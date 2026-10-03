Σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ξανά γύρω από την τραγωδία των Τεμπών, μετά τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, προέδρου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» και μητέρας θανούσας. Ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος απάντησε σε αυστηρό τόνο, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της περί προσβλητικών εκφράσεων για τα θύματα του δυστυχήματος. Ο κ. Τριαντόπουλος έκανε λόγο για ανυπόστατες και συκοφαντικές αναφορές, τονίζοντας πως «η ανοχή στις συκοφαντίες έχει και τα όριά της».

Οι ισχυρισμοί της Μαρίας Καρυστιανού για παρεμβάσεις στον τόπο της τραγωδίας

Η αντιπαράθεση προκλήθηκε μετά από συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού στην τηλεοπτική εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω». Κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης, η πρόεδρος του συλλόγου «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις που φέρεται να έγιναν στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, αμέσως μετά τη σύγκρουση των τρένων.

Η κ. Καρυστιανού υποστήριξε ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες και καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της υπόθεσης, ο τότε υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος φέρεται να είχε ζητήσει «να μεταφερθούν τα κρέατα», αναφερόμενος στις σορούς των θυμάτων της τραγωδίας. Επιπλέον, η ίδια ανέφερε πως ο κ. Τριαντόπουλος φέρεται να είχε ζητήσει να γίνει ο χώρος του δυστυχήματος «λαμπίκο».

Η κατηγορηματική διάψευση του πρώην υφυπουργού

Από την πλευρά του, ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς. Σε δήλωσή του, έκανε λόγο για ανυπόστατες και συκοφαντικές αναφορές, τονίζοντας πως ουδέποτε χρησιμοποίησε τέτοιες εκφράσεις ή έδωσε παρόμοιες εντολές. Χαρακτήρισε τον σχετικό ισχυρισμό ως «χυδαίο ψεύδος».

Ο κ. Τριαντόπουλος ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε χαρακτήρισε, όπως δήλωσε η κ. Καρυστιανού, «σε τόπο και χρόνο που δεν προσδιόρισε», ως «κρέατα προς μεταφορά» τις σορούς των θανόντων στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, ούτε ζήτησε ο χώρος να γίνει «λαμπίκο».

Το μήνυμα για τα όρια της ανοχής στις συκοφαντίες

Παράλληλα με τη διάψευση, ο κ. Τριαντόπουλος έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Τόνισε χαρακτηριστικά πως «η ανοχή στις συκοφαντίες έχει και τα όριά της». Δήλωσε ότι έλαβε με έκπληξη γνώση των δηλώσεων της Προέδρου του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», κας Μαρίας Καρυστιανού, οι οποίες δόθηκαν σε τηλεοπτικό μέσο πανελλήνιας εμβέλειας.

Ο πρώην υφυπουργός υπογράμμισε τη σημασία του γεγονότος ότι οι δηλώσεις αυτές έγιναν εξ αφορμής συνεντεύξεώς της ως πολιτικής αρχηγού, και όχι ως μητέρας θανούσης στην τραγωδία, κάτι που, όπως ανέφερε, «θα συγχωρούσε ίσως και ένα βαρύ ατόπημα». Αυτή η διάκριση, κατά τον κ. Τριαντόπουλο, «έχει τη σημασία του».

Σεβασμός στον πόνο και χρέος στην οικογένεια

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι σεβάστηκε απόλυτα μέχρι σήμερα και πάντα θα σέβεται τον ανείπωτο πόνο των συγγενών των θανόντων στο δυστύχημα. Αυτό, όπως υποστήριξε, καταδεικνύεται από τη στάση του όλη αυτήν την περίοδο. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι σέβεται και έχει χρέος απέναντι στα παιδιά του και την οικογένειά του.

Αυτοί, όπως σημείωσε, καλούνται συνεχώς να αντιμετωπίσουν τις συκοφαντίες και να αντέξουν αθλιότητες και τοξικότητα. Ο κ. Τριαντόπουλος επισήμανε επίσης ότι «όταν οι συκοφαντίες προέρχονται από πρόσωπο που διεκδικεί θεσμική θέση στη χώρα, η κατάσταση είναι διαφορετική».

Με πληροφορίες από: Gazzetta