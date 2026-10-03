Νέα παρέμβαση Σαμαρά για Σκόπια και Βουλγαρία: «Σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς»

Σε διπλή παρέμβαση προχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή δύο πρόσφατα γεγονότα που χαρακτήρισε ως «χτύπημα» για τη χώρα. Ο κ. Σαμαράς αναφέρθηκε τόσο στις δηλώσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχετικά με τα Σκόπια, όσο και στην παράδοση των οστών του Σαμουήλ στη Βουλγαρία, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία του για τη διαχείριση αυτών των ζητημάτων και την εν γένει στάση της Ελλάδας.

Η διπλή παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού

Ο Αντώνης Σαμαράς, σε βίντεο που ανάρτησε με φόντο τον Λευκό Πύργο, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η χώρα «δεχτήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα». Η παρέμβασή του εστίασε σε δύο βασικούς άξονες, οι οποίοι, κατά την άποψή του, υποδηλώνουν μια υποχωρητική στάση εκ μέρους της Ελλάδας: τις δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Σκόπια και την υποδοχή των οστών του Σαμουήλ από τη Βουλγαρία.

Ο πρώην πρωθυπουργός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την τρέχουσα κατάσταση, τονίζοντας την αντίθεση με τη δική του θητεία: «Ως πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια πιο αποφασιστική εξωτερική πολιτική.

Η κριτική για τη στάση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Αναφερόμενος στην κυρία φον ντερ Λάιεν, ο κ. Σαμαράς διερωτήθηκε «ποια Ευρώπη εκπροσωπεί», σχολιάζοντας την έκφραση θαυμασμού της για τη «δήθεν “μακεδονική γλώσσα” και τον “μακεδονικό πολιτισμό” των Σκοπίων». Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι δηλώσεις αυτές αποτελούν ένα σοβαρό πλήγμα, καθώς, κατά την άποψή του, τα πράγματα έχουν καταστήσει την κατάσταση «πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών».

Ο κ. Σαμαράς τόνισε ότι η Ελλάδα «παρακολουθούμε βουβοί» αυτές τις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας την αδράνεια που, κατά την άποψή του, επιδεικνύεται απέναντι σε τέτοια ζητήματα εθνικής σημασίας, τα οποία αφορούν την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Η υπόθεση των οστών του Σαμουήλ και η Βουλγαρία

Παράλληλα με το θέμα των Σκοπίων, ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε και στην υποδοχή των οστών του Σαμουήλ από τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία υποδέχθηκε τα οστά «με τις πιο επίσημες τιμές», γεγονός που ο κ. Σαμαράς παρομοίασε με την υποδοχή των οστών του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ελλάδα. Αυτή η σύγκριση αναδεικνύει τη μεγάλη σημασία και τον συμβολισμό που έχει το συγκεκριμένο γεγονός για τους Βουλγάρους.

Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι η επιστροφή των οστών του Σαμουήλ αποτελούσε «για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων», υπογραμμίζοντας το ιστορικό βάρος και τη συναισθηματική φόρτιση που συνοδεύει αυτή την ενέργεια για τη γειτονική χώρα.

Τα κλεμμένα κειμήλια από τη βόρεια Ελλάδα

Σε αντιδιαστολή με την υποδοχή των οστών του Σαμουήλ από τη Βουλγαρία, ο κ. Σαμαράς έθεσε το ζήτημα των ελληνικών κειμηλίων που είχαν αρπαχθεί από τη βόρεια Ελλάδα από τους Βουλγάρους κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως ανέφερε, από τα «χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κειμήλια», η Ελλάδα έλαβε πίσω «μόνο 48», ένα γεγονός που, κατά την άποψή του, δεν συνάδει με τις απαιτήσεις της χώρας.

Ο Αντώνης Σαμαράς υπενθύμισε τη δική του στάση όταν ήταν πρωθυπουργός, δηλώνοντας: «Ως πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα». Κατέληξε επαναλαμβάνοντας την αρχική του δήλωση για την τρέχουσα κατάσταση, εκφράζοντας την απογοήτευσή του: «και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis