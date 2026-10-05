Ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές στην Ισπανία

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προχώρησε στην προκήρυξη πρόωρων εθνικών εκλογών, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 29 Νοεμβρίου. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής πίεσης και πολιτικής αναταραχής στην Ισπανία, με το στεγαστικό ζήτημα να αποτελεί ένα ανυπέρβλητο πρόβλημα για την κυβέρνηση. Ο Σάντσεθ ανακοίνωσε την απόφασή του με διάγγελμα, βάζοντας τέλος στο πολιτικό θρίλερ των τελευταίων ημερών μετά τη σοβαρή κοινοβουλευτική ήττα της κυβέρνησής του.

Η ανακοίνωση του Πέδρο Σάντσεθ

Ο Πέδρο Σάντσεθ έκανε γνωστή την απόφασή του για πρόωρες εκλογές σήμερα το πρωί, απευθυνόμενος στους Ισπανούς πολίτες μέσω διαγγέλματος. Στην ομιλία του, ο Ισπανός πρωθυπουργός τόνισε πως «το μέλλον της χώρας εξαρτάται πλέον από εσάς». Πρόσθεσε επίσης ότι «ο κόσμος διανύει μια πολύ περίπλοκη εποχή», υπογραμμίζοντας τη σημασία της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Η προκήρυξη των εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου αποτελεί την απάντηση του Σάντσεθ στην πολιτική αστάθεια, επιλέγοντας να προσφύγει άμεσα στη λαϊκή ετυμηγορία. Με αυτό τον τρόπο, ο πρωθυπουργός επιδιώκει να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο στη χώρα, μετά από μια σειρά γεγονότων που οδήγησαν σε έντονη αντιπαράθεση.

Η στεγαστική κρίση ως βασική αιτία

Η απόφαση για πρόωρες εκλογές συνδέεται άμεσα με την επιδείνωση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, η οποία αναδείχθηκε σε ένα κεντρικό και ανυπέρβλητο πρόβλημα για την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ. Το υψηλό κόστος των ενοικίων και της αγοράς κατοικιών, σε συνδυασμό με τις μαζικές εξώσεις, προκάλεσε εκτεταμένη κοινωνική δυσαρέσκεια και κινητοποιήσεις.

Χιλιάδες Ισπανοί πολίτες βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έως και 500.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις το Σάββατο, εκφράζοντας την οργή τους για το εκρηκτικό κόστος στέγασης. Αυτή η έντονη κοινωνική πίεση αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην απόφαση του πρωθυπουργού.

Η υπόθεση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ

Ένα συγκεκριμένο περιστατικό που πυροδότησε τις αντιδράσεις και έφερε το στεγαστικό πρόβλημα στο προσκήνιο ήταν η υπόθεση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ. Η έξωσή της από την κατοικία της στη Μαδρίτη προκάλεσε κύμα αγανάκτησης και έβγαλε χιλιάδες Ισπανούς στους δρόμους.

Η περίπτωση της κυρίας Αμπασκάλ λειτούργησε ως καταλύτης, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί πολίτες της Ισπανίας όσον αφορά την πρόσβαση σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση. Η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από αυτό το ζήτημα εντάθηκε σημαντικά μετά το συγκεκριμένο γεγονός.

Κοινοβουλευτική ήττα και απόρριψη διαταγμάτων

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τη στεγαστική κρίση, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ είχε καταρτίσει δύο διατάγματα. Αυτά τα νομοθετικά κείμενα αποσκοπούσαν στην παροχή λύσεων και την ανακούφιση των πληγέντων από το υψηλό κόστος στέγασης και τις εξώσεις.

Ωστόσο, την Παρασκευή, τα δύο αυτά διατάγματα καταψηφίστηκαν από τα δεξιά κόμματα PP, Vox και Junts, γεγονός που προκάλεσε νέα πολιτική αναταραχή και μια σοβαρή κοινοβουλευτική ήττα για την κυβέρνηση. Η απόρριψη των νομοσχεδίων για τη στέγαση ήταν καθοριστική για την απόφαση του πρωθυπουργού να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές.

Οι λεπτομέρειες της ψηφοφορίας

Το πρώτο από τα δύο διατάγματα, το οποίο περιλάμβανε την παράταση της προστασίας από τις εξώσεις, περιορισμούς στις αυξήσεις ενοικίων και μέτρα για την αγορά κατοικιών από μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια, απορρίφθηκε με 178 ψήφους κατά, έναντι 172 υπέρ. Η οριακή αυτή διαφορά ανέδειξε την έντονη πολιτική διαφωνία γύρω από το θέμα.

Το δεύτερο διάταγμα, το οποίο αφορούσε την παράταση των συμβάσεων μίσθωσης, είχε παρόμοια τύχη. Απορρίφθηκε με 184 ψήφους κατά, έναντι 166 υπέρ. Η διπλή αυτή κοινοβουλευτική ήττα ενίσχυσε την αίσθηση αδιεξόδου και οδήγησε τον Πέδρο Σάντσεθ στην απόφαση να ζητήσει εκ νέου την εντολή του λαού.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Enikos