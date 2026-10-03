Ο Παύλος Μαρινάκης απαντά στη φον ντερ Λάιεν και τον Σαμαρά για τη Βόρεια Μακεδονία

Αυστηρό μήνυμα προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απέστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μετά τις δηλώσεις της σχετικά με «μακεδονικό πολιτισμό» και «μακεδονική γλώσσα» στη Βόρεια Μακεδονία. Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η ευρωπαϊκή πορεία της γειτονικής χώρας συνδέεται άρρηκτα με τον απαρέγκλιτο σεβασμό των συμφωνηθέντων. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε και στις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ενώ πηγές του Μεγάρου Μαξίμου παρέπεμψαν στην ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου για την επιστροφή ιερών κειμηλίων από τη Βουλγαρία.

Οι δηλώσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Οι δηλώσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι οποίες προκάλεσαν την αντίδραση της Αθήνας, έγιναν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι. Η πρόεδρος της Κομισιόν εξέφρασε τη στήριξή της στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το μήνυμά μου είναι σαφές – ανήκετε μαζί μας, στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Στο πλαίσιο των δηλώσεών της, η φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε επίσης στη Συμφωνία των Πρεσπών, εκτιμώντας ότι αποτέλεσε μια στιγμή πολιτικού θάρρους και σημειώνοντας ότι άνοιξε την πόρτα για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. Υποστήριξε επιπλέον ότι η χώρα τηρεί τον λόγο της και έχει θέση στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έκανε ειδική μνεία στην ταυτότητα και τη γλώσσα της. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία, με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η μακεδονική γλώσσα μπορούν μόνο να κάνουν την Ένωσή μας πλουσιότερη».

Η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απάντησε με σαφήνεια στις δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπογράμμισε ότι ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα και προϋποθέτει απαρέγκλιτο σεβασμό των συμφωνηθέντων. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει πως πράττει πάντοτε όσα απαιτούνται για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων.

Σε συνέχεια της τοποθέτησής του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε: «Ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από Ελλάδα και προϋποθέτει απαρέγκλιτο σεβασμό των συμφωνηθέντων. Η χώρα μας έχει αποδείξει ότι πράττει πάντοτε όσα απαιτούνται για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Θα συνεχίσει να θέτει τα σχετικά ζητήματα και στα ευρωπαϊκά όργανα».

Πυρά κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών και του Αλέξη Τσίπρα

Ο Παύλος Μαρινάκης, πέρα από την απάντησή του προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έστρεψε τα πυρά του και κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, αναφορικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι για όσα συνέβησαν στο παρελθόν, ο λογαριασμός θα πρέπει να αναζητηθεί από τον κ. Τσίπρα και εκείνους που ψήφισαν μια «κακή συμφωνία».

Στην ίδια δήλωση, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε προειδοποιήσει ότι «εφόσον ψηφιστεί και κυρωθεί, τότε δεν θα μπορεί μονομερώς να ακυρωθεί». Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της κριτικής που ασκείται στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τη διαχείριση του ζητήματος.

Η αντίδραση στον Αντώνη Σαμαρά

Λίγα λεπτά μετά τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά το μεσημέρι του Σαββάτου, 3 Οκτωβρίου 2026, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τον πρώην πρωθυπουργό. Ο κ. Σαμαράς είχε κάνει λόγο για «διπλό χτύπημα», αναφερόμενος τόσο στις δηλώσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη «μακεδονική γλώσσα» και τον «μακεδονικό πολιτισμό».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας εμμέσως πλην σαφώς, επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας συνδέεται με τον απαρέγκλιτο σεβασμό των συμφωνηθέντων, τονίζοντας ότι η χώρα μας θα συνεχίσει να θέτει τα σχετικά ζητήματα και στα ευρωπαϊκά όργανα.

Η παρέμβαση του Μαξίμου και η Ιερά Σύνοδος

Την ίδια ώρα, πηγές του Μεγάρου Μαξίμου παραπέμπουν στην ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαρακτηρίζοντάς την ως την «καλύτερη απάντηση στον κ. Σαμάρα». Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου αφορούσε τη σκληρή κριτική που άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός για την επιστροφή των 48 κειμηλίων από τη Βουλγαρία.

Η Ιερά Σύνοδος έχει χαιρετίσει τη συμφωνία για την επιστροφή των 48 ιερών κειμηλίων, τα οποία είχαν αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου από την Ιερά Μονή της Παναγίας Εικοσιφοινίσσης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών και την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης. Στην ίδια ανακοίνωση, η Ιερά Σύνοδος έχει εκφράσει την ελπίδα ότι η συμφωνία αυτή θα αποτελέσει την αρχή για την επιστροφή και άλλων εκκλησιαστικών κειμηλίων από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit