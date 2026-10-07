Η ΕΛΑΣ ξεκινά την προεκλογική της εκστρατεία με περιοδείες και αιχμές κατά κυβέρνησης και αντιπολίτευσης

Χαρακτήρα επίσημης εκκίνησης της προεκλογικής εκστρατείας της ΕΛΑΣ είχε η χθεσινή σύσκεψη των Συντονιστικών Επιτροπών της Αττικής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε σε έναν απολογισμό του πρώτου τετραμήνου ζωής του κόμματος, κάνοντας λόγο για ένα «μικρό θαύμα» που επετεύχθη σε μόλις τέσσερις μήνες. Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές για τη συνέχεια, καλώντας όλο το κόμμα σε πλήρη ενεργοποίηση.

Η επίσημη έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας

Η σύσκεψη των Συντονιστικών Επιτροπών της Αττικής σηματοδότησε την επίσημη έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας της ΕΛΑΣ. Ο Αλέξης Τσίπρας, απευθυνόμενος στους συντονιστές και τα μέλη των συντονιστικών της Αττικής, επιχείρησε να τονώσει το ηθικό τους.

Σημείωσε πως η ΕΛΑΣ κατάφερε ένα «μικρό θαύμα» μέσα σε αυτούς τους τέσσερις μήνες, κάτι που δεν ήταν καθόλου δεδομένο. «Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά αδιάφορα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περιοδείες στην περιφέρεια με έμφαση στην ακρίβεια

Στο πλαίσιο της προεκλογικής κινητοποίησης, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να ξεκινήσει προσεχώς περιοδείες στην περιφέρεια. Οι περιοδείες αυτές θα αρχίσουν από τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, χωρίς να έχει καθοριστεί απαραίτητα αυτή η σειρά επισκέψεων.

Βασική αιχμή των περιοδειών του Αλέξη Τσίπρα θα αποτελέσουν τα φλέγοντα ζητήματα της ακρίβειας, της ενέργειας και της στέγης, θέματα που απασχολούν έντονα τους πολίτες.

Η ΕΛΑΣ «ξεβόλεψε» το πολιτικό σύστημα

Ο Αλέξης Τσίπρας άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, οι οποίες κλιμακώθηκαν όταν ανέφερε ότι η ΕΛΑΣ «ξεβόλεψε» όλο το πολιτικό σύστημα. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι το κόμμα του «ξεβόλεψε» τόσο την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, όσο και την αντιπολίτευση.

Ειδικότερα, ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η ΕΛΑΣ «ξεβόλεψε» πρώτα και κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, τα οποία, όπως είπε, «σχεδίαζαν έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζαν αυτό τον Σεπτέμβρη». Πρόσθεσε πως, όταν «είδαν τη δυναμική που αποκτήσαμε, σε λίγες μόνο μέρες, αναγκάστηκαν να αλλάξουν αυτόν τον σχεδιασμό».

Αιχμές κατά κυβέρνησης και αντιπολίτευσης

Με αυτά τα λόγια, ο Αλέξης Τσίπρας εκτίμησε ότι ο Μητσοτάκης αναγκάστηκε να μεταθέσει χρονικά τις εκλογές λόγω της δυναμικής της ΕΛΑΣ. Χαρακτήρισε μάλιστα την εξάντληση της τετραετίας ως ένα «μεγάλο ρίσκο».

Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του και κατά της αντιπολίτευσης, δηλώνοντας πως «ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση, η όποια έδειχνε να μην ιδρώνει από τα προφανή ελλείμματα της, όλο το προηγούμενο διάστημα». Φωτογραφίζοντας πιο ειδικά το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε πως «αποτέλεσμα, με δυο λόγια, είναι σήμερα όλοι σχεδόν να έχουν έναν στόχο, να μας νικήσουν, έστω και με μια ψήφο».

Διεκδίκηση διακυβέρνησης και κάλεσμα στην κοινωνία

Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι ο στόχος αυτός δεν πρέπει να γίνει στόχος της ΕΛΑΣ. Υπογράμμισε ξανά, με έναν τρόπο, ότι το κόμμα έχει «μονομέτωπο» με την κυβέρνηση και την πολιτική της. Επέμεινε δε στην «κυβερνησιμότητα» της ΕΛΑΣ, λέγοντας πως δεν ήρθε απλώς για να συγκροτήσει ένα αντίπαλο πόλο, αλλά για να διεκδικήσει την διακυβέρνηση της χώρας.

Τέλος, κάλεσε τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος να βρεθούν μέσα στην κοινωνία το επόμενο διάστημα, σφυρηλατώντας τους δεσμούς μαζί της. Ζήτησε οι πολίτες σε κάθε περιοχή να γνωρίζουν πού είναι οι τοπικές δομές και οι εκπρόσωποι της ΕΛΑΣ, προκειμένου να απευθύνονται για τα προβλήματα που τους απασχολούν. Ζήτησε επίσης από τα στελέχη να χρησιμοποιούν απλό λόγο με λαϊκότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki