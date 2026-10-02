Η ισπανική Βουλή ψηφίζει νομοθετικές πράξεις για τη στέγη εν μέσω διαμαρτυριών

Οι βουλευτές στην Ισπανία ψηφίζουν σήμερα επί δύο πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που αφορούν τη στέγη, τις οποίες προωθεί η κυβέρνηση. Η ψηφοφορία διεξάγεται ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας. Η έκβαση της ψηφοφορίας δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να φέρει σε δυσχερή θέση την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Οι νομοθετικές πράξεις και ο στόχος τους

Τα δύο νομοθετικά κείμενα που τέθηκαν προς ψήφιση προβλέπουν την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης κατά τη λήξη τους. Επιπλέον, περιλαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό των εξώσεων ευάλωτων ενοικιαστών, με στόχο την προστασία τους.

Οι ρυθμίσεις αυτές στρέφονται κυρίως κατά των επιθετικών επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία αναφέρονται ως «κεφάλαια-γύπες». Αυτά τα κεφάλαια αγοράζουν στεγαστικά ακίνητα σε χαμηλές τιμές με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους, κάτι που έχει προκαλέσει προβλήματα στην αγορά κατοικίας.

Η πίεση από τους ενοικιαστές και η περίπτωση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ

Οι σύνδεσμοι των ενοικιαστών ασκούν πιέσεις για την υπερψήφιση των δύο νομοθετικών πράξεων που κατέθεσε η κυβέρνηση. Η ανάγκη για προσιτή στέγη αποτελεί ένα από τα βασικά κοινωνικά προβλήματα της Ισπανίας εδώ και χρόνια.

Ένα πρόσφατο περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ήταν η έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ από το διαμέρισμα στο οποίο κατοικούσε επί εβδομήντα χρόνια. Η έξωση οφειλόταν στο εξωφρενικό ενοίκιο που απαίτησε η εταιρεία ακινήτων που αγόρασε το διαμέρισμα.

Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ αναδείχθηκε σε σύμβολο του κινήματος για την προσιτή στέγη. Μετά από συμφωνία με την ιδιοκτήτρια εταιρεία, αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στο διαμέρισμά της.

Η στάση της αντιπολίτευσης και οι πολιτικές ισορροπίες

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε τους βουλευτές του κατακερματισμένου ισπανικού κοινοβουλίου να ψηφίσουν με «αίσθημα ευθύνης». Η κυβέρνησή του δεν διαθέτει πλειοψηφία στη Βουλή, γεγονός που καθιστά την έγκριση των νομοθετημάτων δύσκολη.

Η αντιπολίτευση, αποτελούμενη από το Λαϊκό Κόμμα της δεξιάς και το Vox της ακροδεξιάς, έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα καταψηφίσει και τα δύο νομοθετικά κείμενα. Αυτή η στάση δημιουργεί περαιτέρω εμπόδια στην κυβερνητική προσπάθεια.

Για την έγκριση τουλάχιστον της μίας από τις δύο νομοθετικές πράξεις, η κυβέρνηση χρειάζεται την αποχή από την ψηφοφορία των Καταλανών εθνικιστών βουλευτών του κόμματος Junts. Ωστόσο, το κόμμα του Κάρλες Πουτσντεμόν ανακοίνωσε χθες ότι θα καταψηφίσει και τα δύο κείμενα, καθώς τα θεωρεί κακοσυνταγμένα. Το καταλανικό κόμμα ζήτησε από την κυβέρνηση να τα αποσύρει και να συντάξει νέα κείμενα.

Διαδηλώσεις στη Μαδρίτη και η παρουσία της αστυνομίας

Η έξωση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, καθώς και το γενικότερο πρόβλημα της προσιτής στέγης, προκάλεσαν μεγάλες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Διαδηλωτές έχουν κατασκηνώσει εδώ και μέρες στην Πουέρτα ντελ Σολ, στην καρδιά της Μαδρίτης.

Σήμερα, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί γύρω από το κτίριο του κοινοβουλίου, προκειμένου να υποδεχθούν τους διαδηλωτές. Οι διαμαρτυρίες δεν περιορίστηκαν μόνο στην Μαδρίτη, αλλά επεκτάθηκαν και σε άλλες ισπανικές πόλεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki