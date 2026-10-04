Στις κάλπες η Βραζιλία για εκλογή προέδρου, αμφίρροπη μάχη Λούλα και Μπολσονάρου

Οι Βραζιλιάνοι πολίτες ψηφίζουν ήδη από σήμερα το μεσημέρι για την ανάδειξη του επόμενου προέδρου της χώρας, σε μια εκλογική αναμέτρηση που χαρακτηρίζεται από μεγάλη αμφιβολία ως προς το τελικό αποτέλεσμα. Η επιλογή γίνεται ανάμεσα στον αριστερό Λούλα και τον συντηρητικό αντίπαλό του, Φλάβιο Μπολσονάρου, σε μια βαθιά πολωμένη κοινωνία. Περίπου 160 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, από τα απομακρυσμένα χωριά του Αμαζονίου μέχρι τις αγροτικές περιοχές του νότου και τις φαβέλες των μεγάλων πόλεων.

Η εκλογική αναμέτρηση και οι υποψήφιοι

Η εκλογική μάχη στη Βραζιλία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αμφίρροπη, προσελκύοντας το ενδιαφέρον και διεθνών παραγόντων, όπως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις «πολύ στενά». Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος σύντομα θα γίνει 81 ετών, διεκδικεί μια τέταρτη και μη συνεχή θητεία στην προεδρία της χώρας. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι η κυριαρχία της Βραζιλίας διακυβεύεται απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις.

Από την άλλη πλευρά, ο αντίπαλός του είναι ο 45χρονος γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος είναι γιος του πρώην ακροδεξιού προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου. Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου έχει καταδικαστεί για απόπειρα πραξικοπήματος. Η επιλογή του νέου προέδρου αποτελεί μια κρίσιμη απόφαση για την κοινωνία της Βραζιλίας.

Οι δηλώσεις των υποψηφίων μετά την ψήφο

Ο απερχόμενος πρόεδρος, αφού άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στην πολιτεία του Σάο Πάολο, στα νοτιοανατολικά της χώρας, δήλωσε ότι «ο λαός θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην ενίσχυση του δημοκρατικού συστήματος και στη βαρβαρότητα». Φορώντας το χαρακτηριστικό του καπέλο «Παναμά», ύψωσε τη σημαία της Βραζιλίας μπροστά στους δημοσιογράφους, στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας.

Από την πλευρά του, ο νεότερος Μπολσονάρου, βγαίνοντας από το εκλογικό κέντρο στο Ρίο, δεσμεύτηκε να «απελευθερώσει τον βραζιλιάνο λαό». Τόνισε επίσης ότι «η Βραζιλία χρειάζεται αλλαγή, η Βραζιλία δεν αντέχει άλλο τόσα δεινά, τόσο υψηλούς φόρους, τόσες δολοφονίες γυναικών και τόσες πολιτικές διώξεις».

Το παρασκήνιο της υποψηφιότητας Μπολσονάρου

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος ήταν ελάχιστα γνωστός μέχρι πρότινος, προωθήθηκε στην πολιτική σκηνή από τον πατέρα του. Αυτό συνέβη όταν ο πρώην πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών. Η καταδίκη του ήρθε επειδή επιχείρησε να παραμείνει στην εξουσία παρά την ήττα του το 2022 από τον Λούλα.

Η περίπτωση του Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος καταδικάστηκε για απόπειρα πραξικοπήματος, έχει επηρεάσει σημαντικά το πολιτικό τοπίο της Βραζιλίας και την πορεία του γιου του. Η οικογενειακή αυτή σύνδεση και οι προηγούμενες πολιτικές εξελίξεις διαδραματίζουν ρόλο στην τρέχουσα εκλογική αναμέτρηση.

Διεθνές ενδιαφέρον και οι δημοσκοπήσεις

Η πολιτική κατάσταση στη Βραζιλία παρακολουθείται στενά και από το εξωτερικό. Ενθαρρυμένη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η δεξιά κατήγαγε πρόσφατα σημαντικές νίκες σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Μια ενδεχόμενη αλλαγή στην ηγεσία της Βραζιλίας, της μεγαλύτερης οικονομικής δύναμης της περιοχής, θα μπορούσε να προκαλέσει κλυδωνισμούς στο ευρύτερο γεωπολιτικό σκηνικό.

Παρά την αισιοδοξία και των δύο φαβορί ότι θα κερδίσουν τις εκλογές σήμερα, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι και οι δύο υποψήφιοι απέχουν αρκετά από το να εξασφαλίσουν το απαιτούμενο 50% των ψήφων. Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η μάχη παραμένει αμφίρροπη και το αποτέλεσμα ανοιχτό.

Με πληροφορίες από: Topontiki