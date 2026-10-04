Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των Δημοκρατικών στο Οχάιο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σκληρή λεκτική επίθεση κατά των Δημοκρατικών σε ομιλία του στο Οχάιο, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής συγκέντρωσης, ο Τραμπ απείλησε με διακοπή ομοσπονδιακής βοήθειας εάν επικρατήσουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Παράλληλα, το Δημοκρατικό Κόμμα έχει κινητοποιηθεί με ένα ευρύ σχέδιο για την αντιμετώπιση πιθανών κυβερνητικών παρεμβάσεων στην εκλογική διαδικασία, καθώς η μάχη εισέρχεται στην τελική της ευθεία σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο πολιτικό κλίμα.

Η ομιλία του Τραμπ στη Βαντάλια του Οχάιο

Σε προεκλογική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στη Βαντάλια του Οχάιο, ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα επιθετική γλώσσα απέναντι στους Δημοκρατικούς. Ο πρώην πρόεδρος συνδύασε τις υποσχέσεις για οικονομική ενίσχυση με έντονες λεκτικές επιθέσεις, προειδοποιώντας ότι θα επιδείξει λιγότερη διάθεση συνεργασίας με την πολιτεία εάν επικρατήσουν οι υποψήφιοι του Δημοκρατικού Κόμματος.

Απευθυνόμενος στο πλήθος, ο Τραμπ κάλεσε τους πολίτες να «απλώς βγουν και ψηφίσουν», εκφράζοντας τη στήριξή του σε Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους. Μεταξύ αυτών ήταν ο υποψήφιος για τη Γερουσία, Τζον Χιούστεντ, και ο υποψήφιος κυβερνήτης, Βιβέκ Ραμασουάμι. Ο Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν το κάνετε αυτό, θα νικήσουμε, θα νικήσουμε με μεγάλη διαφορά και θα τους τη βάλουμε… εκεί που ξέρουν».

Σκληρές εκφράσεις και «εκβιαστικά» διλήμματα

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε να επιτεθεί επανειλημμένα στους Δημοκρατικούς, χρησιμοποιώντας σκληρές εκφράσεις. Σε κάποιο σημείο, τους αποκάλεσε «χαζούς πουτ@ν@ς γιους», υπογραμμίζοντας την ένταση της ρητορικής του. Η προσέγγισή του περιλάμβανε σαφείς προειδοποιήσεις για τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης νίκης των Δημοκρατικών, ιδιαίτερα όσον αφορά την ομοσπονδιακή βοήθεια προς την πολιτεία.

Οι δηλώσεις αυτές έλαβαν χώρα σε μια περίοδο όπου η μάχη για τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ βρίσκεται στην τελική της ευθεία. Ο Τραμπ επιχείρησε να θέσει εκβιαστικά διλήμματα στους ψηφοφόρους, συνδέοντας την υποστήριξη προς τους Ρεπουμπλικανούς με την εξασφάλιση της συνεργασίας και της οικονομικής ενίσχυσης από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Η κινητοποίηση των Δημοκρατικών

Την ίδια ώρα, το Δημοκρατικό Κόμμα έχει οργανώσει μια ευρεία και πρωτοφανή εκστρατεία. Στόχος αυτής της κινητοποίησης είναι η αποτροπή πιθανών κυβερνητικών παρεμβάσεων στην εκλογική διαδικασία. Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει να διασφαλίσει την ακεραιότητα των εκλογών, εν μέσω ενός ιδιαίτερα τεταμένου πολιτικού κλίματος που χαρακτηρίζει την προεκλογική περίοδο.

Οι Δημοκρατικοί διεκδικούν τον έλεγχο του οριακά διαιρεμένου Κογκρέσου, και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κέρδη για το κόμμα τους. Αυτή η δυναμική ενισχύει την προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις και τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις κρίσιμες εκλογές.

Προκλήσεις για τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους

Η ομιλία του Τραμπ πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετοί Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές αντιμετωπίζουν σοβαρές εκλογικές δυσκολίες. Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ καταγράφει πτώση, γεγονός που αποδίδεται, σύμφωνα με αναφορές, στις αυξήσεις των τιμών της βενζίνης και άλλων βασικών αγαθών, καθώς και στον πόλεμο στο Ιράν.

Οι υποψήφιοι που στήριξε ο Τραμπ, ο Τζον Χιούστεντ για τη Γερουσία και ο Βιβέκ Ραμασουάμι για κυβερνήτης, δίνουν αμφίρροπες μάχες. Ο Χιούστεντ αντιμετωπίζει τον πρώην γερουσιαστή Σέροντ Μπράουν, ενώ ο Ραμασουάμι αναμετράται με την Έιμι Άκτον. Η κούρσα για τη Γερουσία στο Οχάιο συγκαταλέγεται στις οκτώ πιο αμφίρροπες της χώρας, καθιστώντας την πολιτεία κεντρικό πεδίο αντιπαράθεσης.

Αισιοδοξία παρά τις δημοσκοπήσεις και τα κρίσιμα ζητήματα

Παρά τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν κέρδη για τους Δημοκρατικούς, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για το εκλογικό αποτέλεσμα. «Πιστεύω ότι θα έχουμε μια μεγάλη έκπληξη, γιατί δεν ξέρουν τι συμβαίνει», ανέφερε, υποδηλώνοντας ότι οι προβλέψεις ενδέχεται να διαψευστούν.

Η πολιτεία του Οχάιο έχει μετατραπεί σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης για διάφορα ζητήματα. Αυτά περιλαμβάνουν την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, καθώς και θέματα που άπτονται του «πολιτισμικού πολέμου», όπως οι χειρουργικές επεμβάσεις φυλομετάβασης σε ανηλίκους. Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσουν τη σύνθεση του Κογκρέσου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki