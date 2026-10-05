Ο πρωθυπουργός της Σαμόα απολογήθηκε για ναζιστικό χαιρετισμό σε βίντεο

Ένα βίντεο που δείχνει τον πρωθυπουργό της Σαμόα, Λααούλι Λεουατέα Σμιτ, να χαιρετά ναζιστικά και να λέει «Heil Hitler», ήρθε πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας. Το στιγμιότυπο, το οποίο καταγράφηκε πριν από 19 χρόνια, οδήγησε τον πρωθυπουργό σε δημόσια απολογία για τις πράξεις του.

Ο Λααούλι Λεουατέα Σμιτ, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στο τιμόνι της κυβέρνησης της Σαμόα, αναγνώρισε την αυθεντικότητα του βίντεο και εξέφρασε τη συγγνώμη του για τη χρήση των συγκεκριμένων λόγων και της χειρονομίας.

Το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας

Το επίμαχο βίντεο, διάρκειας μόλις 7 δευτερολέπτων, αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα Samoa Observer. Η αποκάλυψη του περιεχομένου του βίντεο προκάλεσε άμεσα την αντίδραση του πρωθυπουργού, ο οποίος προέβη σε απολογία την επόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει η εφημερίδα, το στιγμιότυπο καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2007. Η λήψη του βίντεο πραγματοποιήθηκε σε μια οικογενειακή συγκέντρωση που έλαβε χώρα στη Σαμόα, 19 χρόνια πριν ο Λααούλι Λεουατέα Σμιτ αναλάβει την πρωθυπουργία.

Η εικόνα και τα λόγια

Στις εικόνες που προέρχονται από το βίντεο, ο Λααούλι Λεουατέα Σμιτ εμφανίζεται να κρατά ένα μικρόφωνο με το ένα χέρι, ενώ το άλλο του χέρι είναι υψωμένο σε ναζιστικό χαιρετισμό. Γύρω του διακρίνονται και άλλα άτομα, τα οποία κάνουν την ίδια χειρονομία, συμμετέχοντας στην πράξη.

Η εφημερίδα Samoa Observer αναφέρει επίσης ότι στο βίντεο ακούγεται ο Σμιτ να λέει στο μικρόφωνο: «Σηκώστε το δεξί σας χέρι, Heil Hitler!». Εκείνη την περίοδο, ο σημερινός πρωθυπουργός κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου της Σαμόα.

Η άμεση αντίδραση και η απολογία

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο πρωθυπουργός Λααούλι Λεουατέα Σμιτ δεν αμφισβήτησε την αυθεντικότητά του. Η δήλωσή του δημοσιεύθηκε άμεσα στη σελίδα της κυβέρνησης στο Facebook, όπου και εξέφρασε τη μεταμέλειά του.

Στην απολογητική του δήλωση, ο Σμιτ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αναγνωρίζω ότι αυτά τα λόγια και η χειρονομία ήταν ανάρμοστα και μπορούσαν να προκαλέσουν προσβολή και πόνο και ζητώ συγγνώμη που τα χρησιμοποίησα». Με αυτόν τον τρόπο, παραδέχθηκε το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη από όσους ενδεχομένως προσβλήθηκαν.

Διευκρινίσεις για την ιδιωτική φύση της συγκέντρωσης

Ο πρωθυπουργός διευκρίνισε επίσης ότι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο τραβήχτηκε σε μια οικογενειακή και ιδιωτική συγκέντρωση. Τόνισε πως το βίντεο δεν προοριζόταν για δημοσιοποίηση, υπογραμμίζοντας τον προσωπικό και μη δημόσιο χαρακτήρα της εκδήλωσης.

Επιπλέον, ο Λααούλι Λεουατέα Σμιτ ξεκαθάρισε τη θέση του απέναντι σε κάθε μορφή πολιτικού εξτρεμισμού. Δήλωσε ρητά πως απορρίπτει τον ναζισμό, τον αντισημιτισμό και τον ρατσισμό, τονίζοντας την αντίθεσή του σε τέτοιες ιδεολογίες.

Με πληροφορίες από: Reader