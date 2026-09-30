Ο πρωθυπουργός ζητά δύο έκτακτα μέτρα από την Κομισιόν για την ενεργειακή κρίση

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός είναι τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους. Ο κ. Μητσοτάκης κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, ζητώντας τολμηρές και κοινές λύσεις.

Οι προτάσεις της Αθήνας για δημοσιονομική ευελιξία

Σύμφωνα με πηγή του Bloomberg, η οποία επικαλείται γνώση του περιεχομένου της επιστολής, ο πρωθυπουργός προτείνει δύο έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση της δημοσιονομικής ευελιξίας των κρατών-μελών. Το πρώτο αφορά την εξέταση του ενδεχομένου να μην προσμετρώνται στους δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Αυτά τα μέτρα, τα οποία αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, θα εξαιρούνται μέχρι ενός συγκεκριμένου ορίου, παρέχοντας έτσι στις κυβερνήσεις μεγαλύτερη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις πιέσεις.

Η δεύτερη πρόταση, όπως αναφέρει η ίδια πηγή, εισηγείται τη δυνατότητα αξιοποίησης των πρόσθετων εσόδων που προκύπτουν από τον ΦΠΑ. Αυτά τα έσοδα, τα οποία αυξάνονται λόγω της ανόδου των τιμών, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων στήριξης προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, θα επιδιωχθεί η ανακούφιση των πολιτών και των επιχειρήσεων από το αυξημένο ενεργειακό βάρος που επιφέρει η κρίση.

Έκκληση για κοινές και αποφασιστικές παρεμβάσεις

Πριν από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη για κοινές και πιο αποφασιστικές παρεμβάσεις από την Ευρώπη. Αυτές οι παρεμβάσεις, όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, θα πρέπει να ξεπερνούν τις γενικές παραινέσεις και τις συστάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας, οι οποίες έχουν ακουστεί από την Κομισιόν μέχρι σήμερα.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «είναι η ώρα για τολμηρές και κοινές λύσεις που θα ξεπερνούν τις γενικές παραινέσεις που έχουμε ακούσει από την Κομισιόν σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας». Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δέχονται αυξανόμενες πιέσεις για τη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης, καθώς οι λογαριασμοί ενέργειας επιβαρύνουν σημαντικά τόσο τους πολίτες όσο και τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ενεργειακή κρίση στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το ζήτημα της ενέργειας βρίσκεται εκ νέου ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι κυβερνήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες τιμές και τις σοβαρές επιπτώσεις τους στην καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα τα κράτη-μέλη για τον κίνδυνο μιας πιθανής ενεργειακής κρίσης ενόψει του επερχόμενου χειμώνα.

Η προειδοποίηση αυτή συνδέεται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ενώ άλλες πηγές την αναφέρουν ως πόλεμο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τις χώρες να εξετάσουν μέτρα περιορισμού της ζήτησης ενέργειας, παράλληλα με τη συνέχιση της ενίσχυσης των αποθεμάτων φυσικού αερίου, ως προετοιμασία για τις ανάγκες της χειμερινής περιόδου.

Υπερδιπλασιασμός τιμών φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου έχουν υπερδιπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου υπό την ηγεσία των ΗΠΑ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Αυτή η δραματική αύξηση οδήγησε τις τιμές στις αρχές του μήνα στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τα τέλη του 2022, δημιουργώντας σημαντικές προκλήσεις για την ενεργειακή ασφάλεια και το κόστος για τους καταναλωτές και τις βιομηχανίες.

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος πλήττει σοβαρά την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, όπως επισημαίνουν επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους. Το θέμα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα στη Σύνοδο Κορυφής, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 15 και 16 Οκτωβρίου. Εκεί, οι ηγέτες θα αναζητήσουν κοινές λύσεις και στρατηγικές για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης και την προστασία της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki