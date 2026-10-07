Στο υπουργείο Εξωτερικών πραγματοποιήθηκαν οι κοινές δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της επίσκεψης του τελευταίου στην Αθήνα. Η επίσκεψη αυτή, που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος, είχε ως επίκεντρο την ενίσχυση της ενεργειακής και αμυντικής συνεργασίας, την περιφερειακή ασφάλεια, την τεχνολογία, τις επενδύσεις και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι δύο υπουργοί κήρυξαν από κοινού την έναρξη των εργασιών του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, στέλνοντας μηνύματα για τη διμερή συνεργασία και τον ρόλο της Ελλάδας στις περιφερειακές εξελίξεις.

Η σημασία του στρατηγικού διαλόγου

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε τη σημασία της ιστορικής συμμαχίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. «Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται «ισχυρούς εταίρους με ιστορία, όπως η Ελλάδα». Χαρακτήρισε μάλιστα την Ελλάδα ως «πολύ ισχυρό εταίρο» των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο κ. Ρούμπιο εξέφρασε επίσης το «ατέρμονο χρέος» που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην αρχαία Ελλάδα, αναγνωρίζοντας τη βαθιά πολιτιστική και ιστορική σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών. Η εταιρική σχέση, όπως τόνισε, εκτείνεται σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων της άμυνας, του εμπορίου, των επενδύσεων, της ενέργειας και των πολιτιστικών ανταλλαγών.

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ενεργειακός κόμβος

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, από την πλευρά του, τόνισε ότι «η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο». Επισήμανε τον πολύ σημαντικό ρόλο της χώρας μας, η οποία βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Η ιστορία της Ελλάδας, οι σχέσεις της στην περιοχή, καθώς και η επιρροή του ελληνισμού, επιτρέπουν στη χώρα να έχει πολλούς εταίρους, δίνοντάς της μια συγκεκριμένη ευθύνη και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει τον διάλογο και να οικοδομεί κατανόηση.

Αυτή η θέση, σύμφωνα με τον Έλληνα υπουργό, προσδίδει στρατηγική αξία στην εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ, ενδυναμώνει τον ρόλο της Ελλάδας και ενισχύει την ασφάλεια της περιοχής, καθώς και τα κοινά συμφέροντα που μοιράζονται οι δύο χώρες. Ο Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε αυτή την άποψη, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο, πυλώνα και ενεργειακό κόμβο των ΗΠΑ στην περιοχή, καθώς και πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και πυλώνα του ΝΑΤΟ.

Ενεργειακή και αμυντική συνεργασία

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην ικανότητα των δύο χωρών να αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, φέρνοντας ως πιο σημαντικό παράδειγμα την Αλεξανδρούπολη. Υπογράμμισε επίσης ότι η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να αναλάβει τις δικές του ευθύνες. Ο Έλληνας υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η παρουσία αμερικανικών εταιρειών όπως η Chevron και η Exxonmobil υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας, ενώ η χώρα μας παγιώνεται ως κέντρο καινοτομίας.

Ο Μάρκο Ρούμπιο εξέπρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω την αμυντική συνεργασία. Η εταιρική σχέση, όπως επανέλαβε, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων, από την άμυνα και το εμπόριο μέχρι τις επενδύσεις και την ενέργεια.

Παγκόσμια αβεβαιότητα και διμερείς σχέσεις

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος είναι ιδιαίτερα σημαντική «ειδικά τώρα, σε καιρό παγκόσμιας αβεβαιότητας». Αναφέρθηκε σε μια σειρά από διεθνείς κρίσεις, όπως ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Στενό του Ορμούζ και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω των Χούθι. Σε αυτό το περιβάλλον, η σταθερότητα και η συνεργασία που προσφέρει η Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για τα αμερικανικά συμφέροντα.

Ο κ. Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στην καρδιά των σχέσεων των δύο χωρών, τόνισε ότι αυτή βρίσκεται στους λαούς τους. Επισήμανε τη στήριξη της ελληνικής κοινότητας στην Αμερική προς τις ΗΠΑ, διατηρώντας παράλληλα τη σχέση με την πατρίδα, αναδεικνύοντας τον ρόλο της διασποράς στην ενίσχυση των διμερών δεσμών.

Η πρώτη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα

Ο Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την προσωπική του χαρά για την επίσκεψή του στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί το πρώτο του ταξίδι στη χώρα. «Είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής που βρίσκομαι στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο μου ταξίδι και είμαι χαρούμενος που αποτελώ μέρος του Στρατηγικού Διαλόγου», δήλωσε. Η επίσκεψη αυτή αναμένεται να στείλει σημαντικά μηνύματα τόσο για τη διμερή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ όσο και για τον ευρύτερο ρόλο της Ελλάδας στις περιφερειακές εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos