον διάλογο. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι αυτή η επιμονή στον διάλογο δεν συνεπάγεται την εγκατάλειψη των πάγιων θέσεων της Ελλάδας. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι ένα κράτος που διαχρονικά κινείται πάντοτε υπό τον απαρέγκλιτο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, μια αρχή που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής της πολιτικής.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία, αλλά ταυτόχρονα διαμήνυσε ότι η χώρα «δεν υποχωρεί» από τις θέσεις της. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει να αποκρύπτει τα προβλήματα που υφίστανται, αλλά αντίθετα στοχεύει στη δημιουργία γεφυρών επικοινωνίας. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας και του διπλωματικού της αποτυπώματος στη διεθνή σκηνή.

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες κινήσεις που ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας, όπως οι συμφωνίες για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Επίσης, μίλησε για την επέκταση στο Ιόνιο και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Αυτές οι ενέργειες, όπως υποστήριξε, συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της εθνικής κυριαρχίας και των δικαιωμάτων της χώρας. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Ενώ επιδιώκουμε τον διάλογο, δεν είμαστε και αφελείς», υπογραμμίζοντας ότι αυτά τα ζητήματα τίθενται σε όλες τις αντίστοιχες διεθνείς συναντήσεις. Ο απώτερος στόχος της κυβέρνησης, όπως διατύπωσε, είναι «η συνεχή ενδυνάμωση της Ελλάδας».

Αναφορικά με τις τουρκικές αιτιάσεις για τη «Γαλάζια Πατρίδα», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει θέσει ξεκάθαρα όρια. Πρόσθεσε ότι η χώρα έχει πετύχει «σημαντικές εθνικές νίκες» απέναντι σε αυτές τις διεκδικήσεις, ενισχύοντας έτσι την κυριαρχία και τα συμφέροντά της στην περιοχή.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε κατηγορηματικά την ανάγκη λήψης οποιασδήποτε άδειας από τρίτη χώρα για την υλοποίησή του. «Δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την αποφασιστικότητα της Ελλάδας στο συγκεκριμένο θέμα. Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε το έργο ως ένα σημαντικό ευρωπαϊκό εγχείρημα, το οποίο είναι κρίσιμο για την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου. Η ολοκλήρωσή του αναμένεται να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια και σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

Οικονομία και ακρίβεια

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας, τα οποία βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο της συνέντευξής του. Αν και οι πηγές δεν παρέχουν λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες δηλώσεις του κ. Μαρινάκη επί των θεμάτων αυτών, επιβεβαιώνεται ότι αποτελούν μέρος της ευρύτερης κυβερνητικής ατζέντας και των συζητήσεων που διεξάγονται.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, News.gr