Η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στην κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού

Κόμματα της αντιπολίτευσης σχολιάζουν την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για μια σειρά ζητημάτων. Οι επικρίσεις εστιάζουν στην ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση, το ιδιωτικό χρέος και τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Μεταξύ των κομμάτων που διατύπωσαν τις θέσεις τους είναι το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το ΚΚΕ, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας.

Η κριτική του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος και την ενεργειακή κρίση

Το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει στην κυβέρνηση αποτυχία στη διαχείριση τόσο της ενεργειακής κρίσης όσο και του ιδιωτικού χρέους. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη ρύθμιση των 120 δόσεων, υπογραμμίζοντας σημεία που, κατά το ΠΑΣΟΚ, παρέλειψε να εξηγήσει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, ο πρωθυπουργός δεν εξήγησε για ποιο λόγο το επιτόκιο στη ρύθμιση των 120 δόσεων ανέρχεται στο 5,8%, ούτε γιατί δεν προχωρά η κυβέρνηση στη διαγραφή τόκων. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως τον Ιούλιο η κυβέρνηση είχε θεσμοθετήσει τις 72 δόσεις και, μόλις τρεις μήνες αργότερα, εξήγγειλε τις 120 δόσεις.

Αυτή η εξέλιξη, κατά το ΠΑΣΟΚ, συνιστά ομολογία «παταγώδους αποτυχίας» της κυβέρνησης. Ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει τις επόμενες μέρες πρόταση νόμου στη Βουλή για το ιδιωτικό χρέος, δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν τις προτάσεις.

Οι επισημάνσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την καθημερινότητα των πολιτών

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, από την πλευρά του, εστιάζει στις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες στην καθημερινότητά τους. Το κόμμα αναφέρει ότι οι πολίτες ζουν μια σκληρή πραγματικότητα, η οποία περιλαμβάνει το ενοίκιο, τα έξοδα για το σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα και τα χρέη τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει ότι αυτή την «Ελλάδα» ο κ. Μητσοτάκης επιμένει κάθε Κυριακή να την αφήνει εκτός της ανάρτησής του. Το κόμμα υπογραμμίζει την απόσταση μεταξύ της εικόνας που παρουσιάζεται και της βιωμένης πραγματικότητας των νοικοκυριών.

Το ΚΚΕ για την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια

Το ΚΚΕ επικεντρώνει την κριτική του στην ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια, συνδέοντάς τες άμεσα με τις κυβερνητικές επιλογές. Σύμφωνα με το ΚΚΕ, το αδιέξοδο που βιώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά της χώρας δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου «παγκόσμιου φυσικού φαινομένου», όπως, κατά το κόμμα, το παρουσιάζει ο κ. Μητσοτάκης.

Αντιθέτως, το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της πολεμικής εμπλοκής, της φοροληστείας και της «με κάθε τρόπο στήριξης των κερδών των ενεργειακών και άλλων ομίλων», πολιτική την οποία, όπως αναφέρει, υλοποιεί η κυβέρνηση με φανατισμό.

Γενικές επικρίσεις και οι υπόλοιπες αντιδράσεις

Πέρα από τις αναλυτικές τοποθετήσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του ΚΚΕ, και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας, διατύπωσαν τις δικές τους επικρίσεις. Οι αντιδράσεις αυτές αφορούν τις κυβερνητικές πολιτικές και τις αναφορές του πρωθυπουργού στην κυριακάτικη ανάρτησή του.

Η αντιπολίτευση στο σύνολό της εγείρει ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες της καθημερινότητας των πολιτών, τις οικονομικές πιέσεις και τη διαχείριση κρίσιμων τομέων της οικονομίας, εκφράζοντας τη διαφωνία της με τον τρόπο που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα εν λόγω προβλήματα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki