Μιλένα Αποστολάκη: Η κυβέρνηση επτά χρόνια προστάτευε funds και servicers και σήμερα «ανακαλύπτει» το πρόβλημα

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, προχώρησε σε δήλωση αναφορικά με τις πρόσφατες κυβερνητικές ανακοινώσεις που αφορούν τη λειτουργία των servicers και το ιδιωτικό χρέος. Η κ. Αποστολάκη τόνισε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μετά από επτά χρόνια αδράνειας, αναγνωρίζει σήμερα τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στη λειτουργία των servicers. Σύμφωνα με τη δήλωσή της, η κυβέρνηση επιχειρεί αποσπασματικές διορθώσεις σε ένα πλαίσιο που άφησε τους δανειολήπτες χωρίς επαρκή προστασία.

Κριτική για την κυβερνητική πολιτική και την αδράνεια

Στη δήλωσή της, η οποία φέρει τον τίτλο «Επτά χρόνια προστάτευαν funds & servicers και σήμερα ‘ανακαλύπτουν’ το πρόβλημα», η Μιλένα Αποστολάκη υπογραμμίζει την καθυστέρηση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το ζήτημα. Αναφέρει πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναγνωρίζει τα προβλήματα στη λειτουργία των servicers έπειτα από επτά χρόνια αδράνειας, προσπαθώντας να επιφέρει αποσπασματικές διορθώσεις σε ένα πλαίσιο που δεν παρείχε επαρκή προστασία στους δανειολήπτες.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ακόμη ότι οι σημερινές εξαγγελίες της κυβέρνησης αποτελούν ομολογία της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής. Προσθέτει ότι οι ανακοινώσεις αυτές αποτελούν ακόμη μια υπενθύμιση ότι όσο η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην εξουσία, τόσο πιο ευάλωτοι παραμένουν οι δανειολήπτες απέναντι στα προβλήματα του ιδιωτικού χρέους.

Ερωτήματα για πρόστιμα και αναγκαστικές εκτελέσεις

Η κ. Αποστολάκη θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με την ανακοίνωση περί επιβολής προστίμων έως 500.000 ευρώ και την ακύρωση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Αυτά τα μέτρα προβλέπονται για περιπτώσεις όπου ένας servicer παραβιάζει μια συμφωνημένη και τηρούμενη ρύθμιση. Η βουλευτής ρωτά γιατί χρειάστηκαν επτά χρόνια για να θεωρήσει η κυβέρνηση αυτονόητο ότι ένας πολίτης που τηρεί τη ρύθμισή του δεν μπορεί να οδηγείται σε αναγκαστική εκτέλεση.

Τονίζει ότι η καθυστέρηση στην υιοθέτηση τέτοιων μέτρων έχει επιβαρύνει τους δανειολήπτες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ίδια εκφράζει την απορία της για το γεγονός ότι μια τόσο βασική αρχή προστασίας χρειάστηκε τόσα χρόνια για να αναγνωριστεί και να ενσωματωθεί στο ρυθμιστικό πλαίσιο από την κυβέρνηση.

Καθυστερημένες ανακοινώσεις και προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Επιπλέον, η Μιλένα Αποστολάκη χαρακτηρίζει καθυστερημένη και την ανακοίνωση που αφορά τις προθεσμίες για τις απαντήσεις των servicers, καθώς και την υποχρέωση για τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Αντιπαραβάλλει αυτές τις κυβερνητικές ανακοινώσεις με την πρόταση που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει την υποχρεωτική αιτιολόγηση της απόρριψης της αντιπρότασης του δανειολήπτη. Αυτή η αιτιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται στην πραγματική οικονομική του κατάσταση και στο κόστος αγοράς του δανείου. Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη δημιουργία ανεξάρτητων Επιτροπών Διευθέτησης Οφειλών, οι οποίες θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη επίλυση των διαφορών μεταξύ δανειοληπτών και servicers.

Το πλαφόν 15% και η προστασία της κύριας κατοικίας

Σχετικά με το πλαφόν 15% στην προκαταβολή για νέα ρύθμιση, το οποίο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, η κ. Αποστολάκη σημειώνει ότι μια ρύθμιση που ο οφειλέτης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει δεν αποτελεί πραγματική λύση. Για αυτόν τον λόγο, όπως αναφέρει, το ΠΑΣΟΚ προτείνει βιώσιμες ρυθμίσεις που να βασίζονται στην πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής του κάθε δανειολήπτη.

Στο πλαίσιο των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνεται επίσης η διεύρυνση κατά 25% των ορίων για τους ευάλωτους δανειολήπτες. Επιπλέον, το κόμμα προτείνει την αυτοτελή προστασία της κύριας κατοικίας, με προστατευόμενη αξία έως 310.000 ευρώ και δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου έως και 35 έτη, ώστε να διασφαλιστεί η κατοικία των πολιτών.

Η πρόταση για 120 δόσεις και οι συνέπειες της καθυστέρησης

Η Μιλένα Αποστολάκη υπενθυμίζει ότι το ΠΑΣΟΚ καλούσε την κυβέρνηση να υιοθετήσει μια ρύθμιση έως 120 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους Δήμους. Αυτή η πρόταση προέβλεπε ότι το 30% της οφειλής θα παρέμενε άτοκο και θα διαγραφόταν μετά την επιτυχή αποπληρωμή του 70% του συνολικού ποσού.

Κλείνοντας τη δήλωσή της, η κ. Αποστολάκη ρωτά γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε σήμερα να διορθώσει το πλαίσιο ανεπαρκώς και αποσπασματικώς, καθώς και γιατί άργησε επτά χρόνια να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Κυρίως, θέτει το ερώτημα ποιοι πλήρωσαν αυτή την καθυστέρηση. Την απάντηση, όπως σημειώνει, τη γνωρίζουν οι χιλιάδες δανειολήπτες που όλα αυτά τα χρόνια βρέθηκαν μόνοι απέναντι στους servicers.

Με πληροφορίες από: Topontiki