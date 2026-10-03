Ο Στέφανος Κασσελάκης απέσυρε σποτ μετά την αντίδραση του Σταύρου Ξαρχάκου

Ο Στέφανος Κασσελάκης προχώρησε στην απόσυρση ενός πολιτικού σποτ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο περιείχε μουσική του καταξιωμένου συνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου. Η ενέργεια αυτή ακολούθησε την έντονη αντίδραση του ίδιου του μουσικοσυνθέτη, ο οποίος είχε εκφράσει τη διαφωνία του για τη χρήση του έργου του σε πολιτικό υλικό. Ο κ. Ξαρχάκος είχε τονίσει ότι ουδέποτε έχει παραχωρήσει σχετική άδεια για τέτοιου είδους χρήση, ζητώντας την άμεση απομάκρυνση του υλικού.

Η αντίδραση του Σταύρου Ξαρχάκου

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Σταύρος Ξαρχάκος αντέδρασε έντονα στη χρήση μουσικής του σε πολιτικό σποτ που υπέπεσε στην αντίληψή του. Μέσω ανάρτησής του, ο κ. Ξαρχάκος διευκρίνισε ότι, παρόλο που κατά καιρούς του έχουν υποβληθεί σχετικά αιτήματα, δεν έχει παραχωρήσει ποτέ άδεια σε πολιτικό κόμμα για τη χρήση της μουσικής του.

Ο συνθέτης επισημαίνει ότι κάθε χρήση έργου του σε πολιτική εκδήλωση ή πολιτικό υλικό, χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή του, γίνεται χωρίς την άδειά του. Πρόσθεσε επίσης ότι μια τέτοια χρήση δεν εκφράζει ούτε υποδηλώνει οποιαδήποτε πολιτική του υποστήριξη, αναφερόμενος χαρακτηριστικά για το σποτ του προέδρου του κόμματος των Δημοκρατών.

Η συνειδητή και διαχρονική επιλογή του συνθέτη

Ο Σταύρος Ξαρχάκος εξήγησε ότι η άρνησή του να παραχωρήσει άδεια για πολιτική χρήση της μουσικής του αποτελεί συνειδητή και διαχρονική επιλογή. Όπως ανέφερε, δεν επιθυμεί η μουσική του να ταυτίζεται με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, παράταξη ή πολιτικό πρόσωπο.

Αυτή η πάγια θέση του συνθέτη έχει διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα που κατά καιρούς του έχουν υποβληθεί. Η επιλογή αυτή πηγάζει από την ανάγκη να διατηρηθεί η ανεξαρτησία του καλλιτεχνικού του έργου από πολιτικές ταυτίσεις.

Το αίτημα για άμεση απόσυρση του υλικού

Στο πλαίσιο της δημόσιας τοποθέτησής του, ο Σταύρος Ξαρχάκος ζήτησε την άμεση απόσυρση κάθε σχετικού υλικού που χρησιμοποιεί τη μουσική του. Κάλεσε επίσης σε σεβασμό της πάγιας θέσης του, η οποία, όπως υπογράμμισε, είναι σταθερή και αμετάβλητη.

Η δήλωση του συνθέτη ήταν σαφής ως προς την ανάγκη να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία του έργου του από πολιτικές σκοπιμότητες. Ο κ. Ξαρχάκος τόνισε την επιθυμία του να μην συνδέεται η καλλιτεχνική του δημιουργία με οποιαδήποτε πολιτική παράταξη ή πρόσωπο.

Η απόσυρση του σποτ από τον Στέφανο Κασσελάκη

Ανταποκρινόμενος στην έντονη αντίδραση και το αίτημα του Σταύρου Ξαρχάκου, ο Στέφανος Κασσελάκης προχώρησε στην απόσυρση του επίμαχου σποτ. Το υλικό αυτό, που περιείχε μουσική του συνθέτη, αφαιρέθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κίνηση αυτή του προέδρου των Δημοκρατών έγινε μετά τις δηλώσεις του κ. Ξαρχάκου, ο οποίος είχε εκφράσει την ενόχλησή του για τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του έργου του. Η απόσυρση του σποτ αποτελεί άμεση απάντηση στο αίτημα του μουσικοσυνθέτη για σεβασμό της πάγιας θέσης του.

Με πληροφορίες από: Topontiki