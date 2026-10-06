Κριτική στην κυβερνητική πολιτική, συνδέοντάς την με την κατάσταση στην οικονομία και την αγοραστική δύναμη των πολιτών, άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Οι δηλώσεις του έγιναν σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, όπου υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν επιδιώκει να εξυπηρετεί τους πολίτες, αλλά τα ολιγοπώλια.

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε επίσης σε «συγκεκριμένες εξαρτήσεις» της κυβέρνησης από εκείνους που τη στηρίζουν «εδώ και 7 χρόνια», ενώ σχολίασε και τις επιστολές του πρωθυπουργού προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κριτική για τις επιστολές στην ΕΕ και την εξυπηρέτηση ολιγοπωλίων

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι οι επιστολές του πρωθυπουργού προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για «εσωτερική κατανάλωση». Στο πλαίσιο της κριτικής του, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε ότι «η κυβέρνηση δεν θέλει να εξυπηρετεί τους πολίτες. Θέλει να εξυπηρετεί τα ολιγοπώλια».

Επιπλέον, τόνισε ότι η κυβέρνηση «έχει συγκεκριμένες εξαρτήσεις από εκείνους που τη στηρίζουν εδώ και 7 χρόνια». Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση, εφαρμόζει πολιτικές που μέχρι πρότινος κατήγγελλε, έστω και σε μικρότερο βαθμό.

Οι 120 δόσεις και οι τόκοι οφειλών

Ως τρανό παράδειγμα αυτής της τακτικής, ο κ. Τσουκαλάς έφερε τις 120 δόσεις. Επέκρινε τη σχετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης ως ελλιπή, θέτοντας το ερώτημα «για ποιο λόγο επιμένει στο 5,8% επιτόκιο και για ποιο λόγο δεν διαγράφει τόκους και προσαυξήσεις οι οποίες γεννήθηκαν επί των ημερών της».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι, αν κάποιος εξετάσει τα στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και της φορολογικής διοίκησης, θα διαπιστώσει ότι το 70% των νέων οφειλών του τελευταίου χρόνου αφορά τέλη και προσαυξήσεις προηγούμενων οφειλών. Καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι «η ίδια η κυβέρνηση τους υπερχρεώνει και δεν διαγράφει τόκους».

Σχόλια για δηλώσεις υπουργών και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Ο κ. Τσουκαλάς παρέπεμψε σε δηλώσεις που είχαν κάνει οι κ.κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Κυριάκος Πιερρακάκης και Παύλος Μαρινάκης σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις, πριν αναληφθεί η κυβερνητική πρωτοβουλία. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις αυτές, χαρακτήρισε τον κ. Μαρινάκη, ως κυβερνητικό εκπρόσωπο, «μετρ της εξαπάτησης».

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, ο κ. Μαρινάκης «κάθε μέρα βγαίνει και διαστρεβλώνει ό,τι λένε οι άλλοι και διαστρεβλώνει και ό,τι έχει πει ο ίδιος. Και προσπαθεί συνεχώς να τετραγωνίσει τον κύκλο για να μαζέψει τα ασυμμάζευτα».

Η πολιτική των πλεονασμάτων και οι συγκλίσεις

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης «χρέωνε» την κατηγορία περί «ματωμένων πλεονασμάτων» στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, «σήμερα ακολουθεί την ίδια πολιτική».

Ερωτηθείς για το αν υπάρχει σύγκλιση θέσεων μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ., ο κ. Τσουκαλάς απάντησε ότι «ο κ. Μητσοτάκης συμφωνεί με τον κ. Τσίπρα». Διευκρίνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να θεωρείται ότι ετεροπροσδιορίζεται επειδή ο κ. Τσίπρας κάνει αυτοκριτική. Υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας «εγκαινίασε αυτές τις πρακτικές το 2017-2018 και ο πρωθυπουργός το έκανε expand και έγινε πρωταθλητής στα πλεονάσματα».

Η θέση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «ο πρωθυπουργός γνωρίζει ότι με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ απέναντι δεν έχει καμία πιθανότητα να είναι πρωθυπουργός». Τέλος, τόνισε ότι «το μόνο κόμμα που έχει ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με την ΝΔ είναι το ΠΑΣΟΚ».

Με πληροφορίες από: Topontiki