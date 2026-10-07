Η παρέμβαση της Ελεονώρας Μελέτη στο ευρωκοινοβούλιο για τα δικαιώματα των εργοδοτών

Μία παρέμβαση που προκάλεσε έκπληξη και συζητήσεις πραγματοποίησε η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ελεονώρα Μελέτη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με θέμα την ψυχική υγεία και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στον χώρο εργασίας, η κυρία Μελέτη εισήγαγε μία νέα πολιτική θεωρία, εστιάζοντας στα δικαιώματα των εργοδοτών. Η τοποθέτησή της ξεχώρισε για την πρωτοτυπία της, προκαλώντας αρχικά την απορία των παρευρισκομένων.

Η «απίθανη» παρέμβαση για τους εργοδότες

Η Ελεονώρα Μελέτη υποστήριξε ότι είναι αναγκαίο να συζητηθούν επιτέλους και «τα δικαιώματα των εργοδοτών». Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχουν εργοδότες οι οποίοι «εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους». Η φωνή της περιγράφηκε ότι «έσκισε τον αέρα σαν… σπαραγμός», αιφνιδιάζοντας ακόμα και τους πλέον ανυποψίαστους ακροατές. Η παρέμβαση αυτή αποτέλεσε μία πολιτική τοποθέτηση που, όπως αναφέρθηκε, ανήκει στην κατηγορία εκείνων που σε υποχρεώνουν να αναρωτηθείς εάν άκουσες σωστά.

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, φάνηκε να δείχνει συμπόνοια προς τη «δοκιμαζόμενη» τάξη των εργοδοτών, οι οποίοι, κατά την άποψή της, ταλαιπωρούνται ψυχικά από τους «απαράδεκτους» εργαζόμενους. Η τοποθέτηση αυτή, σε μία συζήτηση για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία, έφερε στο προσκήνιο μία διαφορετική οπτική γωνία σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις και τις πιέσεις που υφίστανται οι εργοδότες.

Αιφνιδιασμός και αντιδράσεις στην αίθουσα

Η αρχική αντίδραση πολλών στην αίθουσα ήταν πιθανόν η σκέψη ότι η κυρία Μελέτη διάβασε λάθος ομιλία ή ότι της είχε γραφτεί κάτι από τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς. Ωστόσο, η ίδια διατήρησε ένα «αγέρωχο και εν πολλοίς υποκριτικό ύφος απύθμενης και ανεξήγητης σιγουριάς», δείχνοντας ότι γνώριζε πλήρως τι έλεγε. Η ομιλία της συνεχίστηκε μέχρι τέλους, χωρίς να την αναγκάζει κανείς, και περιγράφηκε ότι «εξόντωσε κάθε κύτταρο λογικής» που υπήρχε εντός της αιθούσης.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε έκπληξη ακόμα και σε ευρωβουλευτές της δεξιάς πτέρυγας, καθώς τέτοιου είδους απόψεις συχνά εκφράζονται σε πιο κλειστούς κύκλους. Πολλοί παραβρισκόμενοι, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης – αριστεροί, δεξιοί και κεντρώοι – αναρωτήθηκαν για τους λόγους που η κυρία Μελέτη επέλεξε να εκφράσει αυτές τις σκέψεις από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρ’ όλες τις αντιδράσεις, αυτό που άκουγαν ήταν μία «κανονική ομιλία».

Η ιστορική διάσταση των εργασιακών συγκρούσεων

Η παρέμβαση της κυρίας Μελέτη έρχεται σε αντίθεση με την ιστορική πορεία των κοινωνικών συγκρούσεων γύρω από την εργασία. Επί αιώνες, οι διεκδικήσεις των εργαζομένων και των κινημάτων τους είχαν μία διαφορετική αφετηρία. Από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης και μετά, εργατικά κινήματα, συνδικάτα και πολιτικά κόμματα συγκρούστηκαν για θεμελιώδη ζητήματα που αφορούσαν τους εργαζομένους.

Οι αγώνες αυτοί επικεντρώθηκαν στην καθιέρωση του οκταώρου, στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στην ασφάλεια στον χώρο εργασίας, στην κοινωνική ασφάλιση, στις άδειες και στην προστασία από αυθαίρετες απολύσεις. Αυτές οι διεκδικήσεις δεν προέκυψαν από την αυθαίρετη υπόθεση ότι ο εργοδότης είναι εξ ορισμού «κακός», αλλά από την αναγνώριση της εκ φύσεως άνισης εργασιακής σχέσης ως προς την οικονομική και διαπραγματευτική ισχύ των δύο πλευρών.

Η άνιση εργασιακή σχέση

Η φύση της εργασιακής σχέσης χαρακτηρίζεται από μία εγγενή ανισορροπία δυνάμεων. Ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να προσλαμβάνει προσωπικό, να καθορίζει τους όρους εργασίας εντός των ορίων του νόμου και να οργανώνει την εργασία. Επιπλέον, διατηρεί το δικαίωμα να λύσει την εργασιακή σχέση, δηλαδή να απολύσει τον εργαζόμενο.

Από την άλλη πλευρά, ο εργαζόμενος εξαρτά κατά κανόνα το εισόδημά του και τη διαβίωσή του από την εργασία του. Αυτή η εξάρτηση δημιουργεί μία διαπραγματευτική αδυναμία για τον εργαζόμενο, καθιστώντας τον πιο ευάλωτο σε σχέση με τον εργοδότη. Η δήλωση «Νόμος είναι το δίκιο του εργοδότη» αποδόθηκε στην Ελεονώρα Μελέτη, συνοψίζοντας την οπτική γωνία που παρουσίασε στο ευρωκοινοβούλιο.

Με πληροφορίες από: Topontiki