Η απειλή Μητσοτάκη για βέτο στην επανένταξη της Βρετανίας και τα μάρμαρα

Οι Βρετανοί φέρονται να εξετάζουν σοβαρά την επανένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η πιθανή εξέλιξη ακολουθεί την περίοδο της αποχώρησής τους, γνωστή ως Brexit. Η κατάσταση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αποφάσισε να προσδώσει μια νέα διάσταση στην πάγια ελληνική προσέγγιση για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Η νέα ελληνική στρατηγική και η προειδοποίηση

Στο πλαίσιο αυτής της νέας στρατηγικής, ο Έλληνας πρωθυπουργός απηύθυνε χθες μία έμμεση, αλλά σαφή, προειδοποίηση προς το Λονδίνο. Η προειδοποίηση αυτή υπογραμμίζει ότι το ζήτημα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα διμερές θέμα μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά αποκτά πλέον και ευρωπαϊκή διάσταση.

Με πιο απλά λόγια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε τους Βρετανούς αξιωματούχους ότι η Ελλάδα ενδέχεται να μην διευκολύνει την επιστροφή της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική πλευρά θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και στο σημείο να ασκήσει βέτο στην ενδεχόμενη επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η σημασία του υπαινιγμού για βέτο

Αν και η λέξη «βέτο» είναι μια πολύ ισχυρή δήλωση στην πολιτική, το γεγονός ότι γίνεται ένας τέτοιος υπαινιγμός σηματοδοτεί μια ποιοτική αναβάθμιση της ελληνικής διεκδίκησης για τα Γλυπτά. Η Ελλάδα, μέσω αυτής της τακτικής, ενισχύει τη θέση της στο μακροχρόνιο αίτημα για την επανένωση των Γλυπτών.

Ωστόσο, παραμένει να φανεί στην πράξη εάν αυτή η απειλή εννοείται πραγματικά από την ελληνική κυβέρνηση και αν είναι εφικτή η εφαρμογή της. Η συνολική προσέγγιση μπορεί να συνοψιστεί στη φράση «Επιστροφή για την επιστροφή», η οποία υποδηλώνει την επιστροφή των Γλυπτών στην Αθήνα ως προϋπόθεση για την επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr