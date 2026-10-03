Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Εθνική Ελλάδος και έλαβε φανέλα με το «10»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 το ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει η Εθνική Ελλάδος, λίγο πριν από τον κρίσιμο αγώνα της ομάδας με τη Γερμανία. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα μέλη της αποστολής και να λάβει ένα συμβολικό δώρο, μία φανέλα της Εθνικής με το όνομά του και τον αριθμό «10».

Η επίσκεψη στο ξενοδοχείο της Εθνικής

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο ξενοδοχείο της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη, μία ημέρα πριν από την αναμέτρηση με τη Γερμανία. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2026, και είχε ως στόχο να εκφράσει τη στήριξη του πρωθυπουργού προς τους διεθνείς ποδοσφαιριστές.

Ο πρόεδρος της κυβέρνησης συνομίλησε με τους παίκτες, τον προπονητή της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς και με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ), Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος ήταν παρών. Ο πρωθυπουργός χαιρέτησε όλους τους διεθνείς, εκφράζοντας την υποστήριξή του.

Το ιδιαίτερο δώρο και οι δηλώσεις στήριξης

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η ομάδα επιφύλαξε ένα ιδιαίτερο δώρο στον πρωθυπουργό. Ο Σέρβος τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, του παρέδωσε μία εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδος. Η φανέλα έφερε στην πλάτη το επώνυμο του πρωθυπουργού και από κάτω τον αριθμό «Νο.10», ως ένδειξη ευχαριστίας για την κίνηση στήριξης που έκανε με την επίσκεψή του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τους παίκτες της Εθνικής ποδοσφαίρου για τη μέχρι τώρα πορεία τους στο Nations League. Τόνισε χαρακτηριστικά: «Εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας». Η δήλωση αυτή υπογράμμισε την πίστη του πρωθυπουργού στις δυνατότητες της ομάδας.

Οι απαντήσεις από την ηγεσία της ομάδας

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την παρουσία του και την επίσκεψη. Ο κ. Γκαγκάτσης υπογράμμισε πως οι παίκτες της Εθνικής έχουν αποδείξει ότι μπορούν να νικήσουν οποιονδήποτε αντίπαλο, δηλώνοντας: «Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, οι παίκτες μας έχουν αποδείξει ότι μπορούν να νικήσουν κάθε αντίπαλο».

Ο προπονητής της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στάθηκε στο δέσιμο των διεθνών με τη γαλανόλευκη φανέλα. Επισήμανε πως «το πάθος των παικτών μας για την Εθνική είναι μοναδικό», τονίζοντας την αφοσίωση και το φρόνημα των ποδοσφαιριστών.

Ο κρίσιμος αγώνας με τη Γερμανία στην Τούμπα

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τον εντός έδρας αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί την 4η αγωνιστική του ομίλου της Εθνικής στην πρώτη κατηγορία του Nations League.

Ο αγώνας διεξάγεται την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026, στο γήπεδο της Τούμπας, με ώρα έναρξης στις 21:45. Με αυτή την αναμέτρηση, η Εθνική ποδοσφαίρου ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στο πρώτο «παράθυρο» του Nations League.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2026, και για έναν επιπλέον λόγο. Παράλληλα με την επίσκεψη στην Εθνική ομάδα, ο πρωθυπουργός συμμετείχε στην τελετή υπογραφής και ανταλλαγής ιστορικών κειμηλίων της Ελλάδας με τη Βουλγαρία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Reader, Newsit