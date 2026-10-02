Ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης για την επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ, τα μνημόνια και την απεργία πείνας

Ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με την πολιτική του πορεία, την επιστροφή του στο ΠΑΣΟΚ και κρίσιμες στιγμές της διαδρομής του. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης, ο κ. Μιχελογιαννάκης αναφέρθηκε στις κομματικές του μετακινήσεις, στην ψήφο του για το τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και στην περίφημη απεργία πείνας του 2014. Επίσης, εξέφρασε την επιθυμία του να είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές.

Η επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ και η αξιοπιστία

Ο κ. Μιχελογιαννάκης κλήθηκε να απαντήσει για την επιστροφή του στο ΠΑΣΟΚ, μετά από μία μακρά πολιτική διαδρομή που περιλάμβανε περάσματα από άλλα τρία κόμματα. Συγκεκριμένα, ο πολιτικός του βίος τον οδήγησε από τη ΔΗΜΑΡ στον ΣΥΡΙΖΑ και, πιο πρόσφατα, στους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη, πριν την τωρινή του επανένταξη στο ΠΑΣΟΚ.

Στο ερώτημα που τέθηκε σχετικά με την αξιοπιστία του, ο ίδιος απάντησε με τη φράση «γιατί να μην είμαι αξιόπιστος;». Υπενθύμισε πως το 2011 είχε καταψηφίσει το μνημόνιο, γεγονός που οδήγησε στη διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ. Στη συνέχεια, από το 2012 έως το 2019, όπως δήλωσε, έδωσε τη μάχη με την ψήφο του, πρώτα από τη ΔΗΜΑΡ και κατόπιν από τον ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο να διατηρηθεί όρθια η κοινωνία, προσθέτοντας ότι «ο κόσμος κρίνει και θα μας ξανακρίνει».

Η αυτοκριτική για το μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης προχώρησε σε μια αυτοκριτική αναφορά, τονίζοντας ότι ήταν λάθος του που ψήφισε το τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει μία σημαντική στιγμή της πολιτικής του πορείας, κατά την οποία η στάση του απέναντι στα μνημόνια άλλαξε σε σχέση με την αρχική του θέση το 2011.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτελεί μία ξεκάθαρη αναγνώριση εκ μέρους του κ. Μιχελογιαννάκη για την απόφασή του εκείνη την περίοδο, προσδίδοντας μια νέα διάσταση στην αξιολόγηση των πολιτικών επιλογών του και της πορείας του εντός του ΣΥΡΙΖΑ.

Η απεργία πείνας του 2014

Ο κ. Μιχελογιαννάκης αναφέρθηκε επίσης στην απεργία πείνας που είχε πραγματοποιήσει τον Δεκέμβριο του 2014, η οποία είχε γίνει γνωστή ως η απεργία πείνας με τις… τυρόπιτες. Σχολιάζοντας εκείνη την περίοδο, δήλωσε ότι δεν έλαβε τη στήριξη που περίμενε από τον τότε πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ενώ παράλληλα εκτίμησε ότι ο κόσμος δεν κατάλαβε το νόημα της ενέργειάς του.

Με την απόσταση των χρόνων που έχουν μεσολαβήσει, ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης εξέφρασε τη μεταμέλειά του για την ενέργεια αυτή. Συγκεκριμένα, δήλωσε πως «σήμερα με τα χρόνια που πέρασαν δεν θα την έκανα», υποδηλώνοντας μια διαφορετική προσέγγιση σε ανάλογες καταστάσεις, βασισμένη στην εμπειρία του.

Κριτική για το κόμμα Τσίπρα

Ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έκανε λόγο για «εμφανείς αρχηγικές φιλοδοξίες» εντός του κόμματος, χαρακτηρίζοντάς το ως «ένα κόμμα διορισμένο». Επίσης, έθεσε ρητορικά ερωτήματα σχετικά με τις εσωκομματικές διαδικασίες, αναρωτώμενος «Έχουν γίνει διαδικασίες και όργανα;».

Ο κ. Μιχελογιαννάκης περιέγραψε το κόμμα αυτό ως προσωποπαγές, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ένα κόμμα προσωποπαγές είναι, εγώ θέλω θεσμικότητα». Η δήλωση αυτή αντανακλά την επιθυμία του για μια πιο δομημένη και θεσμικά λειτουργική πολιτική οντότητα, σε αντίθεση με ένα σχήμα που επικεντρώνεται σε ένα μόνο πρόσωπο.

Πιθανή υποψηφιότητα με το ΠΑΣΟΚ

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης εξέφρασε τη διάθεσή του να είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η τελική απόφαση για τις υποψηφιότητες ανήκει στην επιτροπή ψηφοδελτίων του κόμματος. Η δήλωση αυτή σηματοδοτεί την πρόθεσή του να επιστρέψει ενεργά στην εκλογική διαδικασία υπό τη σημαία του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος από το οποίο ξεκίνησε την πολιτική του διαδρομή.

Η αναφορά στην επιτροπή ψηφοδελτίων υποδηλώνει ότι, παρά την προσωπική του επιθυμία, η συμμετοχή του στις εκλογές θα εξαρτηθεί από τις εσωκομματικές διαδικασίες και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του ΠΑΣΟΚ.

Με πληροφορίες από: Topontiki