Τις περιοχές του Οροπεδίου Λασιθίου που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία επισκέφθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (6/10) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης. Μετά την επίσκεψή του, ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε τη στήριξή του στους κατοίκους του Οροπεδίου Λασιθίου και του Μυλοποτάμου, οι οποίοι, όπως ανέφερε, έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Κάλεσε παράλληλα την κυβέρνηση να κινηθεί άμεσα για την αντιμετώπιση των συνεπειών.

Στήριξη στους πληγέντες κατοίκους

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την παρουσία του στις πληγείσες περιοχές, δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ στέκεται στο πλευρό των κατοίκων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και του Δήμου Μυλοποτάμου. Οι περιοχές αυτές έχουν υποστεί μια πολύ μεγάλη καταστροφή μετά τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση και ουσιαστική στήριξη των πληγέντων, τονίζοντας το μέγεθος της καταστροφής που έχουν βιώσει οι τοπικές κοινωνίες. Η επίσκεψη είχε ως στόχο την επιτόπια διαπίστωση των προβλημάτων και την έκφραση αλληλεγγύης προς τους κατοίκους.

Κάλεσμα για άμεση κυβερνητική δράση

Ο κ. Ανδρουλάκης απηύθυνε κάλεσμα στην κυβέρνηση, ζητώντας να παραμερίσει τη γραφειοκρατία και να δράσει γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ο κρατικός μηχανισμός πρέπει να κινηθεί χωρίς τις καθυστερήσεις που συχνά συνοδεύουν τις διαδικασίες αποκατάστασης μετά από φυσικές καταστροφές.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε την επιτακτική ανάγκη για ταχεία αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Ο ίδιος ζήτησε από την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στην αποζημίωση των πληγέντων, ώστε να μην επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση στην περιοχή.

Το ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο άμεσων παρεμβάσεων, περιγράφοντας τις ενέργειες που, όπως είπε, πρέπει να γίνουν χωρίς καθυστέρηση. Ζήτησε την άμεση καταγραφή των ζημιών, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της έκτασης της καταστροφής.

Επιπλέον, ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε ταχεία αποζημίωση για τους κατοίκους, τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες που επλήγησαν. Στο πλαίσιο των προτάσεών του, περιλαμβάνεται επίσης το πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο, καθώς και η χρηματοδότηση του δήμου και της περιφέρειας για την αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους κτηνοτρόφους που έχουν υποστεί απώλειες, ζητώντας να υπάρξει οργανωμένο σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο αντικατάστασης του ζωικού κεφαλαίου σε κάθε περίπτωση, με στόχο τη γρήγορη αποκατάσταση των υποδομών και την ουσιαστική στήριξη της τοπικής παραγωγής.

Το δημογραφικό πρόβλημα και ο κίνδυνος ερήμωσης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε ιδιαίτερα και στο δημογραφικό πρόβλημα που, όπως σημείωσε, αντιμετωπίζει ήδη το Οροπέδιο Λασιθίου. Συνέδεσε τις συνέπειες της καταστροφής με την ήδη οξεία δημογραφική συρρίκνωση της περιοχής.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως ελάχιστοι νέοι έχουν μείνει στον τόπο τους για να κάνουν οικογένειες και να συνεχίσουν τις εργασίες των πατεράδων και των παππούδων τους στον κάμπο. Προειδοποίησε ότι χωρίς άμεση κρατική παρέμβαση, υπάρχει κίνδυνος να ενταθεί περαιτέρω η εγκατάλειψη και η δημογραφική συρρίκνωση του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου. «Πρέπει να τους στηρίξουμε, γι’ αυτό πρέπει άμεσα η πολιτεία να κάνει αυτές τις παρεμβάσεις», κατέληξε.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit