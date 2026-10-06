Το τηλεφώνημα του Αντώνη Σαμαρά στις ξημερώματα και η απάντηση «Και εγώ ο Πούτιν»

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μοιράστηκε πρόσφατα ένα αξιοσημείωτο περιστατικό από την περίοδο της διακυβέρνησής του, το 2013. Το γεγονός αφορούσε την επείγουσα ανάγκη για μια υπηρεσιακή υπογραφή, απαραίτητη για την ολοκλήρωση 72 προαπαιτούμενων, οδηγώντας σε ένα τηλεφώνημα στις ξημερώματα και μια απρόσμενη αντίδραση από έναν δημόσιο υπάλληλο. Η ιδιαίτερη αυτή ιστορία αφηγήθηκε από τον κ. Σαμαρά κατά τη διάρκεια του συνεδρίου «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», προκαλώντας ενδιαφέρον στο ακροατήριο.

Αφήγηση από το βήμα του συνεδρίου

Κατά την ομιλία του στο συνέδριο με τίτλο «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς επέλεξε να αναφερθεί σε ένα προσωπικό του βίωμα από το 2013. Το περιστατικό αυτό, όπως το περιέγραψε, συνέβη κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του και αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των πιέσεων και των ιδιαιτεροτήτων που αντιμετώπιζε η πολιτική ηγεσία εκείνη την περίοδο.

Ο κ. Σαμαράς θέλησε να μοιραστεί αυτή την ιστορία με το κοινό, προσφέροντας μια διαφορετική οπτική στις διαδικασίες και τις προκλήσεις που συνδέονταν με την εφαρμογή των μνημονιακών υποχρεώσεων. Η αφήγηση του επικεντρώθηκε στην ανάγκη για άμεση δράση προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που είχαν τεθεί.

Η κρίσιμη υπογραφή για τα 72 προαπαιτούμενα

Η ιστορία που αφηγήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς ξεκίνησε με την περιγραφή μιας κατάστασης όπου έλειπε μία και μοναδική υπηρεσιακή υπογραφή. Αυτή η υπογραφή ήταν κρίσιμης σημασίας, καθώς αποτελούσε το τελευταίο βήμα για να κλείσουν συνολικά 72 προαπαιτούμενα, τα οποία πιθανότατα συνδέονταν με τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός, αντιλαμβανόμενος την επείγουσα φύση της κατάστασης, αναζήτησε άμεσα το τηλέφωνο του αρμόδιου δημοσίου υπαλλήλου. Στόχος του ήταν να εξασφαλίσει την υπογραφή το συντομότερο δυνατό, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις που είχαν τεθεί.

Το τηλεφώνημα στις 1:30 τα ξημερώματα

Η επικοινωνία με τον δημόσιο υπάλληλο πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη ώρα, συγκεκριμένα στις 1:30 τα ξημερώματα. Ο κ. Σαμαράς τηλεφώνησε στον υπάλληλο, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ξύπνησε από το τηλεφώνημα. Η πρώτη προσπάθεια επικοινωνίας δεν στέφθηκε με επιτυχία, καθώς ο υπάλληλος δεν φάνηκε να πιστεύει την ταυτότητα του καλούντος.

Όταν ο Αντώνης Σαμαράς συστήθηκε λέγοντας «είμαι ο Αντώνης Σαμαράς», η απάντηση που έλαβε ήταν άμεση και χιουμοριστική: «και εγώ ο Πούτιν». Αμέσως μετά, ο υπάλληλος έκλεισε το τηλέφωνο, προφανώς θεωρώντας ότι επρόκειτο για κάποιο αστείο ή φάρσα από κάποιον γνωστό του.

Η επανάληψη της κλήσης και η επέμβαση της ασφάλειας

Παρά την αρχική αποτυχία, ο πρώην πρωθυπουργός δεν το έβαλε κάτω. Ξαναπήρε τηλέφωνο τον υπάλληλο, επιμένοντας στην ταυτότητά του και προσπαθώντας να τον πείσει για το ποιος ήταν. Ωστόσο, η αντίδραση του υπαλλήλου ήταν και πάλι η ίδια, απαντώντας «και εγώ είμαι ο Πούτιν» και κλείνοντας το τηλέφωνο για δεύτερη φορά.

Αντιλαμβανόμενος ότι η τηλεφωνική επικοινωνία δεν απέδιδε, ο Αντώνης Σαμαράς αποφάσισε να λάβει πιο δραστικά μέτρα. Έστειλε την ασφάλειά του να εντοπίσει και να φέρει τον δημόσιο υπάλληλο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο υπάλληλος μεταφέρθηκε στο πρωθυπουργικό γραφείο, φτάνοντας «σχεδόν με τις πιτζάμες», όπως περιέγραψε ο κ. Σαμαράς, λόγω της ώρας και της αιφνίδιας κλήσης.

Η ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων και η ανάμνηση

Στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρώην πρωθυπουργός αντιμετώπισε τον υπάλληλο με χιουμοριστικό τρόπο, λέγοντας του: «σου είπα Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι». Με αυτό τον τρόπο, επιβεβαίωσε την ταυτότητά του και εξήγησε την επείγουσα ανάγκη της κλήσης.

Το ασυνήθιστο αυτό περιστατικό, παρά την αρχική παρεξήγηση, οδήγησε στην επίτευξη του στόχου. Η απαραίτητη υπηρεσιακή υπογραφή δόθηκε, και έτσι ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και τα 72 προαπαιτούμενα. Ο κ. Σαμαράς έκλεισε την αφήγησή του τονίζοντας ότι ο συγκεκριμένος δημόσιος υπάλληλος «θα το θυμάται σε όλη του ζωή», υπογραμμίζοντας τη μοναδικότητα της εμπειρίας που βίωσε εκείνη τη νύχτα.

Με πληροφορίες από: Topontiki