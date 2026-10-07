Αντώνης Σαμαράς: Κλιμακώνει τα πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, χωρίς να προχωρά σε νέο κόμμα

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς επιμένει στη σύγκρουση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διατηρώντας ταυτόχρονα ανοιχτό το ερώτημα της επόμενης πολιτικής του κίνησης. Η πρόσφατη παρέμβασή του στο συνέδριο του «Βήματος» επιβεβαίωσε την απόφασή του να ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό από κάθε βήμα που του δίνεται. Παρά τις άμεσες βολές και τις αναφορές σε διαχειριστικές ηγεσίες, η ομιλία του δεν έδωσε συγκεκριμένες απαντήσεις για το χρονοδιάγραμμα δημιουργίας ενός νέου κόμματος.

Οι άμεσες βολές κατά του πρωθυπουργού

Στην παρέμβασή του στο συνέδριο του «Βήματος», ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε άμεσες βολές κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε αναφορές σε «διαχειριστικές ηγεσίες», καθώς και σε «ματαιόδοξους και εγωπαθείς ηγέτες που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για την καρέκλα τους». Με αυτές τις δηλώσεις, επιβεβαίωσε την πάγια απόφασή του να ασκεί κριτική στον σημερινό πρωθυπουργό από οποιοδήποτε βήμα του δοθεί.

Η χθεσινή ομιλία, ωστόσο, δεν περιείχε συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Ο κ. Σαμαράς περιορίστηκε στο να περιγράψει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί αναγκαία την παρέμβασή του στα πολιτικά δρώμενα, αφήνοντας για μεταγενέστερο χρόνο τη μορφή που αυτή η παρέμβαση θα λάβει.

Συνολική αμφισβήτηση του μοντέλου διακυβέρνησης

Το βασικό πολιτικό στοιχείο που αναδείχθηκε από την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά ήταν η συνολική αμφισβήτηση του υφιστάμενου μοντέλου διακυβέρνησης. Ο πρώην πρωθυπουργός απέδωσε πολιτικές ευθύνες για την εικόνα που παρουσιάζει η χώρα, κάνοντας λόγο για «παρακμή». Αντιπαρέβαλε την «διαχειριστική εξουσία» με την «ηγεσία που διαθέτει όραμα», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση.

Αυτή η επιλογή μεταφέρει την αντιπαράθεση πέρα από τις επιμέρους κυβερνητικές αποφάσεις, εστιάζοντας στον πυρήνα της πολιτικής ταυτότητας της σημερινής Νέας Δημοκρατίας. Η κριτική του αφορά πλέον τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την εξουσία, την κοινωνία και τον ρόλο του κράτους, φτάνοντας έτσι στην πλήρη αμφισβήτηση της ίδιας της κατεύθυνσης που έχει δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παράταξη.

Το συνεκτικό συντηρητικό αφήγημα

Οι αναφορές του Αντώνη Σαμαρά στην υποχώρηση της παιδείας, στην αποδυνάμωση της εθνικής συνείδησης και στην εγκατάλειψη της υπαίθρου συγκροτούν ένα συνεκτικό συντηρητικό αφήγημα. Αυτό το αφήγημα απευθύνεται σε πολίτες που αισθάνονται ότι η τρέχουσα οικονομική και διοικητική διαχείριση δεν παρέχει απαντήσεις στις δικές τους αγωνίες και προβληματισμούς.

Η επίκληση της κοινωνικής κόπωσης και της αποχής που παρατηρήθηκε στις ευρωεκλογές υπηρετεί την ίδια επιχειρηματολογία. Σύμφωνα με αυτήν, πίσω από την πολιτική αποστασιοποίηση των πολιτών υπάρχει μια βαθύτερη κρίση εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα και τις ηγεσίες.

Προειδοποίηση για εθνικό εφησυχασμό και η αναφορά στη Θράκη

Ξεχωριστή βαρύτητα στην ομιλία του πρώην πρωθυπουργού είχε η προειδοποίησή του για «εθνικό εφησυχασμό». Σε αυτό το πλαίσιο, έκανε μια μονολεκτική αναφορά στη Θράκη. Χωρίς να αναπτύξει κάποια συγκεκριμένη νέα καταγγελία, επανέφερε στο προσκήνιο ένα πεδίο στο οποίο σταθερά διαφοροποιείται από το Μέγαρο Μαξίμου.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Αντώνης Σαμαράς συνέδεσε την εσωτερική κοινωνική κατάσταση με την εθνική εγρήγορση. Διεύρυνε έτσι το περιεχόμενο της κριτικής του πέρα από την καθημερινή κυβερνητική διαχείριση, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα που θεωρεί ζωτικής σημασίας για το εθνικό συμφέρον.

Το ανοιχτό σενάριο για νέα πολιτική πρωτοβουλία

Η φράση με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη συνέχεια των πολιτικών εξελίξεων ήταν η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά ότι θεωρεί «υποχρέωσή του να συνεισφέρει στην πατρίδα». Αυτή η δήλωση διατηρεί αναμφίβολα ζωντανά τα σενάρια για μια νέα πολιτική πρωτοβουλία από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού.

Ωστόσο, από τη χθεσινή του εμφάνιση απουσίαζαν τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και το οργανωτικό περίγραμμα μιας τέτοιας κίνησης. Επίσης, δεν υπήρξαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις που θα μετέτρεπαν την προαναγγελία μιας ενεργού παρουσίας σε επίσημη απόφαση για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα.

Με πληροφορίες από: Topontiki