Η Ρένα Δούρου διαφωνεί με συνέδριο για εκλογή ηγεσίας πριν τις εκλογές

Τη συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπερασπίζεται η Ρένα Δούρου, η οποία, μιλώντας στο podcast politics του News247, εκδήλωσε τη διαφωνία της με τη διεξαγωγή συνεδρίου για την εκλογή ηγεσίας πριν από τις εκλογές. Η Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε ότι προτεραιότητα έχουν οι συλλογικές θέσεις του κόμματος και όχι το προσωπικό, ενώ χαρακτήρισε την ανάληψη της ευθύνης της ηγεσίας ως ιερή υποχρέωση.

Η υπεράσπιση της συλλογικής ηγεσίας

Στη συνέντευξή της, η Ρένα Δούρου τόνισε ότι «πρώτα βρίσκονται το συλλογικό, οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μετά έρχεται το προσωπικό». Η ίδια πρόσθεσε ότι δεν θεωρεί «πολιτική αυτοκτονία» την ευθύνη της ανάληψης της ηγεσίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά την αντιμετωπίζει ως «ιερή υποχρέωση».

Αναφερόμενη στην Αριστερά που εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η κ. Δούρου σημείωσε ότι κάποιοι θεωρούσαν πως αυτή η Αριστερά «πρέπει να εξαφανιστεί». Διαβεβαίωσε πως η ίδια θα προσπαθήσει να αποτελέσει «εγγυήτρια ενός ιστορικού κύκλου που δεν έκλεισε». Επιπλέον, υπογράμμισε τη διαχρονική παρουσία του κόμματος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπήρχε πριν τον Τσίπρα και τη Δούρου, θα υπάρχει και μετά τον Τσίπρα και τη Δούρου».

Διαφωνία για συνέδριο πριν τις εκλογές

Σχετικά με το ενδεχόμενο προγραμματισμού συνεδρίου για την εκλογή ηγεσίας από τη βάση, η Ρένα Δούρου εξέφρασε την αντίθεσή της, υπερασπιζόμενη το τρέχον σχήμα της συλλογικής ηγεσίας. Εξήγησε ότι σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, η αφιέρωση του ανθρώπινου δυναμικού του κόμματος σε ένα συνέδριο θα σήμαινε ότι «γυρνάμε την πλάτη στους αλιείς, στους κατοίκους της Κυψέλης, στους φουρνάρηδες».

Η Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστήριξε ότι η συλλογική ηγεσία «δεν βλάπτει, ωφελεί», επικαλούμενη τις εκτιμήσεις ψήφου που το αποδεικνύουν. Τόνισε επίσης ότι τα τελευταία χρόνια «πληγώσαμε τα μέλη μας, τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες της Αριστεράς λόγω του μεσσιανισμού και της προσωπολατρίας».

Αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα και την αναγκαιότητα της Αριστεράς

Η Ρένα Δούρου δεν παρέλειψε να αφήσει εκ νέου αιχμές, αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ άλλων, δήλωσε πως αυτοί που παρέμειναν «με το μοναστήρι και όχι με τον ηγούμενο», στήριξαν την αναγκαιότητα της Αριστεράς. Χαρακτήρισε μάλιστα «ντροπιαστικό να λες “αφού εγώ δεν τα κατάφερα, φεύγω και δημιουργώ άλλο κόμμα”».

Δημοσκοπικά ευρήματα και προγραμματικές συγκλίσεις

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις, η κ. Δούρου σημείωσε ότι «ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι κάναμε μια σπουδαία προσπάθεια αποδεικνύοντας την αναγκαιότητα της Αριστεράς, την αναγκαιότητα της κοινωνίας». Υποστήριξε ότι αυτή η προσπάθεια «ανακόψαμε την περιδίνηση των δημοσκοπικών ευρημάτων που ήταν στα όρια του τραγέλαφου… τέλη Ιουνίου στο 0,5%».

Συνεχίζοντας, η Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισήμανε πως «τώρα χωρίς να πανηγυρίζουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ φαίνεται να έχει ανοδική τάση στο σύνολο των δημοσκοπήσεων που έχουν δει το φως από τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου». Ως προς τις συνεργασίες, τόνισε την επιθυμία να φτάσουν στην κάλπη «με όσο το δυνατόν περισσότερες προγραμματικές συγκλίσεις μεταξύ των κομμάτων που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικά».

Αναφορά στην κοινωνική επικαιρότητα της Κυψέλης

Στο πλαίσιο της κοινωνικής και πολιτικής επικαιρότητας, η Ρένα Δούρου έκανε ειδική αναφορά στις διαμαρτυρίες και τα αιτήματα των κατοίκων της Κυψέλης. Οι κάτοικοι αυτοί, όπως ανέφερε, ζουν εδώ και μήνες σε ένα καθεστώς ανασφάλειας λόγω των εκτεταμένων ζημιών που έχουν προκληθεί σε πολυκατοικίες της περιοχής, εξαιτίας των εργασιών για τη Γραμμή 4 του Μετρό.

Με πληροφορίες από: Topontiki