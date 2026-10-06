Σύσκεψη στο Μαξίμου για το «Γ. Καραϊσκάκης»: Ο πρωθυπουργός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζήτησαν για τον εκσυγχρονισμό του σταδίου

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προεδρεύει, με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Ευάγγελος Μαρινάκης, και ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, παρουσιάζοντας την πρόταση της ΠΑΕ για το έργο. Η κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι θα προχωρήσει στις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της μεγάλης ιδιωτικής επένδυσης.

Η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε της σύσκεψης που έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, εστιάζοντας στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Παρόντες ήταν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Ευάγγελος Μαρινάκης, μαζί με συνεργάτες του, καθώς και ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης. Η συνάντηση είχε ως κεντρικό θέμα την παρουσίαση της πρότασης της ΠΑΕ για το σημαντικό αυτό έργο.

Η σύσκεψη αυτή, όπως αναφέρθηκε, είχε και ευρύτερη σημασία, πέρα από το προφανές επιχειρηματικό και ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει. Η επιλογή να αντιμετωπιστεί το θέμα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, δηλαδή στο Μέγαρο Μαξίμου, αιφνιδίασε αρκετές πλευρές, υπογραμμίζοντας την προτεραιότητα που δόθηκε στο ζήτημα.

Η πρόταση για τον εκσυγχρονισμό του «Γ. Καραϊσκάκης»

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Μαρινάκης και ο κ. Μώραλης παρουσίασαν αναλυτικά την πρόταση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η πρόταση αυτή αφορά σε ένα έργο μεγάλης κλίμακας, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τις εγκαταστάσεις του σταδίου.

Το συγκεκριμένο έργο απαιτεί τη συνδρομή και τις εγκρίσεις της πολιτείας προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα. Μέχρι πρότινος, η πορεία του αποτελούσε ερώτημα, καθώς οι σχετικές συνεννοήσεις είχαν καθυστερήσει. Η παρουσίαση της πρότασης στον πρωθυπουργό σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των διαδικασιών για την υλοποίησή του.

Η δέσμευση της κυβέρνησης για νομοθετικές πρωτοβουλίες

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι θα δρομολογήσει όλες τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Αυτές οι πρωτοβουλίες κρίνονται απαραίτητες για να μπορέσει να προχωρήσει η μεγάλη ιδιωτική επένδυση που αφορά στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η δέσμευση αυτή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την υλοποίηση του έργου.

Η κυβερνητική στήριξη μέσω των νομοθετικών ρυθμίσεων αναμένεται να διευκολύνει τις διαδικασίες και να επιταχύνει την έναρξη των εργασιών. Η αναβάθμιση του σταδίου αποτελεί ένα έργο που συνδυάζει επιχειρηματικό ενδιαφέρον με την ανάγκη για σύγχρονες αθλητικές υποδομές.

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι που συμμετείχαν

Στη σύσκεψη, εκτός από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, συμμετείχαν και αρκετά μέλη της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας την οργανωτική και πολιτική βαρύτητα του θέματος. Συγκεκριμένα, παρόντες ήταν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έχει αρμοδιότητες σε θέματα που ενδεχομένως σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πτυχές του έργου.

Επίσης, συμμετείχαν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, καθώς και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Την κυβερνητική ομάδα συμπλήρωσε ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Στέλιος Κουτνατζής, ο οποίος συντονίζει τις γραμματειακές υπηρεσίες του πρωθυπουργικού γραφείου. Η παρουσία όλων αυτών των στελεχών δείχνει το διευρυμένο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για το έργο.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki