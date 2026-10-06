Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σύνοδο κορυφής στην Κροατία και συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προγραμματίσει μια διπλή ατζέντα για την Τετάρτη, η οποία περιλαμβάνει τόσο διεθνείς υποχρεώσεις όσο και μια σημαντική διμερή συνάντηση στην Αθήνα. Το πρωί της Τετάρτης, ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Σπλιτ της Κροατίας για να συμμετάσχει σε μια Σύνοδο Κορυφής. Αργότερα την ίδια ημέρα, το απόγευμα, θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Συμμετοχή στη Σύνοδο Κορυφής της MED9

Η πρωινή δραστηριότητα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την Τετάρτη επικεντρώνεται στη συμμετοχή του στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της MED9. Για τον σκοπό αυτό, ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Σπλιτ της Κροατίας. Η παρουσία του εκεί σηματοδοτεί τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτό το σημαντικό περιφερειακό φόρουμ.

Οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής της MED9 αποτελούν ένα κεντρικό σημείο του προγράμματος του πρωθυπουργού για το πρώτο σκέλος της ημέρας. Η μετάβαση στην κροατική πόλη του Σπλιτ είναι προγραμματισμένη για το πρωί, ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη παρουσία του κ. Μητσοτάκη στις συζητήσεις και τις διαδικασίες της συνόδου. Η MED9 συγκεντρώνει τους ηγέτες των χωρών της Μεσογείου, και η συμμετοχή του Έλληνα πρωθυπουργού υπογραμμίζει τον ρόλο της χώρας στις περιφερειακές εξελίξεις.

Το ταξίδι στο Σπλιτ της Κροατίας

Το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη προς το Σπλιτ της Κροατίας αποτελεί την πρώτη επίσημη υποχρέωση της Τετάρτης. Ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει το πρωί για την κροατική πόλη, όπου θα λάβει μέρος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής. Η επιλογή του Σπλιτ ως τόπου διεξαγωγής της συνόδου φιλοξενεί τους ηγέτες των συμμετεχουσών χωρών.

Η μετάβαση του Έλληνα πρωθυπουργού στην Κροατία εντάσσεται στο πλαίσιο των διεθνών του επαφών και της ενίσχυσης των σχέσεων με τους εταίρους της περιοχής. Η παρουσία του στις εργασίες της MED9 αναμένεται να συμβάλει στις συζητήσεις που θα διεξαχθούν μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Η ατζέντα του πρωθυπουργού είναι διαμορφωμένη ώστε να καλύψει πλήρως τις απαιτήσεις της συνόδου.

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου Κορυφής της MED9 στην Κροατία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιστρέψει στην Αθήνα για μια σημαντική διμερή συνάντηση. Στις 19:00 το απόγευμα της Τετάρτης, ο κ. Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο.

Η συνάντηση αυτή αποτελεί ένα κομβικό σημείο στην ημερήσια διάταξη του πρωθυπουργού. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ως επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Έλληνα πρωθυπουργό σε ένα τετ-α-τετ που θα πραγματοποιηθεί στην επίσημη έδρα της ελληνικής κυβέρνησης. Η ώρα διεξαγωγής της συνάντησης έχει οριστεί για τις επτά το απόγευμα, επιτρέποντας στον πρωθυπουργό να ολοκληρώσει τις πρωινές του υποχρεώσεις στο εξωτερικό.

Η ατζέντα του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου

Το Μέγαρο Μαξίμου θα αποτελέσει το επίκεντρο των απογευματινών δραστηριοτήτων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την Τετάρτη. Εκεί, θα λάβει χώρα η συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο. Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 19:00, ολοκληρώνοντας έτσι την επίσημη ατζέντα της ημέρας.

Η υποδοχή του Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου υπογραμμίζει τη σημασία των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει με τον Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος φέρει τον τίτλο του υπουργού Εξωτερικών. Η παρουσία του κ. Ρούμπιο στην Αθήνα και η συνάντησή του με τον κ. Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου αποτελούν ένα σημαντικό γεγονός στην πολιτική επικαιρότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki