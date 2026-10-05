Η Μαρία Καρυστιανού, εκπροσωπώντας την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με την πολιτική ταυτότητα του κόμματος και τους εκλογικούς του στόχους. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ανθή Βούλγαρη του MEGA, η κα Καρυστιανού ανέλυσε τη θέση της «Ελπίδας» στην πολιτική πυξίδα, καθώς και τις προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτοδυναμίας, τονίζοντας τις βασικές αρχές και την προσέγγιση του κόμματος.

Η πολιτική ταυτότητα της «Ελπίδας»

Σε ερώτηση της Ανθής Βούλγαρη σχετικά με την τοποθέτηση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στην πολιτική πυξίδα, η Μαρία Καρυστιανού απάντησε με σαφήνεια. Όπως ανέφερε, με βάση τα σημερινά δεδομένα και τις παραδοσιακές κατηγοριοποιήσεις σε αριστερά, δεξιά και κέντρο, η «Ελπίδα» δεν μπορεί να ενταχθεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Η ίδια θεωρεί ότι το κόμμα δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια σε μία μόνο από αυτές τις κατηγορίες.

Η κα Καρυστιανού εξήγησε ότι το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» περιλαμβάνει στοιχεία από όλες τις πολιτικές ιδεολογίες. Διευκρίνισε πως τα μέλη του προέρχονται από πολλούς και διαφορετικούς χώρους, γεγονός που συντελεί στη διαμόρφωση μιας ευρείας και πολύπλευρης πολιτικής προσέγγισης. Αυτή η σύνθεση καθιστά την «Ελπίδα» ένα κράμα από διάφορες πεποιθήσεις.

Βασικές αρχές και αναπτυξιακή στρατηγική

Στις θεμελιώδεις αρχές που πρεσβεύει η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», η Μαρία Καρυστιανού συμπεριέλαβε το κράτος δικαίου και το κοινωνικό κράτος. Αυτές οι δύο έννοιες αποτελούν κεντρικούς άξονες για τη φιλοσοφία του κόμματος και την προσέγγισή του στα ζητήματα που αφορούν τη χώρα και τους πολίτες της.

Επιπλέον, η κα Καρυστιανού αναφέρθηκε εκτενώς στο θέμα της ανάπτυξης. Διευκρίνισε ότι η «Ελπίδα» δεν επιθυμεί η ανάπτυξη να είναι αποκλειστικά κρατική. Αντιθέτως, το κόμμα στηρίζει τόσο το επιχειρείν όσο και την κρατική πρωτοβουλία, επιδιώκοντας μια ισορροπημένη και δυναμική οικονομική πορεία. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της χώρας μέσα από ένα συνδυασμό δράσεων και πρωτοβουλιών.

Η ίδια υπογράμμισε ότι το κόμμα αποτελεί ένα κράμα από όλα όσα πιστεύουν ότι έχει ανάγκη η χώρα. Αυτή η σύνθεση ιδεών και προτάσεων στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών της Ελλάδας, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει διαφορετικές οπτικές γωνίες και προτεραιότητες.

Η επιδίωξη της αυτοδυναμίας

Σχετικά με τους εκλογικούς στόχους, η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε τη βούληση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» για αυτοδυναμία στις εκλογές. Η επιδίωξη αυτή, όπως τόνισε, δεν πηγάζει από αλαζονεία. Αντιθέτως, αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την αποτελεσματική υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει το κόμμα απέναντι στους πολίτες.

Η κα Καρυστιανού υποστήριξε ότι χωρίς την αυτοδυναμία, η υλοποίηση του προγράμματος και των στόχων του κόμματος θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ως εκ τούτου, η επίτευξη αυτοδύναμης κυβέρνησης θεωρείται κρίσιμη για να μπορέσει η «Ελπίδα» να εφαρμόσει πλήρως τις προτάσεις της και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που δημιουργεί.

Οι συνθήκες που ευνοούν την αλλαγή

Η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε την πεποίθηση ότι η επίτευξη αυτοδυναμίας δεν είναι δύσκολη. Η άποψη αυτή βασίζεται στις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική κοινωνία και πολιτική σκηνή, οι οποίες, κατά την εκτίμησή της, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για μια τέτοια εξέλιξη.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η παρούσα συγκυρία έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Αυτή η ευρεία απογοήτευση, σε συνδυασμό με την ανάγκη για νέες προοπτικές, δημιουργεί, σύμφωνα με τη Μαρία Καρυστιανού, ένα κατάλληλο περιβάλλον για την πραγματοποίηση της αλλαγής που προτείνει η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Η συγκυρία θεωρείται ιδανική για να προχωρήσει το κόμμα στην υλοποίηση των στόχων του.

Με πληροφορίες από: Reader