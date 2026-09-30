Ο Γιώργος Παπανδρέου στην PACE: Παρέμβαση για το κράτος δικαίου και τη λογοδοσία

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Α. Παπανδρέου πραγματοποίησε παρέμβαση στην Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE). Στην τοποθέτησή του, έθεσε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών, τη λογοδοσία και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της συζήτησης για την τήρηση των υποχρεώσεων της χώρας ως κράτους-μέλους. Παράλληλα, στο περιθώριο των εργασιών στο Στρασβούργο, ο κ. Παπανδρέου συναντήθηκε με την Πρόεδρο της PACE, Petra Bayr.

Παρέμβαση για το κράτος δικαίου και τη λογοδοσία

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Γιώργος Α. Παπανδρέου αναφέρθηκε σε μια σειρά από υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την ελληνική επικαιρότητα. Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση Predator.

Επίσης, ο πρώην πρωθυπουργός έθιξε το ζήτημα της συγκέντρωσης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και τις απευθείας αναθέσεις. Το κεντρικό ερώτημα που τέθηκε από τον κ. Παπανδρέου ήταν αυτό της λογοδοσίας, ιδίως όταν οι έρεψεις φτάνουν στην πολιτική εξουσία.

Η κρίση διακυβέρνησης και οι θεσμοί

Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου υπογράμμισε ότι η δημοκρατία καθορίζεται από τον τρόπο άσκησης της εξουσίας, τον έλεγχο που υφίσταται η εξουσία και την υποχρέωση λογοδοσίας σε περίπτωση κατάχρησής της. Για τον ίδιο, αυτό αποτελεί το ουσιαστικό μήνυμα της έκθεσης που συζητήθηκε.

Ανατρέχοντας στην πρόσφατη ιστορία της χώρας, ο κ. Παπανδρέου σημείωσε πως η οικονομική κρίση δεν ήταν μόνο ένα οικονομικό φαινόμενο, αλλά και μια κρίση διακυβέρνησης. Η κρίση αυτή, όπως τόνισε, ανέδειξε την έλλειψη χρηστής διακυβέρνησης στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένες υποθέσεις στο επίκεντρο

Ο πρώην πρωθυπουργός έφερε ως παραδείγματα τις υποθέσεις των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντάς τες ως «δύο διαφορετικές υποθέσεις, ένα θεμελιώδες ερώτημα». Με αυτόν τον τρόπο, θέλησε να τονίσει την κοινή συνισταμένη που εντοπίζει σε αυτές τις υποθέσεις, η οποία σχετίζεται με τη λογοδοσία και τη διαφάνεια.

Η αναφορά στην υπόθεση Predator, που αφορά την παρακολούθηση επικοινωνιών, καθώς και στα ζητήματα που προκύπτουν από τη συγκέντρωση των ΜΜΕ και τις απευθείας αναθέσεις, εντάχθηκαν στο πλαίσιο της γενικότερης συζήτησης για την τήρηση των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου.

Συνάντηση με την Πρόεδρο της PACE, Petra Bayr

Στο περιθώριο των εργασιών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης στο Στρασβούργο, ο Γιώργος Παπανδρέου είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με την Πρόεδρο της PACE, Petra Bayr. Η συνάντηση αυτή επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων και την εμβάθυνση της συνεργασίας σε θεσμικό επίπεδο, αναδεικνύοντας τη σημασία των διατλαντικών δεσμών στο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων.

Από το ποδόσφαιρο στην κατάσταση της χώρας

Ο κ. Παπανδρέου επέλεξε να ξεκινήσει την παρέμβασή του με μια αναφορά σε ένα «καλό νέο», όπως το χαρακτήρισε: την πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας στο ποδόσφαιρο στην ιστορία. Ωστόσο, εξέφρασε την επιθυμία να μπορούσε να είναι το ίδιο χαρούμενος και για την κατάσταση της χώρας του.

Παρά τις ανησυχίες που εξέφρασε, ο πρώην πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η Ελλάδα διαθέτει μια σταθερή δημοκρατία για περισσότερα από πενήντα χρόνια, με ελεύθερες εκλογές και ειρηνικές εναλλαγές κυβερνήσεων. Επιπλέον, τόνισε τις τεράστιες θυσίες που έκανε ο ελληνικός λαός κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, προκειμένου η χώρα να σταθεί ξανά στα πόδια της.

Με πληροφορίες από: Topontiki