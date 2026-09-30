Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έβαλε τέλος στη σύγκριση Φεστιβάλ ΚΝΕ και συναυλίας Άννας Βίσση

Τέλος στη «μάχη» που είχε ξεσπάσει τις προηγούμενες μέρες στα σόσιαλ μίντια, σχετικά με τη σύγκριση μεταξύ του Φεστιβάλ ΚΝΕ και της συναυλίας της Άννας Βίσση, έβαλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, στο πλαίσιο συνέντευξής του, κλήθηκε να σχολιάσει ποια από τις δύο εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν το ίδιο βράδυ, συγκέντρωσε περισσότερο κόσμο.

Ο κ. Κουτσούμπας, με την απάντησή του, δεν μπήκε στη διαδικασία σύγκρισης, ενώ παράλληλα εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στη δημοφιλή τραγουδίστρια. Επιπλέον, αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στον θεσμό του Φεστιβάλ της ΚΝΕ, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική του αξία και την αυξανόμενη συμμετοχή του κόσμου.

Ο Γενικός Γραμματέας τοποθετήθηκε για τη «μάχη» των εκδηλώσεων

Η συζήτηση για τη σύγκριση του Φεστιβάλ ΚΝΕ με τη συναυλία της Άννας Βίσση είχε αναπτυχθεί έντονα στα σόσιαλ μίντια τις προηγούμενες μέρες. Το θέμα τέθηκε στον Δημήτρη Κουτσούμπα κατά τη διάρκεια συνέντευξής του το πρωί στον Παύλο Τσίμα και το ραδιόφωνο του Meganews.

Εν μέσω πολιτικής κουβέντας, ο δημοσιογράφος ρώτησε τον Γενικό Γραμματέα αν το Φεστιβάλ της ΚΝΕ στο Πάρκο Τρίτση, που έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο, είχε περισσότερο κόσμο από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε το ίδιο βράδυ. Ο δημοσιογράφος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχω φίλους που μου λένε ότι το Σάββατο είχατε περισσότερο κόσμο από την Άννα Βίσση στο Πάρκο Τρίτση, στο Φεστιβάλ που μιλούσατε», αναμένοντας πιθανότατα μια επιβεβαίωση αυτής της αίσθησης.

Συγχαρητήρια στην Άννα Βίσση και «ισοπαλία»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επέδειξε μια αφοπλιστική στάση, καθώς «δεν τσίμπησε» στην πρόκληση της σύγκρισης. Αντίθετα, έδωσε συγχαρητήρια στη δημοφιλή τραγουδίστρια, τόσο για τον μεγάλο αριθμό κόσμου που συγκέντρωσε στη συναυλία της, όσο και για τη μακρόχρονη παρουσία της στην ελληνική μουσική σκηνή.

Στην απάντησή του, ο κ. Κουτσούμπας σημείωσε: «Δεν ξέρω αν θα μετρήσουμε τώρα τα άτομα, αλλά είχε όντως δεκάδες χιλιάδες, όπως δεκάδες χιλιάδες είχε και η κυρία Βίσση. Μπράβο της για τα 50 της χρόνια στο τραγούδι». Με αυτό τον τρόπο, ο Γενικός Γραμματέας κήρυξε τρόπον τινά «ισοπαλία» μεταξύ των δύο εκδηλώσεων ως προς την προσέλευση του κοινού.

Ο θεσμός του Φεστιβάλ ΚΝΕ

Παρά την αποφυγή της σύγκρισης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας εξήρε το Φεστιβάλ της ΚΝΕ, αναγνωρίζοντάς το ως έναν πολιτιστικό και πολιτικό θεσμό που έχει καθιερωθεί εδώ και δεκαετίες. Τόνισε ότι το Φεστιβάλ είναι καταξιωμένο στη συνείδηση του κόσμου ευρύτερα, αποτελώντας ένα σημαντικό γεγονός για την ελληνική πραγματικότητα.

Ο κ. Κουτσούμπας σημείωσε επίσης ότι η συμμετοχή στο Φεστιβάλ αυξάνεται κάθε χρόνο. Αυτή η αύξηση παρατηρείται τόσο στη συμμετοχή καλλιτεχνών και στο πλήθος των συναυλιών και του πολιτιστικού προγράμματος, όσο και στις συζητήσεις που διεξάγονται, οι οποίες είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Έντονη η συμμετοχή των νέων

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα στην έντονη συμμετοχή των μικρότερων ηλικιών στο φετινό Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Όπως υπογράμμισε, έδωσαν το «παρών» πολλοί νέοι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μαθητές, πάρα πολλοί φοιτητές, καθώς και εργαζόμενοι νέοι από την κατάρτιση και από άλλους τομείς της οικονομίας.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για αυτή την εξέλιξη, χαρακτηρίζοντας το γεγονός ως «καταπληκτικό». Κατέληξε λέγοντας πως το Φεστιβάλ δεν ήταν μόνο μια μεγάλη γιορτή, αλλά και μια σημαντική πολιτική παρέμβαση, αναδεικνύοντας τη διττή του φύση ως πολιτιστικού και πολιτικού γεγονότος.

Με πληροφορίες από: Topontiki