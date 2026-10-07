Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα, όπου βρίσκεται αυτή την ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών για συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη. Η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού εντάσσεται στο πλαίσιο του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο κ. Ρούμπιο έχει προγραμματίσει σειρά επαφών και ομιλία στην Πνύκα, ενώ η παρουσία του συνοδεύεται από εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα.

Υποδοχή και πρώτες επαφές

Ο Μάρκο Ρούμπιο προσγειώθηκε στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης, όπου τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη συνέχεια, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ μεταφέρθηκε με μία εντυπωσιακή αυτοκινητοπομπή στο ξενοδοχείο The Ilisian, από όπου θα πραγματοποιήσει τις προγραμματισμένες συναντήσεις του.

Λίγα λεπτά μετά τις 9 το πρωί της Τετάρτης, η αυτοκινητοπομπή του κ. Ρούμπιο έφτασε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εκεί, τον υποδέχτηκε εκ νέου ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο υπουργοί είχαν έναν σύντομο διάλογο στον προθάλαμο, πριν ξεκινήσει η κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα.

Ο 6ος γύρος του στρατηγικού διαλόγου

Ο βασικός σκοπός της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα είναι η συμμετοχή του στον 6ο Γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Αυτός ο διάλογος αποτελεί ένα σημαντικό πλαίσιο για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και τη συζήτηση κοινών ενδιαφερόντων.

Στο επίκεντρο των επαφών και των συζητήσεων που θα διεξαχθούν σήμερα στην Αθήνα βρίσκονται κρίσιμα ζητήματα. Αυτά περιλαμβάνουν την ενέργεια, την ασφάλεια, την άμυνα, την υψηλή τεχνολογία, τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πρόγραμμα επισκέψεων στην Αθήνα

Το πρόγραμμα του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών είναι ιδιαίτερα πυκνό για τη σημερινή ημέρα. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον κ. Γεραπετρίτη, αναμένονται κοινές δηλώσεις των δύο υπουργών στις 9:30 π.μ. Στη συνέχεια, στις 10:00 π.μ., οι δύο αξιωματούχοι θα εγκαινιάσουν επίσημα τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.

Στις 11:00 π.μ., ο κ. Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, όπου θα παραβρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνισής της. Αργότερα, στις 12:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία του Στρατηγικού Διαλόγου σε κεντρικό ξενοδοχείο, με τη συμμετοχή τόσο του Γιώργου Γεραπετρίτη όσο και του Μάρκο Ρούμπιο.

Το απόγευμα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα απευθύνει ομιλία στην Πνύκα, το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, στις 18:00. Μία ώρα αργότερα, στις 7:00 μ.μ., ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των επίσημων επαφών του.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Λόγω της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, έχουν τεθεί σε πλήρη ισχύ δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της πρωτεύουσας. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκίνησαν από το βράδυ της Δευτέρας και συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της Τρίτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι ρυθμίσεις αυτές θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026, με την κορύφωσή τους να αναμένεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας πραγματοποιούνται στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Η Αστυνομία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρά σε επιπλέον διακοπές και εκτροπές και σε άλλους δρόμους, ανάλογα με τις μετακινήσεις της αμερικανικής αποστολής.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos, Ieidiseis